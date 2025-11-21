ما هي حظوظ ترامب بنجاح مساعيه لوقف الحرب في السودان؟

- تصريحات ترامب حول إنهاء الحرب في السودان أثارت الآمال رغم تعقيد المهمة بسبب ارتباط طرفي الصراع بحلفاء للولايات المتحدة، وجاءت بناءً على طلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. - الصراع يشمل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المدعومة من حلفاء ترامب، مما يعقد الجهود الدبلوماسية، والتعاون الأميركي العربي قد يكون حاسماً رغم التوتر بين السعودية والإمارات. - جهود إدارة بايدن السابقة لوقف إطلاق النار فشلت، وأحداث أخرى طغت على الاهتمام الدولي بالسودان، لكن الانتهاكات الأخيرة أعادت القضية إلى الواجهة.

ربما تكون تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أطلقها يوم الأربعاء الماضي، بأنه بدأ العمل على إنهاء الحرب في السودان قد عززت الآمال بقرب التوصل لحل يوقف سفك الدماء في هذا البلد، إلا أن الواقع يقول إن المهمة تبدو معقدة وصعبة، لا سيما أن طرفي الحرب في السودان يرتبطان بحلفاء للولايات المتحدة ويتلقيان الدعم منهم. وتذكر صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب نفسه كان ينظر طوال الفترة الماضية إلى الحرب في السودان بوصفها فوضوية وتبدو كأن لا حل لإيقافها، ووصفها بأنها "مجنونة وخارجة عن السيطرة"، مؤكداً أنه لا يرغب بالتورط فيها.

وأوضح ترامب أنه قرر بذل الجهود لوقف الحرب في السودان تلبية لطلب تقدم به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

أثناء زيارة الأخير لواشنطن، وأضاف الرئيس الأميركي: "يريد جلالة الملك مني أن أفعل شيئاً مؤثراً بخصوص السودان. سنبدأ العمل على ذلك". ورغم أن ترامب يبالغ كثيراً في تصوير نفسه صانعَ سلام، ادعى في مناسبات عدة أنه أوقف ثماني حروب، إلا أن الصحيفة الأميركية تشير إلى أن تصريحاته كانت مفاجئة وصادمة في ظل عزوف الدول الغربية عن الاهتمام بالحرب المندلعة في السودان.

وبعيداً عن الجانب الاستعراضي الذي يعشقه ترامب، فإن الحقائق على الأرض تقول إن طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني ومجموعة "قوات الدعم السريع" التي تقود تمرداً عسكرياً، مدعومين من حلفاء ترامب في المنطقة. ويقول آلان بوسويل، مدير قسم القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية، وهي هيئة بحثية مُكرسة لمنع الصراعات العالمية وحلها: "قد يكون هذا نقطة تحول في إنهاء هذه الحرب المدمرة"، موضحاً أن عملاً جاداً من قبل القادة الأميركيين والعرب "كفيل بوقف الحرب".

وفي حين شكر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

ترامب وبن سلمان بحرارة على تدخلهما، لم تصدر أي ردة فعل فورية من قوات الدعم السريع أو الإمارات العربية المتحدة، التي تدعم "الدعم السريع"، على بيان ترامب، ما يشير إلى التحدي الدبلوماسي الذي ينتظر الرئيس الأميركي إذا ما مضى قدماً في خطته لإحلال السلام في السودان. وقالت خلود خير، المحللة السياسية السودانية: "يرغب الكثيرون بشدة في نجاح هذا الأمر. لكنني قلقة من أن يضيع السودان في خضم المنافسة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية"، مضيفة أن اهتمام ترامب ربما يكون "بإرضاء العرب، وليس بالسودان تحديداً". وكما أوضح ترامب، فإن اهتمامه المفاجئ بالسودان مدفوع إلى حد كبير برغبته في إرضاء حليف خليجي ثري.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن

قد حاولت في بداية الصراع التوسط لوقف إطلاق النار، ثم فرضت عقوبات على القادة السودانيين، بل وأعلنت عن إبادة جماعية في أجزاء من دارفور، غربي السودان. كما ضغطت الإدارة وقتها سراً على الدول الأخرى التي تقود القتال، وخاصة الإمارات، للتوقف عن إرسال الأسلحة، لكن جهود إدارة بايدن لوقف إطلاق النار باءت بالفشل في النهاية واستمرت الحرب.

وتشير الصحيفة إلى أن الأحداث الكبرى الأخرى، الحرب على غزة والغزو الروسي لأوكرانيا، طغت على الحرب في السودان وأبعدتها عن مسار الدبلوماسية الغربية على نطاق أوسع، رغم ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى مستويات صادمة. ولكن سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر الشهر الماضي وما ارتكبته فيها من انتهاكات ومجازر ضد المدنيين بالإضافة لجرائم الاغتصاب، أثارت غضباً عالمياً، ما أعاد السودان إلى سلم الأولويات العالمية. ولكن كلام ترامب لا يعني أن الجهود الأميركية كانت منقطعة، حيث كان كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية مسعد بولس يحاول التوسط في هدنة إنسانية منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

ويُشير ترامب إلى أنه سيتولى زمام الأمور، وقال في منشور طويل على وسائل التواصل الاجتماعي: "تقع فظائع هائلة في السودان"، مضيفاً أن القادة العرب، وعلى رأسهم الأمير محمد بن سلمان، طلبوا منه استخدام نفوذ الولايات المتحدة لوقف ما يحدث فوراً. لكن نيويورك تايمز تشير أيضاً إلى أنه سيكون من المحرج لترامب أن العديد من هؤلاء القادة العرب هم من بين أقرب حلفائه وأغناهم لكنهم يقفون على طرفي نقيض في حرب السودان.

وتقول آنا جاكوبس، وهي مؤلفة ورقة بحثية حديثة حول المنافسة بين السعودية والإمارات، لمؤسسة سينشري، وهي منظمة غير ربحية مقرها نيويورك، إن التوتر بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أدى إلى "تنافس خطير على النفوذ في منطقة القرن الأفريقي"، وهي أشبه بـ"لعبة كبرى"، وأضافت: "السعوديون في طور اللحاق بالركب. إنهم يعتبرون البحر الأحمر مجال نفوذهم التقليدي. لكن مع توسع الإمارات، يتضح أن الواقع على الأرض لا يعكس ذلك".

ويقول المحللون إن التوسط لوقف إطلاق النار من خلال الإماراتيين والسعوديين وقوى عربية أخرى فكرة جيدة، إذ يتضح أن طريق السلام في السودان يمر عبر الشرق الأوسط. لكن هذا يُنذر حتماً بإثارة غضب السعوديين أو الإماراتيين، وكلاهما حليف قوي لأميركا، وقد قدما وعوداً باهظة بالاستثمار في الولايات المتحدة، ولديهما علاقات تجارية مع عائلة ترامب. ويخشى بعض السودانيين أيضاً من أن التوسط في السلام في السودان عبر قوى من الشرق الأوسط سيُعطي الأولوية في نهاية المطاف لتلك المنطقة لا لأفريقيا. ويقول قوشندي عبد الشافي، الباحث السوداني في متحف الهولوكوست بواشنطن: "إذا أراد ترامب إحلال السلام، فهو بحاجة إلى مبعوث قوي للسودان. وإلا، سيضيع السودان مرة أخرى".

ومن جانب آخر بعيداً عن تعقيدات الحرب السودانية، تلفت نيويورك تايمز إلى أن التخفيضات التي أجراها ترامب في وزارة الخارجية الأميركية، هذا العام، أدت إلى تقليص خبرتها المؤسسية بشكل كبير. وأدى ذلك إلى ترك الكثير من العمل المتعلق بالسودان حتى الآن في أيدي بولس، وهو دبلوماسي مبتدئ ووالد زوج تيفاني ابنة ترامب، كما أنه يُركّز أيضاً على إحلال السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية.