مجلس الأمن ينهي مهمة الأمم المتحدة في مدينة الحديدة اليمنية

- أقر مجلس الأمن إنهاء مهمة "أونمها" لدعم وقف إطلاق النار في الحديدة، بعد تصويت 13 عضواً لصالح القرار وامتناع روسيا والصين، بسبب تعنت الحوثيين الذي أفقد المهمة جدواها. - ستنتهي بعثة "أونمها" خلال شهرين، بعد أن كانت قوة استقرار حيوية منذ 2019، حيث يطلب القرار من الأمين العام إعداد خطة انتقال وتصفية بالتشاور مع الأطراف اليمنية. - الحديدة تمثل رئة اقتصادية للحوثيين، حيث تضم موانئ رئيسية ومطاراً دولياً، وتُتهم الجماعة بتهريب السلاح عبرها، مما يجعلها محوراً استراتيجياً في النزاع اليمني.

أيد مجلس الأمن أمس الثلاثاء إنهاء مهمة الأمم المتحدة لدعم وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية. وصوت 13 عضواً من أصل 15 في المجلس لصالح إنهاء عمل البعثة المعروفة اختصارا باسم "أونمها"، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وقالت نائبة السفير الأميركي لدى مجلس الأمن تامي بروس "أدى تعنت الحوثيين إلى إفراغ المهمة من جدواها، ولذا يجب إنهاؤها".

ومن المقرر أن يتم خلال شهرين إنهاء بعثة "أونمها" التي أنشئت عام 2019 للإشراف على دعم تطبيق اتفاق الحديدة. ويطلب القرار الذي قدمت مشروعه بريطانيا، من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن يعد بالتشاور مع الأطراف اليمنية خطة انتقال وتصفية للبعثة التي انشئت عام 2019. وقالت الممثلة الدنماركية كريستينا ماركوس لاسن "على مدى ست سنوات، مثلت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة قوة استقرار حيوية في المنطقة وساهمت بفعالية في ردع ومنع عودة الصراع الشامل".

وأضافت لاسن أن "ديناميكيات النزاع تطورت وتقلصت بيئة العمل بشكل ملحوظ، حيث أصبح موظفو الأمم المتحدة هدفا للاعتقالات التعسفية من قبل الحوثيين". ولمحافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، مكانة استثنائية في حسابات جماعة الحوثيين، ولها أهميتها أيضاً بالنسبة لليمن، فهي من أهم المحافظات الساحلية للبلاد، وتقع على البحر الأحمر غرباً، وتبعد عن العاصمة صنعاء 226 كيلومتراً، وتتكون من 26 مديرية بمساحة شاسعة تبلغ 17 ألفاً و509 كيلومترات مربعة، كما أنّ عدد سكّانها يقدر بأربعة ملايين نسمة.

وتكتسب المحافظة أهمية كبرى بالنسبة لجماعة الحوثيين باعتبارها رئتها الاقتصادية التي يقوم عليها الجانب الاقتصادي والمالي للجماعة، نتيجة الإيرادات المالية الضخمة التي تحّصلها المحافظة التي تضم ثلاثة موانئ هي: ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى وميناء الصليف. ويعد ميناء الحديدة الميناء الرئيسي في اليمن حيث يستقبل أكثر من 80% من واردات البلاد من السلع والمواد الغذائية والتموينية. وبالإضافة إلى موانئ الحديدة التي يستفيد منها الحوثيون، هناك مطار الحديدة الدولي الذي يستخدم منصةً لإطلاق الطيران المسيّر التابع للجماعة، كما أن المحافظة تحوي العديد من المعسكرات بما فيها الألوية العسكرية التابعة للبحرية.

كما أن الحديدة تعد المنفذ البحري للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين والواقعة شمالي وغربي البلاد، وعبر سواحل وموانئ هذه المحافظة، يتهم الحوثيون بأنهم يقومون بتهريب السلاح القادم من إيران، بما في ذلك الصواريخ والطيران المسيّر الذي يدخل بشكل مفكك، ثم يقوم الحوثيون بتركيب قطع المسيّرات في ورش عسكرية خاصة. كما أن المحافظة تمثل خط تماس بين المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية جنوباً.

(فرانس برس، العربي الجديد)