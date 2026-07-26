مباحثات إيرانية عُمانية في طهران بشأن إدارة مضيق هرمز

- عقدت إيران وسلطنة عُمان مباحثات في طهران لضمان الإدارة الآمنة لحركة الملاحة في مضيق هرمز، مع التركيز على احترام الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين، ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المحادثات بأنها مفيدة مع تحقيق بعض التقدم. - رغم التوترات الإقليمية، لم تتأثر حركة المرور في مضيق هرمز، وأفادت مصادر أن تعليق الهجمات الأميركية على إيران جاء بقرار من ترامب بعد وصول الوفد العُماني، مع احتمال التوصل إلى اتفاق بين عُمان وإيران. - إيران ترى أن الولايات المتحدة تحاول سحب مكتسباتها في المضيق، بينما تؤكد عُمان على حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، مشددة على أهمية التعاون لضمان أمن الملاحة وتعزيز التعاون البحري لتحقيق استقرار المنطقة.

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الجانبين الإيراني والعُماني ناقشا، خلال جولات من المباحثات على مدى اليومين الماضيين في طهران، المبادئ المشتركة والآليات العملية لضمان الإدارة الآمنة لحركة الملاحة في مضيق هرمز. وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان صحافي حول نتائج الحوار بين البلدين، بأن طهران استضافت، يومي الجمعة والسبت، عدة جولات من المباحثات على مستوى نواب وزيري الخارجية، موضحاً أن هذه اللقاءات تناولت المبادئ المشتركة والآليات العملية لإدارة حركة السفن في المضيق، مع مراعاة الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآليات العملية التي تم بحثها لضمان الإدارة الآمنة لحركة الملاحة في مضيق هرمز؟ كيف ترى إيران محاولات الولايات المتحدة لتفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم المتعلق بمضيق هرمز؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ووصف بقائي هذه المحادثات بأنها كانت "مفيدة وشهدت تحقيق بعض التقدم"، مشيراً إلى أن الوفد العُماني غادر طهران مساء السبت، غير أن المشاورات الفنية والسياسية بين الطرفين لا تزال مستمرة. وحول الوضع الميداني الحالي في المنطقة، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لم يطرأ أي تغيير على حركة المرور في مضيق هرمز، على حد قوله.

ولم يصدر حتى الساعة أي بيان أو تعليق عُماني بشأن اجتماع طهران حول مضيق هرمز.

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد نقل السبت عن مصدرين مطلعين أن تعليق الجيش الأميركي هجماته على إيران، الجمعة، جاء بقرار من الرئيس دونالد ترامب بعد وصول الوفد العُماني إلى طهران لإجراء محادثات مع الإيرانيين بشأن ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز. وأكد مصدران إقليميان مطلعان على المفاوضات إحراز تقدم في المحادثات، وأنه قد يجري التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عُمان وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليتعين بعدها على ترامب اتخاذ قرار بشأن قبول الاتفاق المقترح.

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وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" قد أشارت، الجمعة، إلى أن موفداً دبلوماسياً عُمانياً يزور طهران لإجراء مباحثات حول آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز. وأوضحت الوكالة أن هذه الزيارة تأتي "في إطار المشاورات المستمرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان، بهدف التوصل إلى آليات مناسبة لتنظيم حركة الملاحة في المضيق".

وترى طهران أن واشنطن تحاول سحب بعض المكتسبات الإيرانية التي تضمّنتها مذكرة التفاهم، ولا سيما البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز، الذي تؤكد إيران أنه يمنحها مساحة لاتخاذ الترتيبات المناسبة في المضيق بعد 60 يوماً. وسبق أن صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن البند الخامس من المذكرة "غير قابل للتأويل، ولا يحق للأميركيين اتخاذ قرارات بناءً على تفسيرهم الخاص". وذكر أن الأميركيين، بدلاً من السماح لإيران بإعادة فتح المضيق وفقاً للتفاهم، حاولوا منذ اليوم الأول الالتفاف على المسار المتفق عليه مع إيران، معتبراً أن الولايات المتحدة، بهذه الممارسات، "خرقت مذكرة التفاهم، وهددت أمن الملاحة، وتسببت في تصعيد التوتر والنزاع في المنطقة".

في المقابل، تشدد عُمان على حرية الملاحة في مضيق هرمز، إذ صرح وزير خارجيتها، بدر البوسعيدي، الجمعة، بأن "القانون الدولي، وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يمثل أساساً للأمن البحري، وأن احترام أحكامه يصون حرية الملاحة التي تكتسب أهمية بالغة للتجارة العالمية والأمن الغذائي وأمن الطاقة". وأوضح أن "الحفاظ على ممرات مائية مفتوحة وآمنة يتطلب تعاوناً مسؤولاً من الدول المشاطئة وسائر المستفيدين من المسارات البحرية". وأكد "التزام سلطنة عُمان بتعزيز التعاون البحري مع دول الآسيان، والإسهام في إيجاد تعاون بحري آمن ومستقر ومزدهر".