مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الحرب على إيران

- يعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً في نيويورك لمناقشة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدعوة من فرنسا وروسيا والصين وكولومبيا والبحرين، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. - أدان غوتيريس بشدة استخدام القوة العسكرية، محذراً من أن التصعيد يهدد السلام والأمن الدوليين، ودعا إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. - حث غوتيريس على وقف فوري للأعمال العدائية والعودة إلى المفاوضات لتجنب صراع إقليمي أوسع، مؤكداً على أهمية التسوية السلمية للنزاعات.

يعقد مجلس الأمن في نيويورك، مساء اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في المنطقة والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وسيعقد الاجتماع عند الساعة الرابعة بتوقيت نيويورك، 11 ليلاً بتوقيت القدس. ودعت للاجتماع كل من فرنسا وروسيا والصين وكولومبيا والبحرين، الدولة العربية العضو في مجلس الأمن لدورته الحالية، وسيحضر الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بالإضافة إلى الدول الأعضاء والمعنية.

وكان غوتيريس قال في بيان إنه يدين "بشدة التصعيد العسكري الذي شهده الشرق الأوسط اليوم. إن استخدام الولايات المتحدة وإسرائيل للقوة ضد إيران، وما تبعه من ردّات فعل إيرانية في مختلف أنحاء المنطقة، يقوّض السلام والأمن الدوليين".

وأضاف "يجب على جميع الدول الأعضاء احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة"، وتابع "يحظر الميثاق بوضوح التهديد باستخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة".

ودعا "إلى وقف فوري للأعمال العدائية وخفض التصعيد. إن عدم القيام بذلك يُنذر بنشوب صراع إقليمي أوسع نطاقاً، ستكون له عواقب وخيمة على المدنيين والاستقرار الإقليمي". وحث الأمين العام "جميع الأطراف بشدة على العودة فوراً إلى طاولة المفاوضات"، وأكد أنه لا بديل عن التسوية السلمية للنزاعات الدولية، بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وشنّت إسرائيل والولايات المتحدة، صباح اليوم السبت، هجوماً مشتركاً على إيران، استهدفتا خلاله العديد من المدن عبر غارات جوية مكثفة، ما أسفر عن عشرات الضحايا في سلسلة مجازر، أبزرها قصف مدرسة طالبات وسقوط 201 ضحية على الأقل.