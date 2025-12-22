- رحّب المبعوث الأميركي مارك سافايا بتوجه بعض الفصائل المسلحة في العراق نحو نزع السلاح، مشددًا على ضرورة أن يكون شاملاً وفقًا للدستور العراقي وسيادة القانون، مع دعم المرجعية الدينية. - شهد العراق تحولات في مواقف زعماء الفصائل المسلحة، حيث أعلنت قيادات "الإطار التنسيقي" أهمية حصر السلاح بيد الدولة، بينما رفضت فصائل مثل "كتائب حزب الله" و"النجباء" الانضمام للخطة. - أكد فلاح الجزائري على أهمية التوازن الحكومي في حصر السلاح، بينما رأى فلاح الخفاجي أن الأوضاع الإقليمية دفعت الفصائل للتحرك، وليس للحكومة دور مباشر.

رحّب مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص إلى العراق مارك سافايا بتبني عدة فصائل مسلحة في العراق خطاب نزع السلاح، لكنه اعتبر أنّ النيات وحدها لا تكفي، وذلك بعد ساعات من إعلان قادة وزعماء جماعات ومليشيات مسلحة، فضلاً عن قيادات سياسية بالتحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، قبول مسألة "حصر السلاح بيد الدولة"، في وقت عارضت فيه فصائل أخرى أبرزها "كتائب حزب الله" و"النجباء"، هذا التوجه.

وقال سافايا، في بيان على منصة إكس، اليوم الاثنين، إنّ "الخطوات التي أُبلغ عنها بشأن توجّه جماعات مسلحة عراقية نحو نزع السلاح تُعد تطوراً مرحباً به ومشجعاً"، معتبراً في الوقت عينه أنّ "بيانات النيات وحدها لا تكفي"، ومشدداً على أنّ نزع السلاح يجب أن يكون "شاملاً، وغير قابل للتراجع، ومُنفذاً ضمن إطار وطني واضح وملزم". وأضاف: "وفقاً للدستور العراقي وسيادة القانون، لا يحق لأي حزب سياسي أو منظمة أو فرد امتلاك تشكيلات مسلحة أو تشغيلها خارج سلطة الدولة"، مؤكداً أنّ هذا المبدأ ينطبق "على جميع أنحاء العراق دون استثناء".

كما شدد على ضرورة أنّ "تظل السلطة الحصرية لحمل السلاح واستخدام القوة بيد المؤسسات الاتحادية والإقليمية الشرعية فقط، الموكلة بتنظيم القوات المسلحة للبلاد وقيادتها وإدارتها، لحماية الشعب العراقي والدفاع عن السيادة الوطنية". وبدت لافتةً إشارة المبعوث الأميركي إلى مراجع دينية بوصفها مؤيدة للخطوة، بقوله إنّ "هذه الخطوة تمثل استجابة إيجابية للدعوات والتطلعات الراسخة للمرجعية الدينية ولعلمائنا الدينيين الأجلاء"، معرباً عن بالغ تقديره لـ"حكمتهم وقيادتهم الأخلاقية وتوجيههم المبدئي، الذي لا يزال يشكّل بوصلةً للبلاد".

The reported steps by Iraqi armed groups toward disarmament are a welcome and encouraging development. This move represents a positive response to the longstanding calls and aspirations of the Marjaeya and our respected religious authorities. I extend my deep appreciation for… pic.twitter.com/5X8MQCMqqi — Mark Savaya (@Mark_Savaya) December 22, 2025

وشهد العراق خلال اليومين الماضيين تحولات لافتة وغير مسبوقة في مواقف زعماء وقادة الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة، إزاء ملف "حصر السلاح بيد الدولة"، حيث أعلنت قيادات وازنة في التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، أهمية تنفيذ الخطوة، والمضي بتشكيل الحكومة. وأعقبت ذلك تصريحات مماثلة لقادة فصائل مسلحة وممثليها، أبرزهم زعيم جماعة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، وزعيم جماعة "أنصار الله الأوفياء"، حيدر الغراوي، وزعيم جماعة "كتائب الإمام علي"، شبل الزيدي، والمتحدث باسم "كتائب سيد الشهداء" كاظم الفرطوسي الذي أعلن الانسجام مع دعوات حصر السلاح بيد الدولة.

وإزاء الدعوات المتصاعدة، واصلت جماعتا "كتائب حزب الله"، و"النجباء"، رفضهما الالتحاق بخطة القبول بتسليم السلاح للدولة العراقية. وقال عضو المكتب السياسي لـ"حركة النجباء" فراس الياسر، إنّ الدولة العراقية "منقوصة السيادة"، مشيراً إلى أنه لولا "نجاحات المقاومة" لما شهدت الانتخابات الأخيرة مشاركة واسعة. الياسر وفي حوار تلفزيوني اعتبر أن "سلاح المقاومة أوجدته الظروف ولم يأت ترفاً"، مضيفاً "الدولة العراقية منقوصة السيادة. هدف المقاومة الإسلامية تمكين الدولة العراقية، والمقاومة لم تتقاطع مع الدولة". واتهم الياسر الولايات المتحدة، بـ"التذرع بمكافحة الإرهاب" للبقاء في العراق.

من جانبه، قال فلاح الجزائري عضو ائتلاف "الإعمار والتنمية"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في تصريحات لمحطة تلفزيون محلية، إنه "لا ينبغي تحميل مسألة حصر سلاح الفصائل أكثر مما ينبغي"، مضيفاً "طوينا صفحة مسار المقاومة، ونمضي نحو السياسة الهادئة". وتابع أنّ "التوازن الحكومي في إدارة الدولة أخرج العراق من مأزق السلاح"، لافتاً إلى أن "الحكومة الحالية لها فضل في تحقيق مسار حصر السلاح". وأشار إلى أنّ "الدولة كفيلة بإيجاد معالجة اقتصادية لمصير منتسبي الفصائل بعد نزع سلاحهم".

في المقابل، استبعد عضو ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه نوري المالكي، النائب فلاح الخفاجي، أن يكون للحكومة "دخل" بقضية حصر السلاح، معتبراً في تصريحات للصحافيين أنّ "الأوضاع الإقليمية والمتغيرات هي التي دفعت الفصائل نحو التحرك الأخير".