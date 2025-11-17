مباحثات إيرانية روسية قُبيل اجتماعَي "الطاقة الذرية" ومجلس الأمن

- أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لمناقشة التطورات الثنائية والإقليمية، بما في ذلك اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجلسة مجلس الأمن حول غزة، مشددين على أهمية الحوار والتعاون الإقليمي. - أكد عراقجي على التزام إيران بنهج بناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما رحب لافروف بالتعاون الإقليمي وأكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. - اتفق الجانبان على تنسيق المواقف في اجتماع مجلس المحافظين، وسط تحرك غربي لطرح قرار ضد إيران بشأن برنامجها النووي.

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف

، تناول فيه الجانبان آخر التطورات الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الاجتماع المرتقب لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجلسة مجلس الأمن المخصّصة لبحث الأوضاع في غزة. ووفق بيان وزارة الخارجية الإيرانية، أشار عراقجي خلال الاتصال إلى المبادرات والمشاورات الدبلوماسية التي تجريها طهران مع الدول الإقليمية، مؤكداً ضرورة مواصلة الحوار والتعاون ضمن أطر مشتركة بين دول المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تتبع "نهجاً بناء ومسؤولاً" في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشدداً على وجوب التزام الوكالة بصلاحياتها الفنية وتجنّب التسييس والتأثر بضغوط الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. من جانبه، رحب لافروف بتشكيل أطر للتشاور والتعاون الإقليمي، معلناً استعداد موسكو لاستمرار التنسيق الوثيق مع طهران.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى جهود بلاده داخل الأمم المتحدة لحماية مبادئ ميثاق المنظمة، مؤكداً حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورافضاً أي إجراء يتجاهل حقوق الفلسطينيين، كما استعرض الوزيران في ختام الاتصال تطورات العلاقات الثنائية والمسائل القنصلية بين البلدين وسبل متابعتها.

واتفق الجانبان، في سياق بحثهما لاجتماع مجلس محافظي الوكالة، على التنسيق المشترك وتوحيد المواقف، مؤكدين الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. وأعلنت بعثة إيران الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا، السبت، أن الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعتزم طرح مشروع قرار ضد طهران، خلال اجتماع هذا الأسبوع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية. ووصفت البعثة الإيرانية، في رسالة على منصة إكس، هذا التحرك من الدول الغربية بأنه "خطأ جسيم آخر ومحاولة متعمدة وجديدة لتسييس مجلس المحافظين".

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع مجلس المحافظين الأربعاء القادم في فيينا على أن يستمر حتى الجمعة. وذكرت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية، السبت الماضي، أنّ الدول الأوروبية الثلاث تعتزم تقديم مشروع قرار إلى الاجتماع يركّز على المخاوف المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية، ويدعو إلى فرض قيود جديدة وتقديم تقارير مستمرة بشأن حالة مخزونات اليورانيوم في إيران.