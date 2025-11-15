- من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار الأميركي بشأن خطة ترامب لوقف الحرب على غزة، وسط ضغوط أميركية واعتراضات روسية وصينية، مع اقتراح روسي منافس. - الولايات المتحدة وثماني دول، منها قطر ومصر والسعودية، تدعو لاعتماد سريع لمشروع القرار الأميركي، بعد تعديلات تتعلق بتقرير مصير الفلسطينيين. - من المحتمل أن تحصل الخطة الأميركية على الأصوات اللازمة لتمريرها، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، ووزير الخارجية الأميركي يؤكد أن الخطة هي "أفضل طريق للسلام".

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية قولها إن مجلس الأمن سيصوت يوم الاثنين المقبل على مشروع القرار الأميركي بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، وذلك بعد ضغوط مارستها واشنطن لدعم مشروعها الذي واجه اعتراضات روسية وصينية، ومقترح مواز من قبل موسكو.

وكثفت الولايات المتحدة دعواتها الجمعة إلى التوصل إلى إجماع في الأمم المتحدة بشأن خطتها الخاصة بغزة، في الوقت الذي وزعت فيه روسيا اقتراحا منافسا من شأنه أن يستبعد الإشارة إلى سلطة انتقالية من المفترض أن يرأسها الرئيس دونالد ترامب، ويطلب من الأمم المتحدة وضع خيارات لتشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار.

واستبعدت سفيرة غانا للأمم المتحدة، كارولين رودريغوز بيركيت، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أمس الجمعة، أن يصوت مجلس الأمن قبل بداية الأسبوع على أي من مشروعي القرار (الأميركي والروسي).

وأمس الجمعة، حثت الولايات المتحدة وثماني دول لعبت دورا في التوصل إلى وقف إطلاق النار الهش في غزة بعد أكثر من عامين من حرب الإبادة، على "تبني سريع" لمشروع القرار الأميركي الأخير من جانب مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا. وهناك دولة واحدة فقط من الدول الثمانية في المجلس، وهي باكستان.

وجاء البيان المشترك مع قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا بعد أن واجهت الولايات المتحدة اعتراضات هذا الأسبوع وأدخلت تغييرات على اقتراحها في الأمم المتحدة لتشمل لغة أكثر تحديدا بشأن تقرير مصير الفلسطينيين، وفقا لدبلوماسي في الأمم المتحدة مطلع على الأمر تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

وقال الدبلوماسي إنه من المتوقع طرح المسودة الأميركية الأخيرة والاقتراح الروسي للتصويت مطلع الأسبوع المقبل، مضيفا أن الخطة الأميركية يمكن أن تحصل على الأصوات التسعة اللازمة لتمريرها، مع احتمال امتناع روسيا والصين عن التصويت بدلا من استخدام حق النقض.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن خطة ترامب لوقف إطلاق النار "هي أفضل طريق للسلام في الشرق الأوسط". وأضاف أن المقترح الأميركي سيساعد على تقدم هذه الجهود.

