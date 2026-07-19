- مجتبى خامنئي يشكر العراقيين على مشاركتهم في تشييع والده، واصفاً الحدث بأنه "مليوني وفريد"، ومؤكداً أنه يفتح فصلاً جديداً في تغيير المعادلات الإقليمية ضد "المستكبرين". - وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يسعى لاحتواء الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء العراقي، مشدداً على العلاقات المتجذرة والاستراتيجية بين البلدين، وأهمية احترام التصريحات الشخصية وغير الرسمية. - مستشار المرشد الإيراني ينتقد زيارة رئيس الوزراء العراقي للولايات المتحدة، واصفاً إياها بأنها "وصمة عار"، ويؤكد على ضرورة الحفاظ على العلاقات الإيرانية-العراقية رغم التوترات.

وجه المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي رسالة شكر إلى العراقيين لمشاركتهم في مراسم تشييع والده المرشد الراحل علي خامنئي في الثامن من الشهر الجاري، واصفا التشييع بأنه "مليوني وفريد من نوعه"، وأنه سيشكل فصلاً جديداً في تغيير المعادلات الإقليمية ضد "المستكبرين"، في وقت تسعى فيه طهران لاحتواء انتقادات جرى توجيهها لرئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي.

وقال مجتبى خامنئي: "لا شك أن قادة الاستكبار شاهدوا بقلوب مرتجفة صور المشاهد المهيبة لهذا التجمع العظيم في العراق، ورأوا كيف أن الاستثمارات الضخمة التي وظفوها لتخريب العلاقة بين الشعبين الإيراني والعراقي ذهبت أدراج الرياح". واعتبر أن هذا الحضور "فتح فصلاً جديداً من الوعي والقيام بدور لتغيير المعادلات التي رسمها المستكبرون مسبقاً". وتابع: "الشيطان الأكبر، أميركا المجرمة، قد فهمت الآن أن استمرار حضورها المريح وسلطتها على المنطقة ليس سوى وهم".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة "المعادلات الإقليمية" التي أشار إليها مجتبى خامنئي؟ كيف سعت طهران لاحتواء الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

بالتزامن، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، مباحثات هاتفية مع نظيره العراقي فؤاد حسين، سعى خلالها إلى احتواء التداعيات السياسية للانتقادات اللاذعة التي وجهها مستشار المرشد للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي ضد رئيس الوزراء العراقي، واصفاً إياها بأنها "تصريحات شخصية وغير رسمية". وحسب بيان للخارجية الإيرانية، بحث الجانبان خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية في أعقاب الهجمات العسكرية الأميركية على إيران، والانتهاكات المتكررة من جانب واشنطن لبنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، فضلا عن الرد الإيراني على ذلك.

ووصف عراقجي العلاقات بين بلاده والعراق بأنها "متجذرة واستراتيجية" وتستند إلى روابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة ومصالح مشتركة بين الشعبين. وفي إشارة غير مباشرة إلى تصريحات ولايتي ضد الزيدي، قال عراقجي إن هذه العلاقات القيمة "لا ينبغي أن تتأثر ببعض التصريحات الشخصية وغير الرسمية"، مشدداً على حرص طهران على مبدأ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وتطوير العلاقات مع الحكومة والشعب العراقي. كما استعرض الوزيران أبعاد التطورات الجارية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدين أهمية مواصلة المشاورات والتنسيق الثنائي لمنع تصعيد التوترات والحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

وهاجم مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، الجمعة، رئيس الوزراء العراقي على خلفية زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي. وقال ولايتي، في مقال نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، إن الزيدي، الذي وصفه بـ"رئيس الوزراء الشاب وقليل الخبرة"، قام بزيارة "مؤسفة وفي غير محلّها" إلى الولايات المتحدة. وجدّد ولايتي توصيفه الزيارة بأنها "وصمة عار كبيرة"، لأنها جرت، بحسب المقال، بعد اغتيال "أحد أكبر رجال الدين المؤثرين"، في إشارة إلى علي خامنئي، معتبراً أن إجراء الزيارة في موعدها المحدد نفسه، واللقاء مع ترامب الذي نعته بـ"الشيطان الخبيث"، يثير إشكالاً بحدّ ذاته.