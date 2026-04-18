مباحثات قطرية تركية باكستانية تبحث خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026 في مدينة أنطاليا. وعقد أردوغان اجتماعًا ثنائيًا مع شريف، أعقبه لقاء ثلاثي ضم الأمير تميم، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

وبحث القادة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات منطقة الشرق الأوسط، والجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد والدفع بالحلول الدبلوماسية بما يعزز الأمن والاستقرار. وأشار أردوغان إلى أن الهجمات على إيران رفعت مستوى المخاطر الأمنية في المنطقة، مرحبًا بوقف إطلاق النار، ومؤكدًا استمرار جهود بلاده للحفاظ عليه وتحقيق سلام دائم، كما شدد على ضرورة إنشاء بنية أمنية إقليمية جديدة.

من جانبهما، ثمّن الأمير تميم والرئيس التركي الجهود التي تبذلها باكستان في الوساطة، معربين عن دعمهما لدور رئيس الوزراء شهباز شريف في هذا الإطار. كما تبادل القادة وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.