- أنهى مجلس الأمن جولة اقتراع تمهيدية لاختيار خليفة أنطونيو غوتيريس كأمين عام للأمم المتحدة، حيث تم قياس الدعم للمرشحين السبعة في جلسة مغلقة. - الاقتراع كان "جس نبض" لتأييد المرشحين، مع استخدام بطاقات اقتراع مستقلة، ومن المتوقع استخدام بطاقات ملوّنة في الجولات المقبلة لتمييز أصوات الدول دائمة العضوية. - تضم قائمة المرشحين سبعة أسماء، أبرزهم ريبيكا غرينسبان وكارولين رودريغيز-بوركيت ورافائيل غروسي، مع تأييد غرينسبان من عشر دول، ومعارضة دولة دائمة العضوية قد تعيق فرص المرشحين.

في أول خطوة له على مسار اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، أنهى مجلس الأمن، اليوم الخميس، في نيويورك، أولى جولاته من الاقتراع التمهيدي غير الرسمي لاختيار خليفة البرتغالي أنطونيو غوتيريس، الذي تنتهي ولايته الحالية بنهاية العام. وعقد المجلس جلسة مغلقة على مستوى السفراء، خُصصت لإجراء أول اقتراع تمهيدي غير رسمي بين المرشحين السبعة، في خطوة تهدف إلى قياس مستوى الدعم الذي يحظى به كل مرشح داخل المجلس، قبل الانتقال إلى جولات تصويت لاحقة قد تسهم في بلورة توافق حول الشخصية التي ستتولى قيادة المنظمة الدولية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الخيارات الثلاثة التي يمكن للمرشحين التصويت عليها في الاقتراع التمهيدي؟ ما هي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تمتلك حق النقض (الفيتو)؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وعقب انتهاء الاجتماع، قال سفير جمهورية الكونغو ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي زينون موكونجو نجاي، في تصريح مقتضب للصحافيين: "انتهت الجولة الأولى من التصويت التمهيدي، وسيتم إبلاغ المرشحين بالنتائج عبر الممثلين الدائمين للدول التي رشحتهم، كما سيتم إبلاغ رئيس الجمعية العامة بإجراء التصويت التمهيدي". ورفض نجاي الكشف عن نتائج التصويت أو هوية المرشح الذي حصد أكبر عدد من الأصوات، مؤكداً أن "قرار عدم الإفصاح عن النتائج رسمياً اتخذته الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وسيتم إبلاغ الدول التي رشحت المرشحين بالنتائج". وفي ما يتعلق بموعد الجولة المقبلة من الاقتراع، أوضح أن المجلس لم يتخذ قراراً بهذا الشأن خلال اجتماع اليوم، مضيفاً: "في الأيام المقبلة سيتحدد موعد الاجتماع التالي. وسيكون ذلك خلال رئاسة الدنمارك للمجلس، إذ تنتهي رئاسة الكونغو في نهاية الشهر، وستُعلن التفاصيل في الوقت المناسب".

تقارير دولية آليات التصويت التمهيدي لاختيار الأمين العام للأمم المتحدة

وبحسب مصادر مطلعة في مجلس الأمن، فإن عملية التصويت اليوم كانت بمثابة عملية "جس نبض" بشأن الأسماء السبعة المطروحة لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة. وستحصل الدول التي قدمت مرشحين على نتائج التصويت الخاصة بمرشحيها وترتيبهم مقارنة ببقية المرشحين، من دون إبلاغها بكيفية تصويت كل دولة على حدة، على الأقل بصورة رسمية، وإن كان من المرجح أن تتسرب هذه المعلومات لاحقاً.

ويُعتبر هذا الاقتراع أولى جولات تصويت غير رسمية متتالية، يُتوقع إجراؤها خلال الأسابيع المقبلة، إذ من المستبعد التوافق على اسم قبل سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، حين يُتوقع أن تصوّت الجمعية العامة رسمياً على المرشح الذي يرشحه مجلس الأمن.

وأكد سفير الكونغو ورئيس مجلس الأمن أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن تسلمت بطاقة اقتراع مستقلة لكل مرشح، تتضمن اسمه وثلاثة خيارات للتصويت، هي: تأييد المرشح، أو معارضته، أو عدم وجود رأي محدد بشأنه. ويُتوقع أن تقوم رئاسة المجلس بإتلاف بطاقات الاقتراع فور انتهاء الجولة. ولأن هذا الاقتراع تمهيدي وغير رسمي، ويهدف إلى استكشاف مواقف الدول الأعضاء، فلن يكون هناك تمييز بين أصوات الدول الخمس دائمة العضوية، الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وأصوات الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن.

وفي مرحلة لاحقة من عملية الاختيار، يُرجح أن ينتقل المجلس إلى استخدام بطاقات اقتراع ملوّنة تميز بين أصوات الدول الخمس دائمة العضوية، التي تمتلك حق النقض (الفيتو)، وأصوات الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتيح رصد ما إذا كان أي مرشح يواجه اعتراضاً من إحدى الدول دائمة العضوية (الفيتو).

أسماء المرشحين لخلافة غوتيريس

هناك حالياً سبعة مرشحين للمنصب، مع إمكانية انضمام مرشح جديد إلى السباق، ما دام مجلس الأمن لم يرشح رسمياً اسماً إلى الجمعية العامة. وقد حدث ذلك خلال هذا الأسبوع، إذ رشحت أوغندا، في 24 يوليو/تموز، أولارا أوتونو للمنصب. وشغل أوتونو عدداً من المناصب الدبلوماسية، كان أبرزها منصب وكيل الأمين العام والممثل الخاص المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة بين عامي 1998 و2005، في عهد الأمين العام الأسبق كوفي أنان.

أما المرشحون الستة الآخرون، فهم:

• المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان التشيلية ميشيل باشيليت.

• الأرجنتيني رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

• الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

• الرئيس السنغالي السابق ماكي سال.

• سفيرة غويانا السابقة لدى الأمم المتحدة كارولين رودريغيز-بوركيت.

• الإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، التي شغلت منصبي وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية في بلادها، كما عملت سفيرةً للإكوادور لدى الأمم المتحدة.

وبحسب تسريبات إعلامية، حصلت الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان على تأييد عشر دول، فيما عارضتها دولة واحدة، وامتنعت أربع دول عن تأييد ترشيحها أو معارضته. وجاءت في المرتبة الثانية كارولين رودريغيز-بوركيت، بعدما حصدت تسعة أصوات مؤيدة، مقابل صوتين معارضين، فيما امتنعت أربع دول عن تأييد ترشيحها أو معارضته. وحلّ الأرجنتيني رافائيل غروسي في المرتبة الثالثة، بحصوله على تأييد سبع دول، ومعارضة دولتين، بينما امتنعت ست دول عن تأييد ترشيحه أو معارضته.

أما التشيلية ميشيل باشيليت، فحصلت على تأييد ست دول، مقابل معارضة خمس دول، فيما امتنعت أربع دول عن تأييد ترشيحها أو معارضته. وجاء السنغالي ماكي سال في المرتبة الخامسة، بحصوله على تأييد ست دول، مقابل معارضة سبع دول، فيما امتنعت دولتان عن الإدلاء برأيهما. وحلت الإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا بعد ذلك، إذ حصلت على تأييد خمس دول، مقابل معارضة دولتين، فيما امتنعت ست دول عن تأييد ترشيحها أو معارضته. وجاء الأوغندي أولارا أوتونو في المرتبة الأخيرة، بعدما حصل على صوتين مؤيدين، وخمسة أصوات معارضة، فيما امتنعت ثماني دول عن تأييد ترشيحه أو معارضته. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج لا تعني بالضرورة تقليص عدد المرشحين في جولة التصويت المقبلة، إذ من المتوقع إجراء جولات إضافية من الاقتراع.

ولم يتضح بعد أي الدول عارضت المرشحين. وإذا كانت إحدى الدول المعارضة من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، فإن ذلك قد يجعل فرص المرشح الذي عارضته محدودة للغاية إذا أصرت تلك الدولة على موقفها، حتى وإن حصل على تسعة أصوات مؤيدة، وهو الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لاعتماد توصية مجلس الأمن بترشيحه.