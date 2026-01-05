مجلس الدولة الليبي يستعد لاختيار رئيس لمفوضية الانتخابات

- يستعد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لاختيار رئيس جديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معترضًا على قرار مجلس النواب باستكمال مجلس إدارة المفوضية، معتبرًا أنه يتعارض مع التوافقات السياسية. - يأتي هذا التحرك تنفيذًا لاتفاق بوزنيقة الذي ينص على توزيع المناصب السيادية بين أقاليم ليبيا الثلاثة، حيث أُدرج منصب المفوضية ضمن حصة مجلس الدولة. - مع تصاعد الخلافات، أكدت البعثة الأممية أنها ستقترح آلية بديلة إذا فشل المجلسان في التوصل إلى اتفاق، مشددة على أهمية تعديل القوانين الانتخابية.

يستعد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لعقد جلسة، اليوم الاثنين، بمقره في العاصمة طرابلس، لاختيار رئيس جديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في خطوة تصعيدية جديدة تأتي في ظل تجدد الخلافات مع مجلس النواب. وكان مجلس النواب قد أصدر، الثلاثاء الماضي، قرارًا يقضي بـ"استكمال" مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفض القرار، معتبرًا أنه يشوبه "خلل إجرائي وقانوني"، ويمثل "خطوة أحادية" تتعارض مع التوافقات السياسية المعلنة بين المجلسين، والتي تنص على "تغيير" مجلس المفوضية بالكامل "لا استكماله"، وفق الاتفاق الموقع بين الطرفين في الرابع من أكتوبر الماضي.

وفي هذا السياق، دعت رئاسة مجلس الدولة أعضاءها إلى عقد جلسة اليوم لاختيار رئيس للمفوضية، تنفيذًا لاتفاق بوزنيقة، الذي جاء نتاجًا لحوارات بين مجلسي النواب والدولة خلال عامي 2020 و2021 بشأن المناصب السيادية. وينص الاتفاق على توزيع هذه المناصب وفق مبدأ المحاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة: الغرب والشرق والجنوب، حيث أُدرج منصب المفوضية ضمن حصة مجلس الدولة.

وقالت عضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب، إن خطوة المجلس تأتي وفاءً بالتزاماته وتعهداته تجاه الاتفاق المبرم مع مجلس النواب، مؤكدة أن مجلس الدولة أوفى بجميع التزاماته، في حين خالف مجلس النواب الاتفاق باتخاذه قرارًا أحاديًا يقضي باستكمال مجلس المفوضية بدلًا من تغييره. وأوضحت، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الاتفاق المعتمد من البعثة الأممية في بوزنيقة نص صراحة على محاصصة المناصب السيادية، ومن بينها المفوضية، التي جاءت ضمن حصة إقليم الغرب.

وأضافت المحجوب أن المجلسين اتفقا على آلية اختيار رئيس المفوضية بأن يُحيل مجلس الدولة سبعة أسماء إلى مجلس النواب للتصويت عليها، ثم تُعاد ثلاثة أسماء إلى مجلس الدولة ليختار من بينها رئيس المفوضية، مستدركةً بالقول إن مجلس الدولة فوجئ بقيام مجلس النواب باختيار ثلاثة أسماء "مكملين" لمجلس المفوضية، بالمخالفة للاتفاق ودون الرجوع إلى مجلس الدولة.

وبموجب الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، يشترك مجلسا النواب والدولة في تعيين شاغلي المناصب السيادية، وتشمل محافظ المصرف المركزي، والنائب العام، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة. إلا أن الخلافات المستمرة بين المجلسين دفعت البعثة الأممية إلى تنظيم حوار بينهما في بوزنيقة المغربية، تم خلاله الاتفاق على محاصصة هذه المناصب، دون أن يُترجم ذلك إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض.

ودفعت خريطة الطريق الأممية، التي أعلنتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه في 23 أغسطس الماضي، المفوضية العليا للانتخابات إلى الواجهة، عندما نصّت على "إعادة تشكيل" مجلسها ضمن المرحلة الأولى من الخريطة، إلى جانب إجراء تعديلات على القوانين الانتخابية. واتفق مجلسا النواب والدولة لاحقًا على تشكيل لجنة مشتركة للنظر في تعيين شاغلي المناصب السيادية، باعتبار المفوضية من بين هذه المناصب، ووقعا اتفاقًا، في الرابع من أكتوبر، على البدء في تسمية شاغلي هذه المناصب، مع منح أولوية للمفوضية لضمان استكمال مراحل خريطة الطريق الأممية، وتأكيد الآلية الخاصة باختيار رئيسها.

وفي هذا الإطار، حمّل رئيس مجلس الدولة محمد تكالة مجلس النواب مسؤولية عرقلة تغيير إدارة المفوضية، متهمًا إياه باتخاذ إجراءات أحادية في ملف استكمال مجلس المفوضية دون الرجوع إلى مجلس الدولة أو الالتزام بالاتفاق القاضي بتغيير المجلس. كما اتهم تكالة، في بيان متلفز مساء الأحد، رئيس المفوضية عماد السائح بعرقلة الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز منذ عام 2017.

في المقابل، اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في تصريحات أدلى بها لوسيلة إعلام محلية مقربة منه، ليل الأحد، أن تغيير رئيس المفوضية عماد السائح "لا مبرر له"، مشيرًا إلى أن رئيس وأعضاء مجلس المفوضية اكتسبوا "خبرة كافية" في تنظيم الانتخابات، ومستشهدًا بنجاح المفوضية في تنظيم الانتخابات البلدية خلال العام الماضي. كما رأى صالح أن اتفاق بوزنيقة "تم تعطيله رغم التنازلات" التي قدمها مجلس النواب، لافتًا إلى أن المجلس سمح بأن يكون محافظ المصرف المركزي من غرب البلاد خلال أزمة المصرف في أغسطس 2024، رغم أن المنصب كان من حصة شرق ليبيا "من أجل مصلحة البلاد"، على حد تعبيره. وأضاف أن تنفيذ اتفاق بوزنيقة يجب أن "يكون كاملًا كما هو، أو الإبقاء على المؤسسات الموحدة الحالية إلى حين تجاوز المرحلة الراهنة".

وتساءل صالح عن دوافع توجه مجلس الدولة في هذا التوقيت إلى تغيير مجلس المفوضية ورئيسه "خاصة بعد أن أكدت المفوضية أن لديها القدرة على إجراء الانتخابات في شهر إبريل المقبل".

ودخلت المفوضية على خط السجال، وأصدرت بيانًا، ليل الأحد، نفت فيه بشكل قاطع أن تكون طرفًا في عرقلة الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدة أنها لم تتسلم المشروع المعدل حتى تتمكن من استئناف إجراءات الاستفتاء. واستعرضت المفوضية في بيانها المراحل التي مرت بها العملية منذ صدور قانون الاستفتاء عن مجلس النواب في نوفمبر 2018، مشيرة إلى فشل اللجنة المشكلة بموجب التعديل الدستوري لعام 2022 في معالجة المواد الخلافية، وهو ما حال دون تنفيذ الاستحقاق.

وأكدت المفوضية استعدادها الكامل لإجراء الاستفتاء ووضعه موضع التنفيذ فور توفر توافق سياسي بين الأطراف الليبية على المضي في هذا المسار، مستعرضة تسلسلًا زمنيًا لكيفية تعثر عملية الاستفتاء على الدستور الدائم، ودور الانقسام السياسي في تعطيلها على مدى سبع سنوات.

ومع تصاعد الخلاف بين المجلسين منذ الثلاثاء الماضي، أعادت البعثة الأممية في ليبيا التذكير بما ورد في الإحاطة الأخيرة للمبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي في 19 ديسمبر، والتي أكدت فيها أنها ستقترح "آلية بديلة" في حال فشل مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية. واعتبرت تيتيه أن تعثر المجلسين يعكس غياب الثقة والانقسامات الداخلية وعدم القدرة على تجاوز الخلافات، مع التنبيه إلى غياب أي أفق واضح لتعديل الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات. وشددت على أن إنجاز إعادة تشكيل المفوضية وتعديل القوانين الانتخابية يمثل أولوية قصوى للوصول إلى انتخابات ذات مصداقية.