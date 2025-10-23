ما وراء توافد مسؤولي الإدارة الأميركية إلى إسرائيل

- زيارة مفاجئة لشخصيات أميركية بارزة إلى إسرائيل، بما في ذلك وزير الخارجية ونائب الرئيس، لإنشاء "خلية عمل وتنسيق مدني وعسكري" لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة، رغم أن الأمر يتطلب قراراً أميركياً قوياً فقط. - خطة ترامب لوقف إطلاق النار تتضمن مقايضة إطلاق سراح الأسرى مقابل وقف النار، مع شكوك حول نواياها الحقيقية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مما يشير إلى أن الهدف قد يكون "خطة غزة" وليس "خطة السلام". - تصريحات كوشنر حول إعادة الإعمار في غزة أثارت توتراً مع نتنياهو، مما يعكس سوء التفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وسط محاولات أميركية لطمأنة إسرائيل بشأن سيادتها.

انضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوث ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر في زيارة إسرائيل، الخميس. وبذلك يكون أربعة من مطبخ القرار في الإدارة الأميركية قد توافدوا تباعاً إلى تل أبيب، على مدى أربعة أيام، في مهمة واحدة ملتبسة في أبعادها وجدّيتها. زيارة روبيو المفاجئة، التي تقررت صباح الأربعاء، بقيت دواعيها غامضة ولو أنه جرى تفسيرها بأنها تأتي في سياق تحرك الإدارة لضبط وقف النار في غزة، عبر "خلية عمل وتنسيق مدني وعسكري أميركية" جرى إنشاؤها في إسرائيل "لمراقبة الاتفاق ورسم خط أحمر لعمليات القوات الإسرائيلية " في القطاع.

لكن هذه الحيثيات على أهميتها، تبدو أقرب إلى التمويه. فضمان استمرارية وقف إطلاق النار لا تلزمه آلية مراقبة أميركية بهذا الحجم وعلى هذا المستوى، بل ما يلزمه قرار أميركي كالذي حمل نتنياهو على القبول بالاتفاق أصلاً، فنتنياهو أثبت أن الآليات لا تكبّله وأنه خبير في التملّص منها دون مساءلة، فضلاً عن أنها لا ترغمه، خاصة أنها تتعلق بصيغة غامضة هي أصلاً ليست سوى نسخة موسعة للنقاط الخمس التي سبق وحددها نتنياهو في سبتمبر/أيلول الفائت شروطاً لوقف النار وهي: نزع سلاح حماس - الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين - تجريد غزة من السلاح - بقاء السيطرة الأمنية في القطاع لإسرائيل وإقامة إدارة مدنية لا تشارك فيها حماس ولا السلطة الفلسطينية. والإضافة الوحيدة على مشروع نتنياهو كانت في إشارة الخطة إلى "حق تقرير المصير" للفلسطينيين عبر "الدولة" أو عبر تحقيق "السلام الدائم"، حسب نائب الرئيس فانس.

ومع ذلك ليس في الخلفية أو الخطاب ما يشير إلى عزم الإدارة على المضي في خطتها حتى النهاية، خصوصاً أن التحول في الساحة الأميركية لصالح القضية الفلسطينية (حوالي 60%) لم يبلغ بعد حد التأثير في سياسات الإدارة بهذا الاتجاه. كذلك لم تنتقل بعد موجة التأييد والتعاطف الدولي المتزايد مع فلسطين من دائرتها الرمزية إلى موقع القرار الوازن، سواء في الأمم المتحدة أو في المجالات الإقليمية، وبخاصة الأوروبية. وفي غياب مثل هذا التحول من المستبعد أن تحسم الإدارة تغيير سياستها في هذا الخصوص.

ثم إنه بدأ يتكشف أن خطة ترامب أقرب إلى صفقة جرى على أساسها مقايضة وقف النار مقابل إخلاء سبيل الأسرى، أما باقي بنود الخطة فهي وعود وغموض ملغوم، أثارت الشكوك منذ البداية حول بواطنها. كما أن تقسيمها إلى مرحلتين بدلاً من وحدة متكاملة تكون مترابطة في التطبيق طرح تساؤلات، وبالأخص أن بنود مرحلتها الثانية بدت محاطة بكثير من الغموض والالتباسات. ثم تعززت الشكوك بعدما توالت الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار التي بدأت قبل أن يجف حبر التوقيع على الاتفاق في شرم الشيخ. والآن تأتي لقاءات الوفد الثلاثي في إسرائيل وما صدر عنه من تلميحات وإشارات، لتعزز الاعتقاد بأن المطروح يندرج في خانة "خطة غزة وليس خطة السلام".

وبالتالي فإن الحديث عن المرحلة الثانية ليس إلا تمويه لتمرير الأولى، رغم أنه بدأ التمهيد لخطواتها الأولية كما أوحى كوشنر في إسرائيل. ففي المؤتمر الصحافي مع نائب الرئيس فانس، لفت ما قاله بأن واشنطن "تنظر في إمكانية المباشرة بإعادة الإعمار في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة" (53% من مساحتها)، علماً بأن العواصم العربية المعنية "لم يفاتحها أحد -حتى الآن- بموضوع إعادة الإعمار" كما ذكر السياسي والدبلوماسي السابق د. مروان المعشر في ندوة، الثلاثاء، في مؤسسة كارنيغي للدراسات بواشنطن والتي يرأس قسم دراسات السلام الدولي فيها. الأمر الذي طرح علامة استفهام حول تصريح كوشنر لجهة التمويل.

وكان من اللافت أن يفصح فانس، وإن مواربة، خلال مؤتمره الصحافي مع كوشنر بأن هذا الأخير "هو المستثمر" في الخطة. ولا يبدو أن ملاحظة فانس كانت زلة لسان بقدر ما أجابت ضمناً، وبشكل غير مباشر، عن السؤال الذي طالما تردد حول عودة كوشنر إلى البيت الأبيض وانخراطه بشكل بارز في ملف غزة. ويذكر أنه سبق لكوشنر وأبدى اهتمامه بمشروع تطوير سياحي في غزة وشواطئها. وربما كان هذا الدور الاستثماري المحتمل لكوشنر بالمنطقة التي تحتلها إسرائيل في غزة هو الذي كهرب أجواء نتنياهو الذي سارع إلى التذكير، بشيء من التحدي، على أن "إسرائيل هي التي تتصرف عندما يتعلق الأمر بأمنها" في غزة، مما حمل فانس إلى المسارعة لتطمينه بأن إسرائيل "ليست دولة تابعة " للولايات المتحدة. هذا المناخ من الشكوك المتبادلة كان وراء هذه الهجمة الدبلوماسية الأميركية على الحليف الإسرائيلي والتي تبقى في حدود سوء التفاهم، وإن ارتفعت حرارتها أحياناً كما هو الحال في اللحظة الراهنة.