مجلس الأمن يشطب "جبهة النصرة" من قائمة العقوبات الدولية

أخبار
نيويورك

ابتسام عازم

ابتسام عازم (العربي الجديد)
ابتسام عازم
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
مباشر
28 فبراير 2026
جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، 22 يناير 2026 (Getty)
جلسة لمجلس الأمن في نيويورك، 22 يناير 2026 (Getty)
+ الخط -

أعلنت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، مساء الجمعة بتوقيت نيويورك، شطب اسم "جبهة النصرة/ هيئة تحرير الشام" من قائمة العقوبات الدولية. وبموجب القرار، لم تعد تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، المنصوص عليها في الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 2734 (2024) والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، سارية بحقها.

ويمكن رفع أو شطب اسم شخص أو تنظيم من القوائم بثلاث طرق: بقرار من مجلس الأمن أو من اللجنة (وهو ما حدث في هذا السياق)، أو عن طريق أمين المظالم، بحسب ما أكد مصدر دبلوماسي مختص لـ"العربي الجديد" في نيويورك. وأصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رسمياً أعلن فيه شطب اللجنة اسم "جبهة النصرة/ هيئة تحرير الشام" من القائمة.
أخبار
التحديثات الحية

الحكومة البريطانية تُزيل هيئة تحرير الشام عن قائمة الإرهاب

وكان مجلس الأمن الدولي في نيويورك قد تبنى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قراراً صاغته الولايات المتحدة، يقضي برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، من "قائمة العقوبات" التابعة للأمم المتحدة، التي كانت تستهدف أفراداً وجماعات مرتبطين بـ"داعش" و"القاعدة".

وأيد القرار آنذاك 14 دولة من أصل 15 دولة عضواً في مجلس الأمن الدولي، فيما امتنعت الصين عن التصويت على القرار الذي صاغته الولايات المتحدة. وكانت "هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة" قد أُدرجت على قائمة العقوبات الدولية، التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، عام 2014.

دلالات
المزيد في سياسة
تواجد للأمن السوري في ريف دمشق، 18 فبراير 2026 (الداخلية السورية/فيسبوك)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

إطلاق نار قرب ساحة الأمويين في دمشق واستنفار أمني واسع

آثار الدمار الذي خلفه القصف الباكستاني بأفغانستان 22/2/2026 الأناضول
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

واشنطن تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها بمواجهة أفغانستان

روبيو خلال مؤتمر صحافي في بودابست، 16 فبراير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

واشنطن تصنف إيران "دولة راعية للاحتجاز التعسفي" وتلوح بعقوبات إضافية