مبادرة صينية باكستانية من 5 نقاط لاستعادة الاستقرار في المنطقة

- أطلقت الصين وباكستان مبادرة من خمس نقاط لاستعادة السلام في المنطقة، تشمل وقف إطلاق النار الفوري وإنهاء الحرب في الخليج، مع ضمان سلامة الممرات المائية والسفن في مضيق هرمز. - تعزز الصين وباكستان تعاونهما بشأن إيران، مع استعداد إسلام أباد لاستضافة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف منع تصعيد الصراع. - ناقشت باكستان مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب الأميركية الإيرانية، مع تأكيد الثقة في جهود الوساطة الباكستانية ودعم الصين لاستضافة المحادثات المحتملة.

ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن الصين وباكستان أطلقتا مبادرة من خمس نقاط صدرت اليوم الثلاثاء من أجل استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية ووكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن وزيري خارجية الصين وباكستان حثا على وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب في منطقتي الخليج والمنطقة، وعلى عقد محادثات سلام في أقرب وقت ممكن. ونقلت شينخوا عن الوزيرين تأكيدهما أيضاً ضرورة ضمان سلامة الممرات المائية وسلامة السفن وطواقمها العالقة في مياه مضيق هرمز.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء أن الصين وباكستان ستعززان تعاونهما بشأن إيران، وذلك خلال زيارة مسؤولين رفيعي المستوى من إسلام أباد للعاصمة الصينية. وقد سعى البلدان للتوسط لمنع تصعيد الصراع في المنطقة، وأعلنت إسلام أباد استعدادها لاستضافة "محادثات جادة" بين الولايات المتحدة وإيران.

ويزور وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، بكين حيث يلتقي وزير الخارجية الصيني وانغ يي لبحث قضايا دولية وثنائية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ خلال مؤتمر صحافي: "سيعزز وزيرا خارجية البلدين التواصل والتنسيق الاستراتيجي بشأن الوضع في إيران، وسيبذلان جهوداً جديدة للدعوة إلى السلام"، واصفة الصين وباكستان بأنهما شريكان استراتيجيان "في جميع الظروف".

والأحد، قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن باكستان ترحب بثقة كل من إيران والولايات المتحدة بها لتسهيل المحادثات بينهما. وأضاف أن كلاً من باكستان والسعودية وتركيا ومصر ناقشت سبلاً ممكنة لإنهاء الحرب في المنطقة على نحو مبكر ودائم، خلال محادثات مشتركة عُقدت في إسلام أباد الأحد، بهدف خفض التصعيد في الحرب الأميركية الإيرانية. وأوضح دار أن جميع الأطراف عبّرت عن ثقتها بجهود الوساطة الباكستانية، مشيراً إلى أن الصين تدعم بشكل كامل مبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام أباد.

وذكر مصدر مهم في الخارجية الباكستانية لـ"العربي الجديد" أن أجندة الاجتماع الرباعي الذي عقد في باكستان الأحد الماضي تقتصر على نقطتين مهمتين، هما: دور تلك الدول في تخفيف حدة التوتر ووقف إطلاق النار بين جانبي الحرب، ولو مؤقتاً. أما النقطة الثانية، وهي الأهم من وجهة نظر باكستان، فهي التباحث بشأن وضع المملكة العربية السعودية وما تواجهه من الهجمات الإيرانية، ودور هذه الدول في منع إيران من تنفيذ الهجمات على السعودية ودول الخليج عموماً.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)