قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم السبت، إنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً طارئاً في 12 يناير/ كانون الثاني لمناقشة أحدث هجوم روسي واسع النطاق على أوكرانيا. وكتب سيبيها على منصة إكس قائلاً: "سيتناول الاجتماع انتهاكات روسيا الصارخة لميثاق الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت أوكرانيا طلبها عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل، وذلك على خلفية هجوم واسع النطاق شنّته موسكو تخلله استخدام صاروخ "أوريشنيك" الباليستي، وهو من أحدث أنظمتها الصاروخية. وقال السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة أندريه ميلنيك، في رسالة إلى المجلس، إن روسيا "بلغت مستوى جديداً ومروّعاً من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، متهماً موسكو باستهداف المدنيين والبنى التحتية في العاصمة كييف ومناطق أخرى.

وجاء في الرسالة أن روسيا أعلنت رسمياً مسؤوليتها عن استخدام صاروخ "أوريشنيك" متوسط المدى في منطقة لفيف غربي أوكرانيا، معتبراً أن هذه الضربة تمثل "تهديداً غير مسبوق لأمن القارة الأوروبية وتقويضاً للاستقرار الإقليمي". والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت هجوماً على أهداف حيوية داخل أوكرانيا باستخدام منظومات صواريخ باليستية من طراز "أوريشنك"، رداً على الهجوم الذي قالت إن أوكرانيا شنته بطائرات مسيرة على المقر الرسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقاطعة نوفغورود. وكانت أوكرانيا نفت استهداف مقر بوتين بمقاطعة نوفغورود، مشيرة إلى أن موسكو لم تستطع تقديم أدلة تثبت ذلك.

يُشار إلى أن طلب أوكرانيا لعقد اجتماع مجلس الأمن حظي بدعم ست دول أعضاء في المجلس، هي فرنسا، المملكة المتحدة، لاتفيا، الدنمارك، اليونان، ليبيريا، في حين تتصاعد التوترات بين موسكو وواشنطن على خلفية استيلاء الولايات المتحدة على ناقلة نفط روسية في شمال الأطلسي، ما يضيف بعداً دوليّاً جديداً للأزمة المستمرة منذ فبراير 2022.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كبير المفاوضين رستم أوميروف تحدث إلى ممثلي الولايات المتحدة اليوم السبت، في الوقت الذي تسعى فيه كييف وواشنطن إلى الاتفاق على إطار عمل لإنهاء حرب أوكرانيا. وكتب زيلينسكي على "تليغرام": "مستمرون في التواصل مع الجانب الأميركي بشكل يومي تقريباً".

وفي تطور متصل، أدان وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، استخدام روسيا للصاروخ الجديد، معتبراً خلال زيارة إلى كييف أن "هجمات بوتين وحشية"، ومضيفاً أن استهداف المجمعات السكنية في غرب أوكرانيا بالصواريخ يُعد تصعيداً مرفوضاً من قبل المجتمع الدولي.

في المقابل، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، السبت، إن موسكو لن تسمح بنشر قوات عسكرية أوروبية أو تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا. وانتقد ميدفيديف في تدوينة عبر "إكس"، تصرفات الدول الأوروبية بشأن أوكرانيا. وأضاف ميدفيديف: "الحمقى الذين يحكمون أوروبا يريدون حرباً في أوروبا، للمرة الألف، روسيا لن تسمح بوجود أي قوات أوروبية أو تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، إذن لنواجه الحقيقة، هذا ما ستحصلون عليه". وأرفق ميدفيديف تدوينته بمقطع مصور من الهجوم الروسي على أوكرانيا، أمس الجمعة، باستخدام منظومة صواريخ باليستية متوسطة المدى من طراز "أوريشنيك".

ميدانياً، أعلنت روسيا أن منشأة نفطية في حي أوكتيابرسكي السكني بمنطقة فولغوغراد الجنوبية تعرضت لهجوم أوكراني بطائرات مسيّرة، أدى إلى اندلاع حريق من دون تسجيل إصابات حتى الآن. وأكد الحاكم المحلي، أندريه بوتشاروف، أنه قد يتم إجلاء السكان في المنطقة المحيطة، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت 67 طائرة مسيّرة أوكرانية حتى صباح السبت.

على صعيد آخر، صرّح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن بلاده مستعدة لتحمّل مسؤولية أمن البحر الأسود في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. وأوضح في مقابلة مع قناة "TRT خبر" التركية الرسمية، أن وقف إطلاق النار بات أقرب من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن الاتفاق سيكون شاملاً ليشمل أوروبا أيضاً، وليس فقط بين موسكو وكييف. وأضاف أن تركيا، بصفتها أكبر دولة في الناتو مطلة على البحر الأسود، تلقت توجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن الاستعداد لتولي هذه المهمة، مؤكدًا أن أنقرة قادرة بالتعاون مع الحلفاء على لعب دور محوري في ضمان الأمن الإقليمي.

(رويترز، فرانس برس، الأناضول، أسوشييتد برس)