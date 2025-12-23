مباحثات سورية روسية في موسكو وتعزيزات عسكرية تصل إلى دير الزور

- تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي بين سوريا وروسيا: بحث وزيرا الخارجية والدفاع السوريان مع الرئيس الروسي بوتين في موسكو سبل تطوير الشراكة العسكرية والتقنية، وتحديث العتاد العسكري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ودعم مشاريع إعادة الإعمار. - التنسيق السياسي والدبلوماسي: أكد الجانبان أهمية التنسيق السياسي بين موسكو ودمشق، ورفض التدخلات الخارجية، مع التشديد على احترام مبادئ القانون الدولي، ودعم وحدة وسيادة الأراضي السورية. - التوترات الأمنية في سوريا: وصلت تعزيزات عسكرية سورية إلى دير الزور، وسط استنفار أمني لقوات سوريا الديمقراطية، بينما شهدت إدلب هجوماً مسلحاً أسفر عن مقتل شقيقين وإصابة آخر.

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، خلال لقاء جمعهما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء في موسكو، مجموعة من القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، مع التركيز على التعاون في مجال الصناعات العسكرية. وقالت الوكالة إن اللقاء بحث سبل تطوير الشراكة العسكرية والتقنية، لتعزيز قدرات الجيش السوري الدفاعية، وتحديث العتاد العسكري، ونقل الخبرات الفنية والتقنية، لتعزيز منظومة الدفاع الوطني ودعم الأمن في سورية.

ووفق الوكالة الرسمية ناقش الوزيران مع بوتين مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، إذ أكد الجانبان أهمية التنسيق السياسي والدبلوماسي بين موسكو ودمشق، مع التشديد على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي ورفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول. وعلى الصعيد الاقتصادي، بحث الجانبان سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودعم مشاريع إعادة الإعمار والبنى التحتية، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري والشراكات.

وقالت الوكالة إن بوتين عبر خلال اللقاء عن "دعم روسيا الثابت لسورية، مشددا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها الكاملة، ورفض أي مشاريع تهدف إلى تقسيم البلاد أو المساس بقرارها الوطني المستقل". وجدد موقف موسكو الرافض للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية، معتبرا إياها تهديداً مباشراً للاستقرار والأمن في المنطقة.

في سياق منفصل، وصلت تعزيزات عسكرية من الجيش السوري إلى مدينة محافظة دير الزور شرق سورية مساء اليوم الثلاثاء، وفق ما أكدته مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، بالتزامن مع استنفار أمني لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في ريف المحافظة الشرقي. وأوضحت المصادر أن التعزيزات التي وصلت إلى المحافظة تضمنت مدافع ثقيلة ودبابات وناقلات جند مدرعة (بي إم بي)، ووصلت في رتل متوسط إلى مدينة دير الزور، حيث توجه الرتل إلى مواقع سيطرة الحكومة السورية شرق المحافظة.

وشهدت بلدتا الطيانة والشنان في الريف الشرقي للمحافظة، واللتان تخضعان لسيطرة "قسد" استنفاراً أمنياً، حيث أقامت حواجز في البلدتين، تزامناً مع انتشار مكثف لعناصرها، تخلله إطلاق نار عشوائي، أصيب من جرائه شخص، وفق ما أكدته المصادر ذاتها. وقتل شخصان وأصيب آخر من جراء هجوم نفذه مسلحون استهدف سيارة قرب بلدة ترمانين في الريف الشمالي لمحافظة إدلب شمال غرب سورية مساء اليوم.

وفي الخصوص، أوضحت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن الهجوم استهدف سيارة تقلّ مدنيين، ونفذه مجهولون بعد إقامتهم حاجزاً على الطريق في المنطقة، وأسفر عن مقتل شقيقين، فتاة وشاب، وسط أنباء عن إصابة رجل كان في السيارة نفسها، حيث أشارت المصادر إلى أن المنطقة ذاتها شهدت عدة حوادث إطلاق نار ليلاً.