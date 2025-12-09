مباحثات مصرية أميركية بشأن غزة والسودان

- بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأميركي ماركو روبيو تطورات الأوضاع في غزة، مشددًا على أهمية تشكيل قوة استقرار دولية ولجنة تكنوقراط فلسطينية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية. - أكد عبد العاطي دعم مصر لوحدة السودان واستقراره، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، كما استعرض تطورات الأوضاع في لبنان. - شدد الوزير على احترام قواعد القانون الدولي في إدارة مياه نهر النيل، ورفض الإجراءات الأحادية، مؤكدًا موقف مصر الداعي لتسوية سلمية للأزمة الأوكرانية.

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، في اتصال هاتفي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف في بيان صحافي إنّ الوزيرين تناولا خلال الاتصال سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الجهود الجارية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشأن غزة.

وأكد عبد العاطي، وفق البيان، أهمية الإسراع في تشكيل قوة الاستقرار الدولية المكلفة بمهام حفظ الأمن في القطاع، وتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة شؤون غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة تأهيل البنية التحتية لتلبية الاحتياجات الأساسية في القطاع.

وفي الشأن السوداني، جدّد وزير الخارجية المصري التأكيد على موقف بلاده الداعم لوحدة السودان واستقراره ومؤسساته الوطنية، مستعرضاً نتائج زيارته إلى الخرطوم في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الدولية لدفع مسار التهدئة ووقف إطلاق النار، ضمن جهود الرباعية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

كما استعرض عبد العاطي تطورات الأوضاع في لبنان في ضوء زيارته إلى بيروت في أواخر الشهر الماضي، مؤكداً موقف مصر الداعم لوحدة لبنان وسيادته واستقراره، وداعياً إلى خفض التوتر وتعزيز الأمن في البلاد.

وفي ما يتصل بالأمن المائي المصري، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي في إدارة مياه نهر النيل، ورفض مصر للإجراءات الأحادية، مؤكداً أن القاهرة ستتخذ ما يلزم من خطوات لحماية أمنها المائي بما يتفق مع القانون الدولي.

وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، جدّد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الداعي لتسوية سلمية ودبلوماسية للأزمة بما يحقق الأمن والاستقرار ويجنب الشعوب مزيداً من المعاناة.