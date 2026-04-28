مبعوث ترامب "يغازل" لوكاشينكو.. تقرّب من حليف بوتين؟

- أعرب المبعوث الأميركي جون كويل عن إمكانية رفع العقوبات عن بيلاروسيا إذا حسّنت سجلها الحقوقي، مشيرًا إلى خطوات للتقارب مع الرئيس لوكاشينكو بعد الإفراج عن معتقلين، بينهم الصحافي أندريه بوتشوبوت. - أكد كويل على ضرورة انضمام بيلاروسيا للمجتمع الدولي بوقف الممارسات القمعية، مع خطط للعودة لمزيد من المحادثات، مشددًا على الإفراج عن السجناء السياسيين. - أشار كويل إلى بناء الثقة مع لوكاشينكو، مع احتمالية زيارته للولايات المتحدة وافتتاح السفارة الأميركية في مينسك، مما يعكس تقاربًا أميركيًا بيلاروسيًا.

أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى بيلاروسيا جون كويل، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بإمكانية رفع مزيد من العقوبات عن مينسك في حال تحسين سجلها الحقوقي، وكذا إعادة فتح سفارة واشنطن، ضمن ما يظهر على أنه خطوات أميركية للتقارب مع رئيس بيلاروسيا أكسندر لوكاشينكو، الذي أجرى معه محادثات تُوجت بالإفراج 5 معتقلين، على رأسهم الصحافي البيلاروسي من أصول بولندية أندريه بوتشوبوت.

وفي مؤتمر صحافي عقده في وارسو، قال كويل: "جوهر النقاش مع لوكاشينكو هو: ما الذي تجنيه من هذه الصفقة؟ هذا يضرّ بك دولياً، وإذا كانت بيلاروسيا ترغب في الانضمام إلى المجتمع الدولي، فيجب وضع حدٍّ لمثل هذه الممارسات. إذا كنت ترغب في سجن الناس لأسباب وجيهة، فهذا شأنك، ولكن ليس لمثل هذه الجرائم".

وكشف كويل أنه يخطّط للعودة إلى بيلاروسيا خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لإجراء مزيد من المحادثات مع النظام البيلاروسي. وأضاف: "على الولايات المتحدة بذل جهد كبير في هذه القضية، إذ لا يزال هناك ما بين 800 و900 سجين سياسي لم يُرحّلوا من بيلاروسيا، ولن نتوقف عن العمل إطلاقاً حتى نفرج عنهم جميعاً". وفي تصريح لوكالة "رويترز"، قال المبعوث الأميركي "أتوقع الإفراج عن عدد من السجناء الشهر القادم"، مضيفاً "سأعود من أجل تسهيل ذلك الشهر القادم. لا شيء مؤكداً، لكن ربما الشهر القادم".

وأفرج لوكاشينكو عن مئات المعتقلين خلال العامين الماضين، وهي العملية التي زادت وتيرتها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض وإرساله كويل للتفاوض مباشرة معه. في المقابل، بدأت واشنطن في تخفيف بعض العقوبات عن بيلاروسيا. وبهذا الخصوص، قال كويل، لرويترز، إن عملية الإفراج اليوم لا ترتبط بأي رفع للعقوبات، لكنه أشار إلى عمليات إفراج إضافية قد تؤدي إلى تخفيف العقوبات أكثر.

وأضاف المبعوث الأميركي بأنه بنى الثقة مع لوكاشينكو، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي دعم حربه على أوكرانيا. ووفق رويترز، فإن الولايات المتحدة أشارت إلى أنها ترى وجود منفعة في التقارب مع لوكاشينكو بالنظر للعلاقة الوثيقة التي تجمعه مع بوتين، وقالت إن الزعيم البيلاروسي عرض "نصائح بنّاءة" حول كيفية إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكرت رويترز أن كويل قال في وقت سابق إن لوكاشينكو قد يزور الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف في هذا الصدد: "نحن نتحدث حول ذلك. أعتقد أنها ستكون خطوة جيدة. تطرقت كذلك لافتتاح السفارة الأميركية في مينسك". وختم بالقول: "كل هذه الأمور فوق الطاولة.. وأنا متفائل بإمكانية تحققها".