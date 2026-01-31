مبعوث بوتين يجري مباحثات مع مسؤولين أميركيين في فلوريدا

- يجري كيريل ديميترييف، المبعوث الاقتصادي للرئيس الروسي، محادثات مع مسؤولين أميركيين في فلوريدا، قبل اجتماع المفاوضين الأوكرانيين والروس في أبو ظبي لمناقشة خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. - الولايات المتحدة تؤكد قرب التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، لكن الخلافات حول ضم روسيا لأراضٍ في شرق أوكرانيا تعرقل التقدم، حيث ترفض كييف وحلفاؤها الغربيون أي تسوية تكرس الأمر الواقع. - الرئيس الأوكراني زيلينسكي يعلن عدم التوصل لتسوية بشأن الأراضي المتنازع عليها، ويشير إلى توقف عمليات تبادل الأسرى بسبب عدم اهتمام روسيا.

أفاد مصدر روسي بأن كيريل ديميترييف، كبير المبعوثين الاقتصاديين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين

، يجري مباحثات مع مسؤولين أميركيين في فلوريدا، اليوم السبت. وقال المصدر لوكالة "فرانس برس"، مشترطًا عدم كشف هويته، إن "المحادثات بدأت في الثامنة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:00 بتوقيت غرينتش)".

وكان ديميترييف قد أعلن، في وقت سابق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عودته إلى ميامي من دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم يتضح بعد من هم المسؤولون الأميركيون الذين حضروا الاجتماع، الذي يأتي قبل يوم واحد من الموعد المقرر لاجتماع المفاوضين الأوكرانيين والروس في أبو ظبي، لمناقشة خطة تؤيدها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في أوكرانيا.

وتقول الولايات المتحدة إن الجانبين الروسي والأوكراني باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق يضع حدًّا للحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات، غير أن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة، ولا سيما بشأن القضية الأكثر تعقيدًا والمتعلقة بمطالبة روسيا بالاعتراف بضم أراض في شرق أوكرانيا. وتُعد هذه المسألة إحدى العقد الرئيسية في مسار المفاوضات، إذ ترفض كييف وحلفاؤها الغربيون أي تسوية تقوم على تثبيت الأمر الواقع بالقوة، في حين تصر موسكو على إدراج هذه المطالب ضمن أي اتفاق نهائي.

ويوم أمس الجمعة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أنّ المفاوضين لم يتمكنوا حتى الآن من التوصل إلى تسوية بشأن مناطق في شرق أوكرانيا تطالب بها روسيا. وقال في تصريحات صحافية: "حتى الآن، لم نتمكن من التوصل إلى تسوية حول مسألة (النزاع على) الأراضي، خصوصاً في ما يتعلق بجزء من شرق أوكرانيا". وأضاف أنّ روسيا أوقفت عمليات تبادل الأسرى، متهماً الروس بأنهم "غير مهتمين بتبادل الأشخاص، لأنهم لا يعتقدون أن ذلك يحقق لهم أي فائدة".

(فرانس برس، العربي الجديد)