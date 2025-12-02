- تشير تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن أقل من 30 من عناصر المقاومة في أنفاق رفح ما زالوا على قيد الحياة، بينما استشهد أكثر من 100 عنصر، بما في ذلك قادة بارزون. - نفذ الجيش عمليات هندسية لتدمير الأنفاق، مما أدى إلى انهيار بعضها ومقتل العديد من العناصر، مع استمرار القصف والغارات في رفح وقطاع غزة. - حاولت تركيا الضغط على حماس بشأن رفات الضابط هدار غولدين، لكن إسرائيل استلمت رفاته دون حل أزمة العالقين، حيث قتل 11 عنصراً واعتقل 6 أثناء محاولتهم الهرب.

تشير تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى أنّ أقل من 30 من عناصر المقاومة العالقين في أنفاق رفح ما زالوا على قيد الحياة، وأن أكثر من 100 قد استشهدوا.

ونقل موقع ماكو العبري، عن مسؤول عسكري رفيع لم يسمّه، أن معظم قادة العالقين، بينهم قائد كتيبة شرق رفح، استشهدوا عندما خرجوا من الأنفاق، على الأرجح بحثاً عن الطعام والماء أو في محاولة لمغادرة المكان.

وأضاف أن عمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية أدّت الى "قتل معظم العناصر، وعددهم بالعشرات، داخل الأنفاق". ويروّج جيش الاحتلال أن لديه سيطرة استخباراتية وعملياتية جيدة على ما يجري داخل تلك الأنفاق، لكن من جهة أخرى، وفقاً للموقع العبري، "من بين المسلحين الذين قُتلوا بعد خروجهم من الأنفاق كان عبد الله حمد، نجل القيادي في حماس غازي حمد، ولم تكن إسرائيل تعلم بوجوده هناك".

وبحسب إحاطات جيش الاحتلال منذ الكشف عن وجود العالقين، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في المنطقة التي يسيطر عليها من الخط الأصفر، كان في الأنفاق بين 150 و200 عنصر. وبعد نحو شهرين، يدّعي الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 30 منهم قُتلوا بعد خروجهم من الأنفاق إلى سطح الأرض، معظمهم في الأسبوعين الأخيرين. وخلال الشهرين الماضيين، نفّذ جيش الاحتلال عدة عمليات هندسية خاصة للعثور على أنفاق رفح وتدميرها من خلال وحدة "يهلوم" وقوات أخرى. وقدّر مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع أنّ هذه "العمليات قتلت نحو 100 عنصر، بقيت جثثهم داخل الأنفاق التي انهار بعضها بالكامل، أما اليوم، فبقي أقل من 30 عنصراً"، مشيراً إلى أن الأمر "سيستغرق بضعة أسابيع فقط لتحديد مواقعهم واستهدافهم".

في غضون ذلك، يواصل جيش الاحتلال قصف عدة مواقع في رفح بالدبابات والطائرات والمروحيات، وتنفيذ غارات في أجزاء مختلفة من قطاع غزة، ضد ما يزعم أنه تهديدات وأهداف "إرهابية". وقبل نحو أسبوع، رافق مراسل لموقع واينت العبري قوات الاحتلال في رفح، ونقل أن هناك متابعة دقيقة لكل مجال الأنفاق، حيث تراقب القوات عناصر المقاومة باستخدام وسائل متعددة، فبعضهم يُستهدف من الجو، وآخرون يُعتقلون ويُؤخذون للتحقيق. كما تعمل قوات جيش الاحتلال في المنطقة على تفكيك منهجي لبنى حماس التحتية. وبحسب الموقع، فإن "قوات الهندسة والمشاة العاملة في المنطقة تنجح في الضغط على عناصر المقاومة وقتلهم في أماكن وجودهم تحت الأرض، والتي كانت حماس تعتبرها في السابق غير قابلة للاختراق".

ونقل الموقع العبري قول قائد لواء غولاني عيدي غانون أنّ القوات الإسرائيلية تعمل ليلاً ونهاراً بعدة أساليب وتقنيات للعثور عليهم، موضحاً: "نحن نستخدم كل الوسائل، من الجو ومن الأرض. الظروف في الميدان تتيح لنا كل الخيارات التي نريدها. هذا يسمح لنا باستخدام جميع أنواع النيران، وبناءً على ذلك نعمل. الأمر بسيط وواضح، إمّا أن يستسلموا أو سنقتلهم جميعاً".

كما يحاول الاحتلال جمع معلومات من العناصر الذين يعتقلهم. وبحسب الموقع العبري، قال أحدهم قبل نحو أسبوع إنّه كان معه تحت الأرض قائد كتيبة في حماس، ونحو 30 عنصراً، إضافة إلى 10 جثث لمقاومين. وأوضح أنّ الذين حاولوا الهرب خرجوا بحثاً عن الطعام والماء.

وعلى حد وصف الموقع، "يدل هذا الإنجاز العملياتي على نجاح الاستراتيجية، ليس فقط في تحديد مواقع عناصر المقاومة وتطويقهم، بل أيضاً في الضغط على مقوّمات البقاء لديهم". وتفيد وسائل إعلام عبرية بأن عناصر من العالقين يخرجون يومياً من الأنفاق في الآونة الأخيرة، ويقوم الجيش الاسرائيلي بقتلهم أو اعتقالهم. ويضيف الموقع: "تستغل القوات في الميدان كل خروج لهم، سواء بإرادتهم أو نتيجة الظروف، لجمع المعلومات الاستخباراتية، أو القبض عليهم، أو قتلهم، وتفكيك البنية التحتية، وعليه، بدأ "الجيب تحت الأرض في رفح بالتفكك".

في وقت سابق من اليوم الاثنين، نقلت إذاعة كان ريشت بيت العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، عن مصدر مطّلع على الموضوع لم تسمّه، أنه في إطار اتصالات المفاوضات التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة، حاولت تركيا الضغط على حماس لعدم إعادة رفات الضابط هدار غولدين، الذي قُتل عام 2014، إلى إسرائيل، حتى يتم إيجاد حل لقضية العناصر العالقين، لكن إسرائيل تسلّمت رفاته لاحقاً في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، من دون حل أزمة العالقين.

وقبل نحو أسبوع ونصف أسبوع، زعم جيش الاحتلال أن 17 عنصراً حاولوا "الهرب"، فقتل 11 منهم واعتقل ستة، ونقلهم إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) للتحقيق معهم. وبحسب الإذاعة نفسها، تحدثوا خلال التحقيق معهم عن الظروف القاسية تحت الأرض، والطعام الذي أوشك على النفاد، وأن بعض رفاقهم داخل الأنفاق استشهدوا نتيجة عمليات هندسية نفذها جيش الاحتلال لاختراق الأنفاق.