مثول 6 أشخاص أمام محكمة في لندن على خلفية دعم "بالستاين أكشن"

مثلَ ستّة أشخاصٍ أمام محكمةٍ في لندن، اليوم الجمعة، على خلفية نحو خمسين تهمة تتعلق بتنظيم فعالياتٍ لدعم حركة "بالستاين أكشن" المناصرة للفلسطينيين، إذ قال الادعاء إن هذا الدعم محاولة لتقويض تنفيذ الحظر. وصنفت الحكومة البريطانية الحركة تنظيماً إرهابياً في يوليو/ تموز بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، مما يجعل الانضمام إليها جريمةً يُعاقَب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 عاماً، بحسب القانون.

ومنذ ذلك الحين نُظِّم عدد من الاحتجاجات دعماً للحركة، وقال المدعي العام بيتر راتليف لمحكمة أولد بيلي في لندن إن المتهمين الستة، وهم ثلاثة رجال وثلاث نساء، لعبوا دوراً في تنظيمها. وقال راتليف إنه عُقدت 13 تجمعاً عبر الإنترنت منذ الحظر، إذ قام المتهمون بتشجيع وترتيب "عصيان مدني جماعي" عَمِدَ فيه المشاركون إلى ارتكاب جرائمَ "كان غرضها الأساسي تقويض تنفيذ الحظر".

وأضاف راتليف أنه حتى الآن قُبض على 1,500 شخص بتهمٍ ذات صلة بالحظر. ويواجه كل من تيم كروسلاند (55 عاماً) وديفيد نيكسون (39 عاماً) وداون مانرز (61 عاماً) وجوين هاريسون (48 عاماً) وميلاني جريفيث (62 عاماً) وباتريك فريند (26 عاماً) عدة اتهامات تتعلق بتنظيم أو مخاطبة تجمعٍ لدعم جماعةٍ محظورة.

وطوال جلسة اليوم، وقف نيكسون مغمضَ العينين وهو يحمل لافتةً صغيرةً مكتوباً عليها: "أعارض الإبادة الجماعية.. أدعم بالستاين أكشن". وحُظرت حركة "بالستاين أكشن" بعد فترة وجيزة من اقتحام بعض أعضائها قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/ حزيران وإتلاف طائرتين، ووجّهت اتهامات لأربعةٍ من أعضائها بخصوص تلك الواقعة.

وتسعى امرأة من مؤسسي الحركة حالياً إلى تقديم طعنٍ قانوني ضد هذا الحظر. وقال راتليف إن من المتوقع أن تتخذ المحكمة العليا في لندن قراراً بهذا الشأن بحلول نهاية العام. ومن المقرّر أن يدلي الستة بردّهم على التهم الموجّهة إليهم في جلسةٍ في يناير/ كانون الثاني، وتُحدد موعد المحاكمة، التي ستستمر لمدة أربعة أسابيع، بشكل مبدئي في يونيو/ حزيران من العام المقبل.

(رويترز)