- صوت مجلس الأمن لصالح مشروع قرار أميركي يدعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، مع تمديد مهمة "مينورسو" لعام إضافي. - القرار يعتبر الحكم الذاتي في الصحراء "الحل الأكثر واقعية"، حيث صوت 11 عضواً لصالحه، وامتنع ثلاثة عن التصويت، بينما لم تشارك الجزائر. - يتبنى القرار موقفاً مؤيداً لمبادرة المغرب لعام 2007، التي تقترح منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية.

صوت مجلس الأمن، اليوم الجمعة، لصالح مشروع قرار أميركي يدعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، ويجدد تمديد مهمة "مينورسو" عاماً واحداً.

واعتمد مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي بشأن الصحراء، المتعلق باعتماد مبدأ التفاوض على أساس مقترح الحكم الذاتي وتمديد مهام بعثة "مينورسو"، بعد تصويت 11 عضواً من أعضاء المجلس لصالحه، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، مع عدم مشاركة الجزائر. واعتبر القرار الحكم الذاتي في الصحراء "الحل الأكثر واقعية".

ويتبنى مشروع القرار الأميركي الذي وافق عليه مجلس الأمن موقفاً مؤيّداً لمبادرة المغرب المقدّمة عام 2007، والتي تنص على منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية.