مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون الأمني وضبط الحدود

- وصل وفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى أنقرة لإجراء محادثات مع الجانب التركي حول القضايا الأمنية وضبط الحدود، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الاستخبارات من كلا البلدين. - تناولت المباحثات تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، والتدريب المشترك، بهدف تعزيز الاستقرار والتفاهم بين سوريا وتركيا. - شهدت دمشق مباحثات بين وزير الدفاع السوري ووفد عسكري تركي لتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون عسكري مشترك في أغسطس الماضي.

وصل وفد حكومي رسمي سوري رفيع المستوى، اليوم الأحد، إلى العاصمة التركية أنقرة، وأجرى لقاءات مع الجانب التركي تخصّ القضايا الأمنية وضبط الحدود بين البلدين. وشارك في اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

ومن الجانب السوري حضر وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات حسين السلامة. وبحث المسؤولون خلال اللقاء التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين سورية وتركيا، بحسب وكالة الأناضول.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية السورية أن الهدف من اللقاء يتمحور حول مباحثات قضايا مشتركة في "مجالات مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، وتعزيز الاستقرار والتعاون والتدريب المشترك، في إطار تعزيز التنسيق والتفاهم بين البلدين".

وكانت الخارجية التركية قد أعلنت أمس السبت، أن الوفد السوري سوف يلتقي من الجانب التركي، وزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، وذلك بهدف بحث التعاون في المجال الأمني، وتقييم التطورات الراهنة بالمنطقة. ونشرت وزارة الخارجية التركية صورة من اللقاء الأول بين المسؤولين السوريين والأتراك عقب وصول الوفد إلى أنقرة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وشهدت العاصمة السورية دمشق، أمس السبت، مباحثات بين وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ووفد عسكري تركي تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، في منشور على قناتها في "تليغرام"، أن أبو قصرة استقبل وفداً من مؤسسة الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية، برئاسة رئيس المؤسسة خلوق غورغون، وبحث معه "العديد من المواضيع المشتركة، وسبل دعم الصناعات الدفاعية بين البلدين". ووقع الجانبان السوري والتركي في أغسطس/آب الماضي اتفاقية تعاون عسكري مشترك، تتضمن تقديم الدعم والتدريب العسكري التركي للقوات المسلحة السورية.