مجلس الأمن يندد بهجوم "الدعم السريع" على الفاشر والفظائع المرتكبة

- أدان مجلس الأمن الدولي هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر، معبراً عن قلقه من تزايد خطر الفظائع ذات الدوافع العرقية، وأكدت الأمم المتحدة تدهور الوضع في السودان ومعاناة المدنيين، حيث يُقتل واحد من كل خمسة مدنيين في الفاشر من الأطفال. - سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر ومدينة بارا، مما يعقد الوضع الأمني في السودان، مع تصاعد القتال وضربات جوية جديدة، ما أدى إلى ارتفاع الضحايا المدنيين وتدهور البنية التحتية. - دعا مبعوث الأمم المتحدة للسودان الطرفين لمحادثات لخفض التصعيد، مشيراً إلى مؤشرات مشجعة، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الجرائم ومحاسبة المتورطين.

ندد مجلس الأمن الدولي بهجوم قوات الدعم السريع على الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان والفظائع المرتكبة ضد المدنييين، معبراً في بيان عن قلقه إزاء تزايد خطر وقوع فظائع واسعة النطاق في السودان بما في ذلك فظائع ذات دوافع عرقية. وجاء بيان مجلس الأمن في جلسة طارئة للمجلس حول الأوضاع في السودان الذي شهد منذ أيام وقوع مجازر في مدينة الفاشر، بعد تمكن قوات الدعم السريع من دخول المدينة. وحضر الجلسة بالإضافة إلى الدول الأعضاء مندوبوا السودان والإمارات.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، مارثا أما أكيا بوبي، إن الوضع في السودان يزداد سوءاً ما تسبب في معاناة واسعة النطاق وموجات جديدة من العنف المروع. بينما كشف منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشير، أن واحداً من كل خمسة مدنيين يُقتلون في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان هم من الأطفال. في حين طالب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس مجلس الأمن بالقيام "بإجراءات عملية تضمن حماية المدنيين في الفاشر ومحاسبة المتورطين بالأفعال الإجرامية".

سقوط الفاشر يمثل تحولاً كبيراً

وقالت بوبي: "بعد أكثر من 500 يوم من الحصار، سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في شمال دارفور. ولم يتبق سوى جيوب صغيرة من المقاومة. يمثل سقوط المدينة تحولاً كبيراً في الديناميكيات الأمنية. ويرتب ذلك آثاراً بالغة على شعب السودان والمنطقة". وشددت المسؤولة الأممية على أن مناطق أخرى من السودان لم تسلم من العنف المستمر، حيث اشتدت في الأسابيع الأخيرة "حدة القتال في منطقة كردفان، والتي من المرجح أن تكون الساحة التالية للتركيز العسكري للأطراف المتحاربة". وأضافت: "في ولاية شمال كردفان، سيطرت قوات الدعم السريع الأسبوع الماضي على مدينة بارا، التي تقع على بُعد 40 كلم فقط من عاصمة الولاية الأبيض، وتُعد موقعاً استراتيجياً لكلا الجانبين. ويمثل هذا التصعيد تطوراً خطيراً على الأرض".

وتحدثت بوبي عن الضربات الجوية في الطائرات المسيرة "التي يشنها الطرفان على مناطق وأهداف جديدة. وتشمل هذه المناطق النيل الأزرق والخرطوم وسنار وجنوب كردفان وغرب دارفور، مما يشير إلى اتساع النطاق الجغرافي للصراع. ونوهت إلى أن مطار الخرطوم لم يسلم من الاستهداف حيث "أصبح هدفاً لوابل من هجمات الطائرات المسيرة. ويُظهر هذا أن السيطرة على المدينة لا تزال محل نزاع، وأن أي جزء من السودان ليس بمنأى عن الصراع. إن تداعيات هذه الضربات الجوية واضحة، وتتمثل في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، وتزايد الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية، واستمرار تدهور البنية التحتية الأساسية وسبل عيش السكان".

وحذرت المسؤولة الأممية من أن "خطر ارتكاب فظائع جماعية، والعنف الموجه ضد جماعات عرقية، والمزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي، مرتفعاً للغاية في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في الفاشر". وأشارت إلى تقارير موثقة عن عمليات "قتل جماعي في مواقع مختلفة وإعدامات خارج نطاق القضاء خلال عمليات التفتيش من منزل إلى منزل أثناء محاولة المدنيين الفرار من الفاشر". وشددت على "عدم وجود أي شخص آمن في الفاشر" حيث إنه "لا يوجد ممر آمن للمدنيين لمغادرة المدينة. وهناك تقارير عن فظائع واسعة النطاق ارتكبتها قوات الدعم السريع في بارا، شمال كردفان، بعد سيطرتها مؤخراً على المدينة. وشملت هذه الفظائع أعمالا انتقامية ضد من يُطلق عليهم (المتعاونون)، والتي غالباً ما تكون ذات دوافع عرقية. قُتل ما لا يقل عن 50 مدنياً خلال الأيام القليلة الماضية في بارا، سواء خلال الاشتباكات أو نتيجة للإعدامات خارج نطاق القضاء".

المزيد من الانتهاكات الإنسانية والجرائم

وأشارت بوبي إلى جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الشخصي للسودان، رمطان لعمامرة، والذي دعا الطرفين إلى الدخول في محادثات فنية منفصلة مع الأمم المتحدة تركز على خفض التصعيد وحماية المدنيين. وأضافت أنه حصل على "مؤشرات مشجعة من كلا الطرفين على استعدادهما للالتزام بهذه العملية. ونحث الدول الأعضاء التي تتمتع بنفوذ على الطرفين على تشجيعهما على اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين حماية المدنيين في جميع أنحاء السودان". وأشارت إلى تنسيقه للجهود "مع أعضاء مبادرة الرباعية التي تضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة".

ومن جهته قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن "الفاشر، التي كانت بالفعل مسرحاً لمستويات كارثية من المعاناة الإنسانية، انزلقت إلى جحيم أشد قتامة، مع ورود تقارير موثوقة عن عمليات إعدام واسعة النطاق بعد دخول مقاتلي قوات الدعم السريع إلى المدينة. هل يستطيع أحد هنا (في مجلس الأمن الدولي) أن يقول إننا لم نكن نعلم أن هذا سيحدث؟".

وأشار فليتشر إلى استمرار الفظائع بما فيها "تعرض النساء والفتيات للاغتصاب، ويتم تشويه الناس وقتلهم في الوقت الذي يستمر فيه الإفلات من العقاب". وتحدث عن تقارير واردة من الفاشر تشير إلى "قتل ما يقرب من 500 مريض ومرافقيهم في مستشفى الولادة السعودي، وهي أحدث حلقة في سلسلة لا حصر لها من الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، ومثال آخر على الوحشية التي تُدار بها هذه الحرب". وتحدث عن فرار "عشرات الآلاف من المدنيين المرعوبين والجائعين أو هم في طريقهم للنزوح، حيث يتجه معظمهم سيراً على الأقدام نحو تاويلا، إلى الجنوب الغربي".

كما توقف المسؤول الأممي عند المخاطر التي يواجهها أطفال السودان واصفاً إياها بشديدة الخطورة، وتحدث عن "تجنيد أعداد لا حصر لها من الأطفال قسراً للقتال". موضحاً أن "واحدا من كل خمسة مدنيين قُتلوا في الفاشر هذا الشهر من الأطفال"، وأضاف "يعاني حوالي 90% من الأطفال في جميع أنحاء السودان من الحرمان من التعليم الرسمي. وقد أدت الحرب إلى تراجع ما يقرب من 40 عامًا من التقدم في مجال تطعيم الأطفال، مما يعرض ملايين الأطفال لخطر كبير للإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها".

إدريس: الصمت الدولي شراكة بالجريمة

وطالب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس مجلس الأمن بالقيام "بإجراءات عملية تضمن حماية المدنيين في الفاشر ومحاسبة المتورطين بالأفعال الإجرامية"، وأكد إدريس أن "الصمت الدولي حيال ما ترتكبه مليشيات الدعم السريع في الفاشر شراكة في الجريمة". وأفاد إدريس في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي، بأن "ما حدث في الفاشر من تقتيل وترويع هي جرائم حرب إبادة وتطهير عرقي، لشعب عريق"، وقال: "نطالب مجلس الأمن الدولي والمنظمات الإقليمية والدول المؤثرة بإجراءات حاسمة وسريعة تتضمن وقفا فوريا للجرائم والانتهاكات الجارية، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين".

كما طالب إدريس "بمحاسبة كل من خطط أو مول أو نفذ أو سهل هذه الإجراءات والأفعال الإجرامية"، مشدداً على أن "السودان ليس ساحة لتصفية الحسابات ولا ميداناً للروايات الزائفة"، معتبراً أن "الشعب السوداني يقدم درسا في الصمود والكرامة، وينتظر من المجتمع الدولي أن يقف مع الحق والعدل وأن لا يكتفي ببيانات النخب و الإدانة". ودعا إدريس المنظمات الدولية والإقليمية إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة وأن تتخذ موقفا واضحا يجرم ويدين الجرائم والانتهاكات، وتعمل على وقفها وملاحقة مرتكبيها".

من جهته، اعتبر مندوب الجزائر بمجلس الأمن عمار بن جامع، أن "الفاشر تنزف وتحتاج إلى إرادة قوية من المجتمع الدولي" مضيفاً أنه "لا بد أن تخضع قوات الدعم السريع للمساءلة"، وحذر بن جامع من أن "ما يحدث في الفاشر تطور مقلق وخطوة خطيرة نحو تقسيم السودان"، مشيراً إلى تقارير عن "مقتل أكثر من 460 مريضاً على يد قوات الدعم السريع في الفاشر".