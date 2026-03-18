- المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يعزي في مقتل علي لاريجاني، متوعدًا بأن "القتلة سيدفعون الثمن"، واصفًا لاريجاني بأنه رجل ذو بصيرة وخبرة واسعة في المجالات السياسية والعسكرية. - المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ينعى لاريجاني، مشيرًا إلى أنه قضى حياته في خدمة إيران والثورة الإسلامية، داعيًا إلى الوحدة والتماسك في مواجهة الأعداء. - الرئيس الإيراني ومسؤولون آخرون يصفون لاريجاني بالشخصية البارزة، مؤكدين أن استشهاده يمثل خسارة كبيرة لإيران، وأنه عمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

نشر الإعلام الإيراني، اليوم الأربعاء، رسالة من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي عزّى فيها بمقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، الذي قضى في ضربة إسرائيلية أمس الثلاثاء، متوعّداً بأن "قتلته سيدفعون الثمن"، وذلك في ثاني رسالة تُنشر باسمه منذ انتخابه.

وجاء في الرسالة التي نشرتها وكالة أنباء "تسنيم": "ببالغ الأسى والحزن، تلقيت نبأ استشهاد الدكتور علي لاريجاني، وابنه الشجاع، وعدد من رفاقه"، واصفاً لاريجاني بأنه "رجل عالم، ثاقب البصيرة، متفانٍ في عمله، وذو خبرة واسعة في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والثقافية والإدارية". وأضاف مجتبى خامنئي معزياً عائلة لاريجاني: "لكل دم ثمن، وسيدفع قتلة هؤلاء الشهداء ثمنه قريباً".

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد نعى رئيسه علي لاريجاني، معلناً "استشهاده برفقة نجله مرتضى، ومعاون الأمن في أمانة المجلس علي رضا بيات، وعدد من مرافقيه". وأكد المجلس، في بيان، أن لاريجاني "أمضى عمره في سبيل رفعة إيران والثورة الإسلامية"، مشيراً إلى أنه واصل أداء مهامه حتى اللحظات الأخيرة من حياته، وداعياً إلى "وحدة الصف والتماسك" في مواجهة من وصفهم بـ"الأعداء".

من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن "بالغ الحزن" لمقتل لاريجاني، واصفاً إياه بـ"الشخصية البارزة" التي قدّمت خدمات واسعة في مواقع متعددة، من مجلس الشورى إلى منصبه الأخير أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، وأكد أن لاريجاني كان "مثالاً للحكمة والبصيرة والإخلاص"، معتبراً أن فقدانه يمثل "خسارة كبيرة" لإيران، وأن استشهاده يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل في المجالات الثقافية والسياسية والأمنية، كما حذّر من أن المسؤولين عن العملية "سيواجهون عواقبها"، مشيراً إلى أن لاريجاني عمل في مهامه الأخيرة على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوية العلاقات بين الدول الإسلامية.

بدوره، شدد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على أن "دماء الشهداء ستضمن النصر الحتمي لإيران"، مؤكداً، في رسالة تعزية، أن "الشهادة مقام رفيع لا يناله إلا من ثبت على عهده"، واصفاً لاريجاني بأنه شخصية بارزة خاضت ميادين السياسة والإدارة والثقافة وخدمت البلاد بإخلاص. وأضاف أن "استشهاده يمثل صفحة جديدة من مسيرة الثورة"، مؤكداً أن "طريق الشهادة لا يتوقف بالاغتيالات بل يستمر حتى زوال التهديدات"، مشيراً إلى أن لاريجاني واصل أداء مهامه حتى اللحظات الأخيرة، خصوصاً بعد توليه أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي في مرحلة حساسة.

(فرانس برس، العربي الجديد)