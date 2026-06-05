مبادرة ألمانية فرنسية لتسريع انضمام دول البلقان إلى الاتحاد الأوروبي

- ألمانيا وفرنسا تطلقان مبادرة لتسريع انضمام دول غرب البلقان ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، عبر منحها مزايا تكامل أعمق قبل العضوية الكاملة، مثل الوصول المميز للسوق الأوروبية وإرسال مراقبين لمؤسسات الاتحاد. - المبادرة تهدف إلى تحفيز الإصلاحات وتسريع سياسة التوسع في الاتحاد، وسيتم عرضها في قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان بمونتنيغرو، بحضور قادة الدول الأعضاء والمرشحة. - تشمل المبادرة ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مونتنيغرو، مقدونيا الشمالية، صربيا، ومولدوفا، مع تقدم ملحوظ لمونتنيغرو نحو العضوية بحلول 2030.

تستعد ألمانيا وفرنسا لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تسريع عملية انضمام دول غرب البلقان ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي من خلال منحها مزايا تكامل أعمق قبل الحصول على العضوية الكاملة. ويدعو المقترح، الوارد في ورقة موقف مشتركة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إلى منح الدول المرشحة مكافآت مقابل استيفائها معايير الانضمام، بما في ذلك الوصول المميز إلى السوق الأوروبية الموحدة وإمكانية إرسال مراقبين إلى مؤسسات الاتحاد.

وتهدف الخطوة إلى توفير حوافز لإجراء إصلاحات أسرع وإضفاء "زخم" جديد على سياسة التوسع في التكتل، وفقا لما جاء في الوثيقة. ومن المقرر أن يشارك المستشار الألماني فريدريش ميرز في عرض المبادرة اليوم الجمعة خلال قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في مونتنيغرو.

أخبار الاتحاد الأوروبي يوافق على إطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع، الذي يعقد في مدينة تيفات المطلة على البحر الأدرياتيكي، قادة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وست دول من البلقان تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع التكتل. وسيطبق المقترح على ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومونتنيغرو ومقدونيا الشمالية وصربيا، إضافة إلى مولدوفا المجاورة لأوكرانيا. وتنتظر غالبية دول غرب البلقان منذ سنوات، وفي بعض الحالات منذ عقود، الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتسعى مقدونيا الشمالية إلى الحصول على العضوية منذ 22 عاما، فيما تسعى كوسوفو إلى تعزيز اندماجها في الاتحاد منذ أربعة أعوام، لكنها لم تحصل بعد على صفة دولة مرشحة رسميا لأن خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تعترف باستقلالها.

وتعد مونتنيغرو الدولة المرشحة الأكثر تقدما، وتأمل إنهاء مفاوضات الانضمام العام المقبل، ما قد يمهد الطريق أمام حصولها على العضوية بحلول عام 2030. ومن المقرر عقد القمة الثانية بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا في بروكسل يوم 22 يونيو/حزيران الجاري.

(أسوشييتد برس)