ما وراء كشف جماعة عراقية عن ترسانتها الصاروخية تحت الأرض

- كشفت جماعة "أولياء الدم" العراقية عن ترسانتها الصاروخية تحت الأرض، في خطوة تهدف لردع التوترات الإقليمية، خاصة مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن ترسانتها ليست للتباهي بل للحسم. - لم تعلق الحكومة العراقية على الإعلان، مما يعكس حساسية الموقف ويثير تساؤلات حول قدرتها على ضبط السلاح المنفلت ومنع استخدام الأراضي العراقية كساحة لصراع بالوكالة. - يرى مراقبون أن الكشف يأتي في سياق إقليمي أوسع، حيث أعلنت فصائل عراقية دعمها لإيران ضد الولايات المتحدة، مما يضع العراق في قلب صراع إقليمي خطير.

كشفت جماعة عراقية مسلحة تطلق على نفسها اسم "أولياء الدم"، في شريط مصور، أمس السبت، عما قالت إنه ترسانتها الصاروخية تحت الأرض، ضمن حملة تصعيد إعلامية للفصائل العراقية المسلحة الحليفة لطهران، تتحدث فيها عن الانخراط في الحرب في حال مهاجمة الولايات المتحدة لإيران. وذكرت الجماعة، التي يؤكد مسؤولون عراقيون ارتباطها بـ"كتائب حزب الله"، وظهرت للمرة الأولى عقب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في يناير/ كانون الثاني 2020، في بيان لها على منصة "تليغرام"، أن هذه الترسانة ليست للتباهي، وإنما "لاستدعاء لحظة الحسم".

وظهر في التسجيل المصور لقطات لصواريخ على منصات إطلاق تحت الأرض، من دون الإفصاح عن موقع النفق أو نوعية الصواريخ أو مداها، في مشاهد بدت مصممة لإيصال رسالة ردع أكثر من كونها استعراضًا تقنيًّا. ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من تأكيد الفصيل، في منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، استعداده لمواصلة ما وصفه بالمواجهة ضد الوجود الأميركي في العراق، رابطًا ذلك بتطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما ما تشهده إيران. وشدد حينها على رفض أي "حياد" في هذه المرحلة، معلنًا تمسكه بخيارات التصعيد والدفاع عما يعتبره ثوابت دينية وسياسية، مع توجيه رسائل تحذير مباشرة إلى الولايات المتحدة ورئيسها بشأن عواقب أي تصعيد محتمل.

وحتى الآن، لم تعلق الحكومة العراقية أو وزارتا الدفاع والداخلية على الإعلان، وهو ما يعكس حساسية الموقف وتعقيداته، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول قدرة الدولة على ضبط السلاح المنفلت ومنع استخدام الأراضي العراقية ساحةً لصراع بالوكالة. ويضع استمرار هذا التصعيد الإعلامي والعسكري من قبل الفصائل المسلحة العراق أمام معادلة شديدة التعقيد، من ناحية ضغوط إقليمية متصاعدة، وفصائل ترفع سقف المواجهة، وحكومة تحاول الموازنة بين تجنب الانفجار الداخلي وعدم الانجرار إلى صراع إقليمي مفتوح، في مشهد يبدو مرشحًا لمزيد من التوتر.

ويرى مراقبون أن الكشف عن الترسانة الصاروخية في هذا التوقيت لا ينفصل عن سياق إقليمي أوسع، خاصة مع إعلان عدد من الفصائل العراقية المسلحة استعدادها لدعم إيران في حال اندلاع مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، وتحول الخطاب من التلويح السياسي إلى إشارات ميدانية تتعلق بالجاهزية العسكرية. وفي هذا السياق، حذر عضو البرلمان العراقي السابق علي الجاف من أن "استعراض القوة بهذه الطريقة يضع العراق مجددًا في قلب صراع إقليمي لا يحتمل تبعاته"، مؤكدًا لـ"العربي الجديد" أن "أي تصعيد عسكري خارج قرار الدولة سيقود إلى ردات فعل دولية قد تكون كلفتها باهظة على الأمن والاستقرار في العراق".

وشدد على أن "الحديث عن الأنفاق والصواريخ وتجنيد الانتحاريين وأشكال التحدي التي تحاول إظهارها الفصائل المسلحة يعيد العراق إلى مناخ ما قبل سنوات، حين كانت الساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية"، مؤكدًا أن "الشارع العراقي المنهك اقتصاديًّا وخدميًّا لا يريد أن يكون وقودًا لحرب جديدة". من جهته، علق الباحث في الشأن السياسي العراقي إياد الدليمي على الإعلان المسلح بالقول إن "العراق سيكون جبهة إضافية في حال اندلعت الحرب"، مضيفًا أن "ظهور هذا المقطع من قبل المليشيات يشير أيضًا إلى أن الأمور وصلت إلى نقطة اللا عودة، وأن الضربة قادمة على إيران".

وكان إعلان تشكيل "سرايا أولياء الدم" قد جرى في سبتمبر/ أيلول 2020، عقب عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، والجنرال الإيراني قاسم سليماني، قرب مطار بغداد. ومنذ ذلك الحين، تبنى الفصيل عددًا من الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية في العراق، أبرزها الهجمات الصاروخية على قاعدة عين الأسد في الأنبار، فضلًا عن عمليات أخرى طاولت قاعدة حرير في أربيل بإقليم كردستان.