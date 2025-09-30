مجلس الأمن القومي التركي يدعو لوقف الإبادة بغزة ومحاسبة إسرائيل

- دعا مجلس الأمن القومي التركي إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، مشددًا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة في الأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل والدائم. - أكد المجلس على دعم تركيا لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى النجاحات المحلية والدولية ضد التهديدات، مع التركيز على حزب العمال الكردستاني وداعش، ومواصلة الجهود لتحقيق "تركيا خالية من الإرهاب". - ناقش المجلس التطورات الإقليمية، بما في ذلك التطبيع مع أرمينيا، الوضع في البوسنة والهرسك، ومستقبل التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، مع التركيز على شراء وتصنيع المقاتلات.

دعا مجلس الأمن القومي التركي الذي انعقد، اليوم الثلاثاء في أنقرة، برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى وقف الإبادة الجماعية بغزة، معتبرا أن محاسبة المسؤولين الإسرائيليين باتت مسؤولية مشتركة للإنسانية في العالم. وفي بيانه الختامي عقب اجتماع استمر أكثر من ساعتين، دعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة وتجسيد الإرادة العالمية في الأمم المتحدة بخصوص فلسطين.

وأكد مجلس الأمن القومي أن أنقرة ستواصل المساهمة في الخطوات الإيجابية المتخذة نحو إحلال سلام عادل ودائم، حيث سلط الاجتماع على سياسات الحكومة الإسرائيلية غير المشروعة، والتي أدت إلى كوارث إنسانية وشهداء الجوع في غزة. وشارك في اجتماع المجلس نائب الرئيس جودت يلماز، وعدد من الوزراء منهم وزير الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، والداخلية علي يرلي كايا، والعدل يلماز تونج، ولأول مرة بصفتهم الحالية رئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو، وقائد القوات البرية متين توكال، وبقية القيادات العسكرية، فيما غاب عن الاجتماع رئيس الاستخبارات إبراهيم قالن لوجوده في الدوحة.

من جهة أخرى، ذكر بيان المجلس أنه "جرى تقييم القضايا التي تشكل تهديداً لسلامة سورية ووحدة أراضيها وسيادتها، وكذلك لأمن العراق واستقراره وازدهاره"، مضيفاً أنه "تم تأكيد استمرار دعم تركيا المتزايد لمكافحة محاولات جر دول الجوار إلى الصراعات الإقليمية". وأفاد بيان المجلس بأنه خلال الاجتماع تمّ الاطلاع على "الأنشطة الحازمة والناجحة التي نفذت محليا ودوليا ضد جميع التهديدات والمخاطر التي تهدد وحدة تركيا" ولا سيما ضد حزب العمال الكردستاني والمنظمات المرتبطة به وتنظيم داعش الإرهابي، وجرى تقييم التقدم المحرز في مسار "تركيا خالية من الإرهاب" تحت قبة البرلمان.

وشدد المجلس على أنه "في إطار المسار الحالي لن يتم التسامح مع أي مظهر من مظاهر الإرهاب في جوار تركيا، وسيتم منع التوسع القائم على الإرهاب منعا باتاً". وتطرق المجلس إلى المسألة القبرصية ودعم نموذج حل الدولتين القائم على الاعتراف بالمساواة السيادية، كما جرى تقييم الوضع الراهن في ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، وأعرب المجلس عن استعداد تركيا لتحمل مسؤولية أكبر لإحلال السلام.

وناقش المجلس وفق البيان عملية التطبيع مع أرمينيا، والتطورات الأخيرة في البوسنة والهرسك، وتم مجددا تأكيد دعم سيادة البلاد وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري. وتناول الاجتماع أيضا مسألة وضع القوات العسكرية التركية، ونتائج زيارة أردوغان للولايات المتحدة، ومستقبل شراء مقاتلات "إف – 16" و"إف – 35"، وتصنيع المقاتلة المحلية "قان"، فضلا عن ملفات منطقة شرق المتوسط.