مباحثات مصرية - تركية حول غزة والسودان والصومال

- بحث وزيرا خارجية مصر وتركيا مستجدات القضايا الإقليمية، مؤكدين على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة، مع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار. - شدد عبد العاطي على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان، مع الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الملاذات الآمنة. - رفض الوزيران الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، مؤكدين دعم وحدة وسيادة الأراضي الصومالية ورفض أي إجراءات تهدد الاستقرار الإقليمي.

أجرى وزيرا خارجية مصر بدر عبد العاطي وتركيا هاكان فيدان

، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً لبحث مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، تبادل الوزيران التقديرات بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والسودان والصومال. واتفق الجانبان على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والمضي قدماً نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد عبد العاطي أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشؤون اليومية في قطاع غزة، إلى جانب تشكيل قوة الاستقرار الدولية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مع التشديد على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما جدد رفض مصر لأي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

وفي ما يتعلق بالسودان، شدد عبد العاطي على أهمية الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، مؤكداً ضرورة الحفاظ على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتوفير الملاذات الآمنة للشعب السوداني. كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث أكد الوزيران رفضهما التام للاعتراف الإسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال".

وأوضح عبد العاطي أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقوض أسس السلم والأمن الإقليمي والدولي، مجدداً دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض أي إجراءات أحادية تمس السيادة الصومالية أو تهدد الاستقرار.