مباحثات أميركية أردنية بشأن تطورات حلب وأزمة السويداء

- بحث أيمن الصفدي وتوماس برّاك جهود تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب السلمي لقوات سوريا الديمقراطية من حلب، وضمان أمن المدنيين، مع التركيز على مستجدات أزمة السويداء. - أكدت المباحثات التزام الأردن والولايات المتحدة بدعم استقرار سوريا وسيادتها، مع ضرورة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. - تم توقيع خريطة طريق لحل أزمة السويداء واستقرار الجنوب السوري، تشمل محاسبة المعتدين، وضمان تدفق المساعدات، وإعادة الخدمات الأساسية، ونشر قوات محلية لحماية الطرق.

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، مساء الجمعة، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس برّاك الجهود المستهدِفة تثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب السلمي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من حلب، وضمان أمن جميع المدنيين وسلامتهم، فضلاً عن بحث الجانبين مستجدات أزمة السويداء.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأردنية، اليوم السبت، تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع في سورية، في سياق التعاون والتنسيق المستمرّين لدعم الحكومة السورية في جهودها ضمان أمن سورية وسيادتها ووحدتها واستقرارها، وحقوق كلّ مواطنيها وسلامتهم. وأكد الصفدي وبرّاك التزام المملكة والولايات المتحدة دعم الجهود المستهدفة تثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب السلمي لـ"قسد" من حلب، وضمان أمن جميع المدنيين وسلامتهم. كذلك أكّدا ضرورة التنفيذ الفوري لاتفاق 10 مارس/ آذار 2025، الذي سبق أن التزمت به الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

وأكّد الصفدي وبرّاك استمرار العمل المشترك على تطبيق خريطة الطريق "لإنهاء الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سورية" التي أقرّت في سوريا بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول 2025، والتي أكّدت ضرورة حلّ الأزمة في السويداء. يأتي هذا في وقت أعلن فيه الجيش السوري، صباح اليوم، الانتهاء من عمليات التمشيط في حيّ الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل، فيما قالت وزارة الدفاع إن الجيش صادر عدداً من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل حيّ الشيخ مقصود. وأضافت أن عناصر "قسد" كانوا يستخدمونها لاستهداف أحياء مدينة حلب.

وفي السويداء، تواجه المنطقة محاولات مستمرّة للتقسيم، فضلاً عن عدم استقرار الوضع الأمني، حيث اتهمت شبكات مقربة من الحكومة السورية، الأسبوع الماضي، مليشيات السويداء بخرق الهدنة واستهداف قوات الأمن المنتشرة في الريف الغربي من المحافظة، مع تجدد الاشتباكات، وانقطاع شبكة الاتصالات في مختلف أرجاء المحافظة، إضافة الى محافظة درعا المجاورة. ووقّع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

، والصفدي، وبرّاك في دمشق، في 16 سبتمبر الماضي، خريطة طريق لحل الأزمة في السويداء واستقرار الجنوب السوري، تقوم على محاسبة المعتدين بالتنسيق مع المنظومة الأممية، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، وتعويض المتضررين، وإعادة الخدمات الأساسية، ونشر قوات محلية لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة.