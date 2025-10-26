مبعوث بوتين يواصل اجتماعاته مع إدارة ترامب وموسكو تقصف كييف

- تستمر الاجتماعات بين كيريل ديمترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ومسؤولين أميركيين في الولايات المتحدة، حيث عُقدت لقاءات مع إدارة ترامب في 24 و25 أكتوبر وستستمر في 26 أكتوبر. - تعرضت كييف لهجوم بمسيرات روسية، مما أدى إلى إصابة 14 شخصًا، بينهم أربعة أطفال، وتسبب حطام المسيرات في أضرار بالمباني السكنية، وفقًا للسلطات الأوكرانية. - يعتقد ديمترييف أن الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قريبون من حل دبلوماسي للصراع المستمر، مشيرًا إلى تغيير في موقف الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

قال مصدر مطلع إن الاجتماعات بين كيريل ديمترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاستثمار والتعاون الاقتصادي، ومسؤولين أميركيين ستستمر اليوم الأحد في الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر "عُقدت اجتماعات بين كيريل ديمترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية وممثلي إدارة الرئيس (دونالد) ترامب يومي 24 و25 أكتوبر/تشرين الأول وستستمر في 26 أكتوبر/تشرين الأول".

ووسط هذه المباحثات، قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، كييف، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 26 شخصا، بينهم 6 أطفال، أصيبوا في هجوم بمسيرات روسية على العاصمة الأوكرانية خلال الليل.

وذكرت السلطات على منصة تليغرام أنه تم نشر الدفاعات الجوية الأوكرانية، وأن حطام المسيرات التي تم اعتراضها ألحق أضرارا بالمباني السكنية في عدة مناطق. كما أبلغ عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن هذه الهجمات على المنصة نفسها. وعلى الجهة الأخرى، قال سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد على تليغرام إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو.

وقال دميترييف، الجمعة، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأضاف في مقابلة مع برنامج "ذا ليد ويز جيك تابر" على قناة "سي أن أن" "أعتقد أن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في الواقع قريبون جداً من حل دبلوماسي. إنها خطوة كبيرة من الرئيس زيلينسكي (فولوديمير) أن يعترف بالفعل أن الأمر يتعلق بخطوط القتال".

وتابع "كما تعلمون، كان موقفه السابق هو أن روسيا يجب أن تغادر تماماً، لذا في الواقع، أعتقد أننا قريبون بشكل معقول من حل دبلوماسي يمكن التوصل إليه". وبشأن لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، قال دميترييف إنّ اجتماعاً سيعقد بين الزعيمين لكن "ربما في وقت لاحق". وتأتي زيارة ديمترييف على وقع تجدد التوترات بين واشنطن وموسكو بشأن مساعي ترامب لإيقاف الحرب في أوكرانيا.

(رويترز، أسوشييتد برس)