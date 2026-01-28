مجلس الأمن القومي التركي يدعم وحدة سورية وسيادتها

- أكد مجلس الأمن القومي التركي دعمه لوحدة وسيادة سوريا، مع التركيز على تعزيز السلام والأمن للشعب السوري، وذلك خلال اجتماعه برئاسة الرئيس أردوغان. - تناول البيان تقييم الأحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الأمن القومي التركي، مع التركيز على مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في المنطقة. - شدد المجلس على استمرار الجهود التركية في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، ودعم سيادة الصومال، والعمل على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.

شدد مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، على دعم أنقرة لوحدة سورية وسيادتها، مشدداً على العمل على تعزيز السلام والأمن والرفاه للشعب السوري. جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الأول هذا العام، والذي التأم برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان. وجاء في البيان الذي نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أنه جرى تقييم الأحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية التي حصلت العام الماضي والتي تُعدّ ذات أهمية للأمن القومي، ونوقشت التطورات المحتملة التي قد تواجهها تركيا العام الحالي، والعمل المطلوب تنفيذه، والتدابير الواجب اتخاذها في هذا السياق.

وأفاد البيان بأنه "عُرضت على المجلس معلومات حول الأنشطة التي نُفذت بعزم وتصميم ونجاح، على الصعيدين الداخلي والخارجي، في مواجهة جميع أنواع التهديدات والأخطار التي تتهدد الوحدة الوطنية، ولا سيما حزب العمال الكردستاني، وجماعة الخدمة وتنظيم داعش، إضافة للتطورات الجارية".

وأضاف أنه "جرى استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق هدف تركيا خالية من الإرهاب، وجرى التأكيد على أن الخطوات الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار وازدهار بلدنا ومنطقتنا ستستمر بعزم وتصميم". وفي ما يخص الملف السوري، أفاد البيان بأنه "تم تقديم دعم قوي للجهود المبذولة لضمان سيادة سورية وسلامة أراضيها، ووحدتها، ووحدتها السياسية، مع التأكيد على استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والرفاه للشعب السوري".

وبحسب البيان جرى "تقييم الوضع الراهن في غزة ومستقبل وقف إطلاق النار، وتم التأكيد على أن تركيا بصفتها عضواً مؤسساً في الهياكل الدولية المستحدثة لحل قضية غزة، ستواصل جهودها لتقديم مساعدات إنسانية شاملة للمنطقة، كما تم التأكيد على استعداد تركيا لتحمّل كامل المسؤولية بالتعاون مع شركائها، في ملف إعادة إعمار غزة وإرساء سلام دائم". وتطرق البيان للتطورات في الصومال، قائلاً إنه "تم تأكيد دعم سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، وتم تأكيد أن تركيا ستواصل أداء واجبها في نضال الشعب الصومالي ضد التنظيمات الإرهابية".

وأردف: "جرى نقاش التطورات الراهنة في إيران بشكل مفصّل، وتم التأكيد على أن استقرار إيران وسلامها يُعدان من الأمور بالغة الأهمية لأمن المنطقة". ومن المواضيع التي ناقشها مجلس الأمن القومي، الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفاد البيان بأنه "تم تقييم الوضع الراهن في الحرب الروسية الأوكرانية، وأعيد التأكيد على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية لمنع تداعيات الحرب من تقويض الاستقرار المنشود في البحر الأسود، وأن تركيا ستواصل جهودها لإنهاء الحرب، التي تتزايد مخاطرها الإقليمية والعالمية تدريجياً لإرساء سلام دائم في أسرع وقت ممكن". وختم المجلس بيانه بالقول: "ستواصل تركيا بحزم أنشطتها المتعددة العام الجاري، والتي تهدف إلى صون السلام وإرساء الاستقرار في مختلف مناطق النزاع والأزمات في العالم".