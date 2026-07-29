متظاهرون في فنزويلا يطالبون بإجراء انتخابات

- تظاهر حوالي 300 شخص في كراكاس للمطالبة بإجراء انتخابات، تزامناً مع محادثات مرتقبة بين الحكومة والمعارضة لتنظيم انتقال سياسي في فنزويلا تحت إشراف الولايات المتحدة. - المعارضة تدعي فوز إدموندو غونزاليس في الانتخابات الرئاسية وتتهم الحكومة بالتزوير، بينما لم يصدر المجلس الوطني للانتخابات نتائج تفصيلية بسبب هجوم سيبراني. - أنصار مادورو أحرقوا أعلاماً أميركية وإسرائيلية احتجاجاً على المساعدات الأميركية بعد الزلزالين المدمرين، فيما يطالب الفنزويليون بانتخابات حرة وعودة ماريا كورينا ماتشادو من المنفى.

تظاهر الثلاثاء حوالى 300 شخص من أنصار المعارضة في كراكاس للمطالبة بإجراء انتخابات، قبل أيام قليلة من بدء محادثات بين الحكومة والمعارضة تهدف إلى تنظيم عملية انتقال سياسي في فنزويلا تحت إشراف الولايات المتحدة. وأعلنت حكومة الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز ومجموعة من النواب السابقين في المعارضة (الذين شغلوا مناصبهم خلال الفترة 2015-2020)، منتصف يونيو/حزيران، أن مفاوضات ستبدأ في 1 أغسطس/آب من أجل "تعزيز الديمقراطية".

وقال هنري ألفياريس، وهو ناطق باسم حزب "فينتي فنزويلا" المعارض الذي تتزعمه ماريا كورينا ماتشادو الحائزة نوبل للسلام "إذا أردنا تحقيق انتقال (سياسي)، فيجب علينا إجراء انتخابات". كما يُمثل تحرّك الثلاثاء الذكرى السنوية الثانية للانتخابات الرئاسية لعام 2024 المثيرة للجدل والتي أعلن نيكولاس مادورو فوزه فيها.

في المقابل، تقول المعارضة إن إدموندو غونزاليس، المرشح المدعوم من ماتشادو، هو من فاز في الانتخابات الرئاسية وتدعي حدوث تزوير، فيما لم يصدر المجلس الوطني للانتخابات نتائج تفصيلية متحدثا عن تعرضه لهجوم سيبراني. وفي 3 يناير/كانون الثاني، اختطفت الولايات المتحدة مادورو في عملية عسكرية في كراكاس، ومذاك تتوالى رودريغيز الحكم تحت وطأة ضغوط أميركية.

وقالت ماتشادو في مقطع فيديو سجل مسبقاً وبث للمتظاهرين "انهضي يا فنزويلا. فالمرحلة الانتقالية آتية، وستتحقق مع الشعب، ومن أجل الشعب، وبأيدينا". ولم تُدعَ ماتشادو التي تعيش في المنفى منذ ديسمبر/كانون الأول، للمشاركة في الحوار، لكنها أكدت أنها لن تعرقله أيضا. وقالت يوسي بينيا، وهي مدرّسة تبلغ 50 عاما شاركت في المسيرة لوكالة "فرانس برس" إن ما يريده الفنزويليون "أولاً، عودة قائدتنا، ماريا كورينا ماتشادو، لأنها فنزويلية ويجب أن تكون هنا، في بلدها... ما يريده الفنزويليون هو الحرية، نحن نريد انتخابات حرة".

من جهته، قال المحامي خوسيه فوينمايور، البالغ 64 عاماً "لم نعد نؤمن بالحوار، بل بالأفعال. لقد أثبت هذا النظام أنه يسعى دائماً لكسب الوقت". وأضاف "أعتقد أننا خدعنا، حتى من الولايات المتحدة" فيما صرّح الرئيس دونالد ترامب الجمعة بأن فنزويلا "ليست جاهزة" بعد لتنظيم انتخابات. وقال ترامب، في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض: "في ما يتعلق بالانتخابات في فنزويلا، فهم ليسوا مستعدين لها بعد"، مضيفاً: "لقد أحرز البلد تقدماً كبيراً، وديلسي تقوم بعمل رائع". وأوضح أن الولايات المتحدة ستكون موجودة للإشراف من قرب على الاستحقاق الانتخابي عندما تصبح فنزويلا جاهزة لإجرائه.

والجمعة الماضية، أحرق نحو مائة من أنصار مادورو، علمين، أميركياً وإسرائيلياً، في ساحة سيمون بوليفار وسط كاراكاس، ورددوا شعارات مناهضة للولايات المتحدة. كذلك داس المحتجون صوراً للرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهتفوا: "أيها الأميركيون عودوا إلى دياركم" و"إنها ليست مساعدات، بل احتلال"، في إشارة إلى المساعدات التي تقدمها واشنطن لفنزويلا عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد في 24 يونيو/حزيران. وقدّر البنك الدولي قيمة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزالين بنحو 19.6 مليار دولار، مؤكداً أن سرعة إعادة الإعمار وحجم الاستثمارات المخصصة لها سيحددان مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي لفنزويلا خلال السنوات المقبلة.

(فرانس برس، العربي الجديد)