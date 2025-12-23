مبادرة لكسر الجمود في مسار اختيار رئيس الوزراء العراقي

- تشهد الساحة السياسية في العراق خلافات بين قوى "الإطار التنسيقي" حول اختيار رئيس الوزراء الجديد، مما يؤدي إلى جمود سياسي يهدد الاستقرار وأداء مؤسسات الدولة. - قدم ائتلاف "الإعمار والتنمية" بقيادة محمد شياع السوداني مبادرة لتسريع التوافق على رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، مع الالتزام بالتوقيتات الدستورية، واقترح آلية بديلة تعتمد على الأوزان الانتخابية. - تعقد المشهد السياسي بسبب تباينات داخل القوى السنية والكردية حول رؤساء البرلمان والجمهورية، مما يتطلب تنازلات وحواراً جاداً لتجنب خروقات دستورية.

ما زالت الخلافات قائمة بين قوى الائتلاف الحاكم في العراق "الإطار التنسيقي"، بشأن آلية اختيار رئيس الوزراء الجديد، ومجمل مسار تشكيل الحكومة المقبلة، الأمر الذي انعكس مباشرةً على وتيرة المفاوضات ومستقبل الاستحقاق الدستوري. هذه الخلافات، التي تتراوح بين تباين المواقف حول الأسماء المطروحة وتفسير الأولويات السياسية والبرامج الحكومية، أسهمت في إطالة حالة الجمود السياسي، وسط مخاوف متزايدة من تأثير ذلك على الاستقرار العام وأداء مؤسّسات الدولة.

وفي أحدث تطور، برزت مبادرة جديدة، ليلة أمس الاثنين، تقدم بها ائتلاف "الإعمار والتنمية"، بزعامة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، بوصفها محاولة لإعادة تحريك المياه الراكدة وفتح نافذة للحوار بين القوى المختلفة. المبادرة، بحسب ما أُعلن عنها، تهدف إلى كسر حالة الجمود وتسريع عملية التوافق على اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، مع تأكيد الالتزام بالتوقيتات الدستورية واحترام مخرجات العملية السياسية.

ومما جاء في المبادرة التي صدرت من خلال بيان رسمي للائتلاف، أنه "لمعالجة حالة الجمود في حسم اختيار مرشح الكتلة الأكبر، يجب أن تكون معايير اختيار المكلّف بتشكيل الحكومة هي احترام إرادة الناخبين من خلال اختيار مرشح يحظى بثقة الشعب، وأن يتمتع المرشح بتجربة ناجحة في إدارة الدولة والمواقع التنفيذية، وامتلاكه رؤية واقعية وبرنامجاً حكومياً يتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة، وأن يحظى بالقبول الوطني، وأن يكون المرشح متبنّى رسمياً من إحدى قوى الإطار التنسيقي عبر ترشيحه"، وأكدت المبادرة أنه "في حال تعذر حسم اختيار المكلّف بتشكيل الحكومة بالتوافق، يجري اللجوء إلى آلية بديلة من بينها اعتماد الأوزان الانتخابية داخل الإطار التنسيقي".

وحول ذلك، يقول خالد وليد، عضو ائتلاف "الإعمار والتنمية"، بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك جموداً سياسياً حقيقياً يرافق عملية اختيار رئيس الوزراء، وهذا الجمود ما زال قائماً رغم تعدّد اجتماعات الإطار التنسيقي والحوارات السياسية المستمرة بين القوى المختلفة".

وبيّن وليد أن "الاجتماعات التي عقدها الإطار التنسيقي خلال الفترة الماضية لم تفضِ حتى الآن إلى حسم نهائي في ملف اختيار رئيس الوزراء، والخلافات في وجهات النظر وآليات التوافق ما زالت تعرقل الوصول إلى قرار واضح وسريع ينسجم مع تطلعات الشارع العراقي واستحقاقات المرحلة المقبلة".

وأضاف أن "ائتلاف الإعمار والتنمية أطلق مبادرة سياسية تهدف إلى كسر حالة الجمود وتسريع عملية تشكيل الحكومة، باعتبارها الهدف الأساسي في هذه المرحلة الحساسة، والمبادرة تنطلق من حرص الائتلاف على استقرار العملية السياسية وضمان استمرارية العمل الحكومي وعدم إطالة أمد الفراغ أو التعطيل".

وأكد وليد أنّ "المبادرة تتضمن العمل والسعي نحو تجديد الولاية الثانية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لما حققته الحكومة الحالية من خطوات في مجالات الإعمار والتنمية وتحسين الأداء الخدمي والاقتصادي، فضلاً عن تعزيز الاستقرارَين الأمني والسياسي في البلاد".

وتابع: "المبادرة حظيت بترحيب واضح من أطراف سياسية متعدّدة، سواء من داخل الإطار التنسيقي أو من خارجه، وذلك مؤشر إيجابي على إمكانية البناء على هذا التوافق النسبي للدفع باتجاه حل سياسي يفضي إلى تشكيل الحكومة بأقرب وقت ممكن".

من جهته، قال عضو منظمة بدر، محمود الحياني، لـ"العربي الجديد"، إن "استمرار الثبات والتماسك في مواقف قوى الإطار التنسيقي بشأن عملية اختيار رئيس مجلس الوزراء يعرقل حسم الملف لغاية الآن، وهذا الملف يخضع لمعايير واضحة تستند إلى الاستحقاقات الدستورية والمصلحة الوطنية العليا"، وبيّن الحياني أن "قوى الإطار التنسيقي ما زالت متمسكة برؤيتها التي تقوم على اختيار شخصية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة بكفاءة ومسؤولية، وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي، ويحافظ على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد".

وأضاف: "نرحب بأي مبادرة وطنية جادة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، وتسهم في حسم ملف اختيار رئيس الوزراء بروح التفاهم والشراكة، والإطار التنسيقي منفتح على جميع الجهود التي تصبّ في مصلحة العملية السياسية".

وتابع أن "أي تأخير غير مبرّر في حسم هذا الملف قد يؤثر سلباً على التوقيتات الدستورية، وهو ما يتطلب من جميع الأطراف تغليب لغة الحوار والتوافق، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتجاوز الخلافات وتسريع تشكيل الحكومة ضمن الأطر الدستورية المحددة". وشدّد عضو منظمة بدر على أنّ "المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة وتعاوناً عالياً بين القوى السياسية، لضمان استقرار البلاد والمضي قدماً في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية دون تعطيل أو إرباك".

في المقابل، قال الباحث في الشأن السياسي، أحمد المياحي، لـ"العربي الجديد"، إن "حالة التأخير المستمرة في تشكيل الحكومة الجديدة لا يمكن اختزالها بالخلافات داخل البيت السياسي الشيعي حول اختيار رئيس مجلس الوزراء، فالمشهد السياسي العراقي أكثر تعقيداً ويتداخل فيه أكثر من مسار خلافي في آن واحد".

وأكد المياحي أن "القوى السياسية السنية ما زالت تعاني من تباينات واضحة بشأن حسم ملف اختيار رئيس مجلس النواب، في ظل تعدّد المرشحين وتباين الرؤى حول آلية التوافق، الأمر الذي انعكس سلباً على سرعة إنجاز الاستحقاقات الدستورية، كذلك الخلافات لا تتوقف عند هذا الحد، إذ تشهد الساحة الكردية بدورها انقسامات داخلية بين القوى والأحزاب الرئيسية بشأن منصب رئيس الجمهورية، إذ لم يجرِ التوصّل حتّى الآن إلى مرشح توافقي يحظى بإجماع كردي، ما ساهم في تعقيد المشهد السياسي وتأخير إكمال حلقات تشكيل السلطة".

وأضاف أنّ "تراكم هذه الخلافات بين المكونات السياسية الثلاثة يعكس غياب التفاهمات الشاملة وضعف منطق الشراكة السياسية، كما يجب الحذر من أنّ استمرار هذا الانسداد قد يترك آثاراً سلبية على الاستقرار السياسي والاقتصادي، فضلاً عن تراجع ثقة الشارع بالعملية السياسية". وشدّد الباحث في الشأن السياسي على أنّ "المرحلة الحالية تتطلب تنازلات متبادلة وحواراً جاداً بين جميع الأطراف، بعيداً عن الحسابات الضيقة، من أجل تسريع تشكيل الحكومة الجديدة والاستجابة لتحديات المرحلة ومتطلبات الشارع العراقي".

وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نتائج الانتخابات البرلمانية، باتت القوى السياسية أمام اختبار التوقيتات التي حدّدها الدستور لتشكيل السلطات الثلاث، وسط توقعات بحصول خروقات دستورية مماثلة لما حدث في النسخ الماضية من الانتخابات التشريعية في حال عدم نضج أي اتفاق بين مختلف القوى حيال رؤساء الحكومة والبرلمان والجمهورية المقبلين.

وبحسب بيان لمجلس القضاء، فإنّ رئيس مجلس النواب ونائبَيه يُنتخبون خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، على أن يُنتخب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من أول جلسة للبرلمان بعد انتخاب رئاسته. ويُكلف رئيس الوزراء خلال 15 يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية، بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً من تاريخ التكليف. هذه التوقيتات تعني أن الحكومة العراقية الجديدة، التي ستكون آخر حلقات الاستحقاق الانتخابي من جهة الترتيب الزمني، قد ترى النور في نهاية فبراير/ شباط المقبل في حال جرى التوصّل إلى توافقات سياسية، لكن التجارب العراقية السابقة مع التوقيتات الدستورية لم تشهد أي التزامات من القوى السياسية بها.