بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين

، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي، التطورات الإقليمية الناجمة عن الحرب ووقف إطلاق النار بين إيران من جهة وأميركا وإٍسرائيل من جهة ثانية، إضافة إلى المفاوضات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة في إسلام أباد، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وقال بزشكيان إنّ خط بلاده الأحمر في المفاوضات "هو المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني"، وفقاً لما أفادت به الرئاسة الإيرانية في بيان، مضيفاً أنه "إذا التزمت الولايات المتحدة بالأطر القانونية الدولية، فإنّ التوصل إلى اتفاق ليس أمراً بعيد المنال".

وأعرب بزشكيان عن "تقديره الرسائل المتعاطفة وإعلان التضامن الصادر عن رئيس روسيا وحكومتها وشعبها مع إيران" خلال العدوان العسكري الأميركي والإسرائيلي على بلاده، مشيداً بـ"الدعم والمواقف المبدئية لروسيا في الدفاع عن سيادة إيران ووحدة أراضيها، لا سيما القرار المسؤول الذي اتخذته موسكو بمعارضة مشروع القرار المناهض لإيران في مجلس الأمن الدولي، أخيراً"، وفقاً لتعبير البيان، واصفاً ذلك بأنه "خطوة قيّمة أسهمت في منع تصعيد التوتر في المنطقة".

وأطلع بزشكيان نظيره الروسي على مجريات المفاوضات التي جرت بين إيران والولايات المتحدة في أسلام أباد، أمس السبت، بوساطة الحكومة الباكستانية، معتبراً أنّ أكبر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق عادل "تتمثل في المعايير المزدوجة والنزعة الشمولية لدى الطرف الأميركي". وأكد الرئيس الإيراني أنّ بلاده مستعدة تماماً للتوصل إلى "اتفاق متوازن وعادل يضمن السلام والأمن المستدامين في المنطقة".

كما وصف بزشكيان دول الخليج بأنها "إخوة إيران"، معرباً عن أسفه لما قال إنه استخدام الولايات المتحدة القواعد والمراكز العسكرية الموجودة في أراضي تلك الدول لشن هجوم عسكري على إيران. وأضاف أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون والمشاركة مع جيرانها من أجل تحقيق أمن وسلام إقليميين نابعين من داخل المنطقة، من دون حضور أو تدخل القوى من خارجها".

من جانبه، شدد الرئيس الروسي خلال الاتصال، بحسب بيان الرئاسة الإيرانية، على دعم بلاده المسارات الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة، معلناً استعداد موسكو لتسخير قدراتها ومواصلة المساعدة في إيجاد حل سياسي ودبلوماسي لخفض التوتر، إضافة إلى استمرار الاتصالات والمشاورات النشطة. وانتقد بوتين بشدة مواقف ومعايير الأطراف الغربية المزدوجة، مؤكداً ضرورة احترام سيادة إيران ووحدة أراضيها. كما شدد، بحسب البيان، على مشروعية مطالب الجانب الإيراني، بما في ذلك تعويض الأضرار الناجمة عن العدوان العسكري على إيران والحصول على ضمانات أمنية طويلة الأمد لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وأشار الرئيس الروسي إلى العلاقات "الودية والأخوية" بين إيران وروسيا، مؤكداً أهمية تطوير التعاون في مختلف المجالات في إطار معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، فضلاً عن مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين في المحافل الدولية. وخلال استعراض القضايا الثنائية الجارية، أكد الجانبان عزمهما المشترك على تعزيز التعاون الشامل على أساس حسن الجوار بين روسيا وإيران.

أما الكرملين، فقد أفاد في بيان له، اليوم الأحد، بأنّ بوتين أعرب في الاتصال مع بزشكيان عن استعداده للتوسط من أجل إيجاد تسوية للحرب في المنطقة. وقال بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن البيان: "شدد فلاديمير بوتين على استعداده لمواصلة تسهيل البحث عن تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع، والتوسط في الجهود الهادفة إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".