مباحثات مصرية روسية حول مشروع الضبعة وتطورات غزة والسودان وسورية

تركّز اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، على بحث مسارات التعاون الثنائي ودفع المشروعات الكبرى بين البلدين، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة النووية، إلى جانب تنسيق المواقف بشأن التطورات الإقليمية في غزة والسودان ولبنان وسورية، إضافة إلى الملفين الإيراني والأوكراني.

وفي بداية المباحثات، أكد الوزيران عمق العلاقات المصرية – الروسية، وما تشهده من زخم متزايد في المجالات الاقتصادية والتجارية، وفق بيان للخارجية المصرية. وأعرب عبد العاطي عن اعتزاز القاهرة بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مشدداً على أهمية مواصلة العمل على تعزيز الاستثمارات الروسية في مصر واستكمال المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروع الضبعة الذي يمثل أحد أهم ركائز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

كما تناول الاتصال، بحسب البيان، الوضع في قطاع غزة، حيث شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، والمضي قدماً في تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي للسلام. وأكد عبد العاطي أهمية تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها لترسيخ وقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي ما يخص الأزمة السودانية، استعرض الوزير المصري الجهود التي تبذلها القاهرة في إطار الآلية الرباعية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة الدولة السودانية وسلامتها. كما تطرقت المباحثات إلى الأوضاع في لبنان وسورية، حيث جدّد عبد العاطي موقف مصر الداعم وحدةَ البلدين وسيادتهما واستقرارهما، ورفض أي تدخلات خارجية من شأنها تعميق الأزمات، مع تأكيد ضرورة إحياء عملية سياسية شاملة في سورية تلبي تطلعات الشعب السوري.

وبشأن تطورات الملف النووي الإيراني، أكد الوزير المصري "أهمية خفض التصعيد وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة، وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار وصولاً إلى اتفاق شامل يعزز الاستقرار الإقليمي". كما تناول الاتصال الأزمة الأوكرانية، حيث شدد عبد العاطي على "موقف مصر الثابت الداعي إلى الحلول السلمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين".