- أدان مجلس الدفاع الإيراني التهديدات الإسرائيلية والأمريكية، مؤكداً أن طهران ستتعامل مع مؤشرات التهديد كجزء من المعادلة الأمنية، مما يتيح لها اتخاذ إجراءات استباقية للدفاع المشروع. - يعكس الموقف الإيراني توجهاً جديداً في مقاربة التهديدات، حيث يركز على توسيع هامش الفعل الوقائي وعدم الاكتفاء بردود الفعل التقليدية، في سياق إعادة تنظيم منظومة اتخاذ القرار الأمني. - في المقابل، صعّد نتنياهو وترامب من لهجتهما ضد إيران، بينما أكدت طهران على تعزيز الجاهزية للدفاع عن سيادتها، رافضة الاكتفاء بالردود الدبلوماسية.

أدان مجلس الدفاع الإيراني، اليوم الثلاثاء، تصاعد التهديدات الصادرة عن إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكداً أن طهران "لن تكتفي بالرد بعد وقوع أي اعتداء، بل ستتعامل مع مؤشرات التهديد بوصفها جزءاً لا يتجزأ من المعادلة الأمنية، بما يتيح لها اتخاذ إجراءات استباقية في إطار الدفاع المشروع".

واعتبر المجلس، في بيان صادر عن أمانته العامة، أن الخطاب التهديدي والتصريحات التي وصفها بـ"التدخلية" تمس بشكل مباشر أمن البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها، مشدداً على أن هذه القضايا تمثل "خطوطاً حمراء غير قابلة للتجاوز". وأكد البيان أن "أي اعتداء أو استمرار في السلوكيات العدائية سيقابل برد متناسب وحازم وحاسم".

وبحسب ما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي، أوضح مجلس الدفاع أن إيران "لن تحصر تحركها بزمن ما بعد تنفيذ أي هجوم، بل ستتعامل مع الإشارات العملية والعلنية الدالة على وجود تهديد باعتبارها عناصر تدخل مسبقاً في الحسابات الدفاعية". ويعكس هذا الموقف توجّهاً جديداً في مقاربة التهديدات، يقوم على توسيع هامش الفعل الوقائي وعدم الاكتفاء بردود الفعل التقليدية.

ويأتي هذا التصعيد في سياق إعادة تنظيم منظومة اتخاذ القرار الأمني في إيران، عقب الإعلان في يونيو/ حزيران الماضي عن تأسيس مجلس الدفاع الإيراني، استناداً إلى المادة 176 من الدستور، وذلك بعد حرب استمرت 12 يوماً مع إسرائيل. ووفق البيانات الرسمية، يهدف المجلس الجديد إلى تركيز دراسة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة، بما ينسجم مع المتغيرات الأمنية الإقليمية.

في المقابل، صعّد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من لهجته، قائلاً أمام أعضاء الكنيست إن "إسرائيل لن تسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية"، ومتوعداً بعواقب "وخيمة" في حال استهدافها. أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب فقد جدّد تحذيراته لإيران، ملوّحاً بتدخل مباشر في حال استخدام العنف ضد المتظاهرين. وقال ترامب، خلال تصريحات أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية، إن بلاده "ستواجه بحزم" أي عودة إلى ما وصفه بـ"قتل الناس".

وفي رد رسمي على التهديدات الأميركية والإسرائيلية، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن طهران لا تثق بتصريحات مسؤولي "الكيان الإسرائيلي"، مؤكداً أن "تركيز إيران ينصب على تعزيز الجاهزية والحفاظ على يقظة كاملة للدفاع عن السيادة والأجواء الإيرانية"، في رسالة تعكس رفض الاكتفاء بالردود الدبلوماسية اللفظية.