مبعوث بوتين: قريبون جداً من حل دبلوماسي بشأن أوكرانيا

- أشار كيريل دميترييف إلى اقتراب روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا من حل دبلوماسي للصراع، مشيدًا بخطوة زيلينسكي في الاعتراف بخطوط القتال كجزء من الحل. - ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة مع بوتين، مشيرًا إلى عدم ملاءمة الوقت الحالي، لكنه أكد على إمكانية عقد الاجتماع مستقبلًا. - شهدت أوكرانيا ضربات روسية أدت إلى مقتل شخصين وإصابة العشرات، مع أضرار مادية وحرائق في كييف.

قال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، الجمعة، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأضاف في مقابلة مع برنامج "ذا ليد ويز جيك تابر" على قناة "سي أن أن" "أعتقد أن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في الواقع قريبون جداً من حل دبلوماسي. إنها خطوة كبيرة من الرئيس زيلينسكي (فولوديمير) أن يعترف بالفعل أن الأمر يتعلق بخطوط القتال".

وتابع "كما تعلمون، كان موقفه السابق هو أن روسيا يجب أن تغادر تماماً، لذا في الواقع، أعتقد أننا قريبون بشكل معقول من حل دبلوماسي يمكن التوصل إليه".

Talked to @FoxNews on the US-Russia dialogue and finding realistic solutions to peace in Ukraine 🕊️ pic.twitter.com/CXqyn5wMpb — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 24, 2025

وكان زيلينسكي قد حث حلفاء كييف ضمن ما يسمى "تحالف الراغبين" الجمعة على تعزيز قدرات أوكرانيا من الأسلحة بعيدة المدى للضغط على روسيا للتفاوض بشأن الحرب. وأضاف في لندن "بمجرد أن شعر الرئيس الروسي بالضغط وإمكانية ظهور صواريخ توماهوك في أوكرانيا، أعلن على الفور استعداده لاستئناف المحادثات".

وبشأن لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، قال دميترييف إنّ اجتماعاً سيعقد بين الزعيمين لكن "ربما في وقت لاحق"، وذلك بعد أن كان ترامب، قد أعلن الأربعاء، إنه ألغى قمة كان من المقرر عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنه لم يشعر بأنها مناسبة. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض لدى استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "ألغينا الاجتماع مع الرئيس بوتين، لم أشعر بأنه مناسب". وأضاف "لم أشعر بأننا سنصل إلى الهدف المنشود. لذلك ألغيته، لكننا سنفعل ذلك في المستقبل". وعبر ترامب عن إحباطه من تعثر المفاوضات، وقال: "بصراحة، كل ما يمكنني قوله هو أنه في كل مرة أتحدث فيها مع فلاديمير، أجري محادثات جيدة، ثم لا تسفر عن أي نتيجة".

وكانت وكالة الإعلام الروسية الرسمية قد قالت نقلاً عن مصدر لم تسمه، الجمعة، بأنّ دميترييف موجود في الولايات المتحدة لإجراء محادثات. كما ذكرت شبكة "سي أن أن"، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يلتقي دميترييف مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بما في ذلك المبعوث ستيف ويتكوف "لمواصلة المناقشات حول العلاقات الأميركية الروسية".

قتيلان وعشرات الجرحى بضربات روسية على أوكرانيا

ميدانياً، قُتل شخصان وأصيب العشرات في مناطق مختلفة من أوكرانيا في ضربات روسية بمسيّرات وصواريخ، على ما ذكرت السلطات الأوكرانية اليوم السبت. وفي دنيبروبيتروفسك في جنوب أوكرانيا، قال رئيس الإدارة العسكرية إنّ شخصين قُتلا، وأصيب سبعة آخرون، بجروح في هجمات بصواريخ ومسيّرات، وأوضح فىديسسلاف غايفانينكو عبر تلغرام "اندلعت حرائق. ولحقت أضرار بأبنية خاصة ومتجر وبسيارة".

واستهدفت موسكو كذلك العاصمة كييف في ضربات ليلية، ما ألحق أضراراً بأبنية ومنازل في أحياء مختلفة من المدينة، وأدى إلى إصابة ثمانية أشخاص على الأقل. وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تليغرام: "انفجارات في العاصمة. المدينة تتعرض لهجوم باليستي". وأضاف في منشور منفصل "هناك حالياً ثمانية جرحى في العاصمة"، مشيراً إلى أنّ ثلاثة منهم نقلوا إلى المستشفى، وتابع أنّ "حرائق كبيرة" اندلعت في مبانٍ غير سكنية في حيَّي ديسنيانسكي ودارنيتسكي، وأكد رئيس الإدارة العسكرية للمدينة تيمور تكاتشينكو وقوع أضرار في حي دنيبروفسكي أيضاً، وسقوط عدد غير محدد من الجرحى.

(رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)