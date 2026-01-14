مجلس الأمن يمدد مراقبة هجمات الحوثيين البحرية بموافقة 13 عضواً

جدد مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، تمديد مراقبة هجمات جماعة الحوثي البحرية بموافقة 13 عضواً وامتناع روسيا والصين. ورحبت البعثة الأميركية بتبني القرار، إذ قالت الدبلوماسية الأميركية، جينيفر لوكيتا، في مداخلتها أمام المجلس بعد التصويت، إن تبني القرار "يعيد التأكيد على مسؤولية المجلس لمواصلة رصد التهديد الحوثي الإرهابي على حرية الملاحة في البحر الأحمر".

وأضافت: "إن الدفاع عن حرية الملاحة عنصر أساسي للأمن والسلم الدوليين"، مشيرة إلى أن الاعتداءات الحوثية تهدد بكوارث اقتصادية وتعرض أمن الملاحة والسفن للخطر. وأضافت: "في وجه هذه المخاطر على الدول التحرك. ونذكر كل الدول الأعضاء بالتزامها بتنفيذ نظام الجزاءات المفروض على الحوثيين من قبل الأمم المتحدة، بما في ذلك منع تصدير الأسلحة والمواد المرتبطة بها، وهذا يشمل السلع مزدوجة الاستخدام التي تستخدم في برامج الأسلحة للحوثيين".

وقبل التصويت، قالت نائبة المندوب الروسي للأمم المتحدة، آنا إيفستيجنييفا، حول امتناع بلادها عن التصويت: "إن القرار الذي صاغته كل من الولايات المتحدة واليونان للتمديد الفني لتقرير الأمين العام حول رصد الاعتداءات على السفن في البحر الأحمر لا يقدم أي قيمة إضافية، لا يمكننا دعمه، ولكن بسبب طلب أصحاب المصلحة الإقليميين، لن نعرقله (لن يُستخدم الفيتو). وتابعت: "ندعو الزملاء ألا يضيعوا الوقت والموارد على مواضيع مسيسة لم تعد مناسبة وما زالت بعض الدول تدافع عنها. في الوضع الحالي من الأفضل أن يرصد المجلس ما يحدث في البحر الكاريبي وليس الأحمر".

إلى ذلك، عللت البعثة الصينية امتناعها عن التصويت بعدد من الأسباب. وقال نائب السفير الصيني، سون لي "امتنعنا عن التصويت على مشروع القرار لعدد من الأسباب من بينها أن البحر الأحمر هو طريق تجارية أساسية، حماية أمن الملاحة في البحر الأحمر هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل الأطراف. يجب أن تحترم كل الأطراف حقوق السفن التجارية من كل الدول في الملاحة في البحر الأحمر بموجب القانون الدولي، وتعارض أي اعتداءات على السفن المدنية."

وتابع: "رفع تقارير لمجلس الأمن جاء بموجب القرار 2722 الذي تم اعتماده في أكتوبر/تشرين الأول 2024. للأسف، وبعد اعتماد هذا القرار، هناك دولة قامت باعتداءات عسكرية على اليمن، ما قوض بشكل كبير عملية السلام في اليمن، وفاقم المخاطر الأمنية في البحر الأحمر". وأعاد نائب السفير الصيني التأكيد على أن "قرارات مجلس الأمن لا يجوز تفسيرها بشكل خاطئ، ويجب احترام ميثاق الأمم المتحدة بشكل كامل، وسيادة وأمن وسلامة أراضي اليمن". وشدد على "ضرورة أن تستأنف الأطراف اليمنية عملية السلام". وربط المسؤول الصيني بين ما حدث في البحر الأحمر والوضع في غزة، مضيفا" نذكر بالمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة... ويجب ضمان حل الدولتين لتسوية عادلة وسلمية للوضع في فلسطين وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط".

من جانبه، قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في جلسة مجلس الأمن إن مستقبل جنوب ‎اليمن لا يمكن أن يحدده طرف واحد أو بالقوة، مضيفا: "الوضع الأمني في أجزاء من جنوب اليمن لا يزال هشا". وتابع: " الحوار الذي دعا له الرئيس العليمي يوفر فرصة لمعالجة التوترات... نسعى لتحويل الاستقرار الهش إلى سلام دائم".‏