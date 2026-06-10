- في خطوة تاريخية، بعث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، عبر رئيس جهاز المخابرات العراقي، لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالي الأمن والاقتصاد، مما يشير إلى توجه بغداد نحو تعاون أعمق مع دمشق. - الرسالة تركز على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، خاصة أمن الحدود والإرهاب، وتأتي في ظل متغيرات إقليمية تدفع نحو تنسيق أكثر تنظيماً بين البلدين. - الحكومة العراقية تسعى لفتح آفاق تعاون اقتصادي مع سورية، بما في ذلك اتفاقيات لنقل وتخزين النفط عبر الموانئ السورية، مما يعكس تحولاً في السياسة العراقية تجاه دمشق.

في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الأربعاء، رسالة رسمية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بوساطة رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، في مؤشر إلى توجه بغداد نحو فتح صفحة أكثر فاعلية في العلاقة مع دمشق، خاصة في ملفي الأمن والاقتصاد.

ووفقا لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإن الزيدي "بعث رسالة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، نقلها رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي"، مبينا أن "الرسالة تضمنت التأكيد على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يرفع من مستوى التنسيق الثنائي لمواجهة الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة في المجالات الأمنية والاقتصادية، وفي إطار المصالح المشتركة".

من جانبه، أكد الشرع لـ"الزيدي وللحكومة العراقية، التزام بلاده بالتعاون مع العراق لمواجهة التحديات المشتركة التي فرضتها الأحداث الأخيرة في المنطقة، وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، خصوصاً في المجالين الأمني والاقتصادي"، بحسب البيان.

ويشير إرسال رئيس جهاز المخابرات العراقي حاملا الرسالة مباشرة إلى البعد الأمني في فحوى الرسالة. وقال مصدر في الحكومة العراقية، لـ"العربي الجديد"، طالبا عدم ذكر اسمه، إن "البعد الأمني في الرسالة يتعلق بالتحديات المرتبطة بأمن الحدود المشتركة والإرهاب، تضاف إلى ذلك المتغيرات الإقليمية المتسارعة التي دفعت الزيدي إلى البحث عن آليات تنسيق مشتركة تكون أكثر تنظيما".

وأشار إلى أن "الرسالة تمثل توجها للحكومة العراقية نحو الانفتاح باتجاه دمشق، وفتح آفاق تعاون أمني، إذ إن بغداد تدرك أن استقرار سورية يمثل جزءا من استقرارها الوطني، خصوصا مع وجود ملفات مشتركة تتعلق بالحدود ومكافحة الإرهاب وحركة التجارة". ويأتي هذا التطور بعد أشهر من الحذر الذي طغى على تعاون حكومة العراق السابقة برئاسة محمد شياع السوداني مع حكومة الشرع، إذ واجهت حكومة بغداد ضغوطات وتحفظات أبدتها أطراف نافذة داخل "الإطار التنسيقي"، التي قيدت طبيعة العلاقة مع حكومة الشرع ومستقبلها.

وكان الحكومة العراقية قد وافقت، في 2 من يونيو/حزيران الحالي، على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري من أجل نقل وخزن كمّيات من النفط الخام (خام البصرة الخفيف، والمتوسط، والثقيل) عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط، كما تعتزم وزارة النفط العراقية كذلك فتح مكتب تمثيلي في سورية لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد.