مجلس الأمن ينعقد لبحث الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"

يتجه مجلس الأمن إلى عقد اجتماع طارئ، يوم غد الاثنين، لبحث التداعيات السياسية والقانونية لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" دولةً مستقلة، وذلك بعد موجة واسعة من الإدانات الإقليمية والدولية التي رأت في الخطوة انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي وتهديدًا للاستقرار في القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر، وسط تحذيرات من أن القرار قد يفتح الباب أمام توترات جديدة في منطقة تعاني أصلًا هشاشة أمنية وصراعات متشابكة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، اعتراف دولة الاحتلال الرسمي بالإقليم الانفصالي "دولةً مستقلةً وذات سيادة". ووقّع نتنياهو إلى جانب وزير الخارجية جدعون ساعر و"رئيس جمهورية صوماليلاند" على إعلان مشترك ومتبادل. وبحسب بيان صادر عن ديوان نتنياهو: "يأتي هذا الإعلان بروح اتفاقات أبراهام (اتفاقيات التطبيع) التي وُقّعت بمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب". وأصبحت حكومة الاحتلال أول جهة تعترف بإقليم (صوماليلاند) الانفصالي في الصومال.

ونددت الجامعة العربية والسعودية وقطر والكويت ومصر وتركيا وجيبوتي من بين دول أخرى بالإعلان المتبادل، مؤكدة دعمها السيادة الصومالية.

من جانبه، أعلن ترامب، في مقابلة نُشرت الجمعة، رفضه الاعتراف باستقلال الإقليم. وأجاب ترامب بـ"لا" عندما سُئل في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" إن كان سيحذو نتنياهو ويعترف بها، متسائلاً: "هل يعرف أحد ما هي أرض الصومال، حقاً؟".

وكان الإقليم قد أعلن انفصاله من طرف واحد عن الجمهورية عام 1991 عقب انهيار الدولة الصومالية والحرب الأهلية، ومنذ ذلك الحين، يسعى لنيل اعتراف دولي به دولةً مستقلةً من دون أن ينجح في ذلك، إذ لا يحظى الإقليم بأي اعتراف رسمي من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو المجتمع الدولي الذي لا يزال يؤكد وحدة الأراضي الصومالية وسيادتها.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)