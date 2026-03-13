مباحثات أردنية سورية لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب

- أكدت سورية والأردن حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية، بما يخدم مصالح الشعبين. - تناولت المباحثات بين الجانبين سبل تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة، عبر آليات العمل المشتركة. - ناقش الاجتماع تداعيات التصعيد الإقليمي والاعتداءات الإيرانية، مع التأكيد على أهمية استعادة التهدئة وتفعيل الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

أكدت سورية والأردن، في بيان مشترك صدر مساء الخميس، حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، لا سيما في الجوانب السياسية والأمنية والدفاعية، بما يخدم مصالح الشعبين. وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن الرئيس أحمد الشرع استقبل في دمشق نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. كما ضم الوفد الأردني رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.

وخلال اللقاء، بعث الرئيس الشرع تحياته إلى ملك الأردن عبد الله الثاني مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والحرص على تطويرها نحو تعاون أوسع في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح سورية والأردن والشعبين الشقيقين. من جانبه، نقل الصفدي تحيات الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الشرع، إلى جانب رسالة تؤكد وقوف المملكة الأردنية إلى جانب سورية، والحرص على تعزيز العلاقة الأخوية التاريخية التي تربط البلدين.

وفي السياق نفسه، عقد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة جلسة مباحثات موسعة مع الصفدي والحنيطي وحسني، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية.

وبحسب البيان، ركزت المباحثات على ملفات التعاون الدفاعي والأمني، حيث شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب، ومواجهة عمليات تهريب المخدرات والأسلحة، عبر آليات العمل المشتركة التي أسسها البلدان خلال الفترة الماضية. وأكد الوفدان أهمية البناء على قنوات التنسيق القائمة بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلدين، بما يعزز الاستقرار والأمن على الحدود المشتركة، ويسهم في مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

كما بحث الاجتماع تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والاعتداءات الإيرانية على دول عربية، وآفاق استعادة التهدئة وتفعيل الدبلوماسية سبيلاً لتكريس الأمن والاستقرار. وجدّد الصفدي والشيباني إدانتهما الاعتداءات الإيرانية على أراضي الأردن وعلى دول الخليج العربي.