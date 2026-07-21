- استشهدت عائلة فلسطينية كاملة في قصف إسرائيلي على غزة، حيث انتشلت طواقم الإسعاف جثامين ستة شهداء من شقة سكنية، مما يرفع حصيلة الضحايا منذ 8 أكتوبر 2023 إلى 73,283 قتيلاً و173,864 جريحاً. - منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، قتلت إسرائيل 1,158 فلسطينياً ودمرت 90% من البنى التحتية، مع تقدير تكلفة إعادة الإعمار بـ70 مليار دولار، وسط منع دخول المواد الأساسية إلى غزة. - تعاني غزة من نقص حاد في أدوية السرطان، مما يعيق تقديم العلاج للمرضى ويوقف بروتوكولات العلاج الكيميائي، خاصة لمرضى سرطان الثدي.

استشهدت فلسطينية وزوجها وأطفالهما الأربعة، فجر اليوم الثلاثاء، في قصفٍ إسرائيلي استهدف شقة سكنية في منطقة السامر في مدينة غزة، وفق ما أكدته جمعية الهلال الأحمر، مشيرةً إلى أن طواقم إسعافها انتشلت جثامين ستة شهداء متفحمة من شقة سكنية، ونُقلوا إلى مستشفى السرايا الميداني التابع لـ"الهلال الأحمر".

ووفق أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 73 ألفا و293، والإصابات 173 ألفا و906. وأفادت الوزارة بوصول 9 شهداء جدد إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، فضلاً عن شخص استشهد متأثراً بجروحه. وقالت الوزارة إن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وإضافة إلى الشهداء، ومعظمهم أطفال ونساء، دمرت إسرائيل 90% من البنى التحتية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار. إلى ذلك، تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

نقص حاد في علاجات السرطان بغزة

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ثمة نقصاً حاداً وغير مسبوق في الأدوية الأساسية لمرضى الأورام السرطانية "يضع الخدمة في أصعب مستوياتها". ولفتت إلى أن ثمة أصنافاً نفذت بالكامل، منها أدوية منقذة للحياة وعلاجات كيميائية وداعمة، وأصناف أخرى وصلت إلى نسب حرجة. وإلى جانب ما سبق، لفتت الوزارة إلى توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى يعانون أنواعاً مختلفة من السرطانات، مشيرةً إلى أنّ أقسام تقديم الخدمة أصبحت عاجزة عن استقبال حالات جديدة من حالات مرضى سرطان الثدي تحديداً.