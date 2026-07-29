ما نعرفه عن خريطة المواقع المستهدفة في العراق

- نفذت السعودية والقيادة المركزية الأميركية ضربات جوية استهدفت مواقع لمليشيات مدعومة من إيران في العراق، شملت معسكرات وثكنات عسكرية في عدة محافظات، منها البصرة وكربلاء وكركوك. - تأتي الضربات بعد إحباط السعودية هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت بترولية، متهمة مليشيات إيرانية بالوقوف وراءها، مما دفع الحكومة العراقية لفتح تحقيق مشترك والتواصل مع السعودية. - تزامنت الضربات مع هدوء حذر في المنطقة، حيث تسعى واشنطن لمفاوضات جديدة مع طهران، رغم رفض إيران مقترحاً أميركياً بشأن مضيق هرمز.

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية بالتنسيق المشترك مع القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) استهدفت مواقع لمليشيات مدعومة من إيران في العراق، في هجوم شمل معسكرات وثكنات عسكرية موزّعة على عدد من المحافظات، وفق ما أفاد به مسؤولون عراقيون لـ"العربي الجديد".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الفصائل التي تم استهداف مقراتها بشكل محدد في هذه الضربات؟ ما هي المحافظات العراقية التي شملتها الضربات السعودية - الأميركية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكشف مسؤولون عراقيون في العاصمة بغداد، مواقع المعسكرات والثكنات العسكرية التابعة للفصائل التي استُهدفت فجر الأربعاء. ووفقاً لمسؤول أمني عراقي في بغداد، فإن الهجمات طاولت مقرات تابعة لفصائل كتائب حزب الله، والنجباء، وبدر، وسيد الشهداء، وحشد الشبك، وأنصار الله الأوفياء، وهي عبارة عن معسكرات إيواء ومخازن أسلحة ومعدات، مضيفاً أن جميع تلك المواقع مدرجة ضمن معسكرات "الحشد الشعبي"، لكنها، بطبيعة الحال، تدار من الفصائل.

بحسب مسؤول أمني عراقي، نُفذت الضربات بشكل متزامن على مواقع عدة بعد اختراق مقاتلات سعودية وأميركية الأجواء العراقية

وأكد المسؤول أن الهجمات تركزت في منطقة شمل الدير بمحافظة البصرة، وفي الصويرة بمحافظة واسط، وناحية عون في محافظة كربلاء، وقضاء الدبس في محافظة كركوك، وقضاء آمرلي في محافظة صلاح الدين، والحمدانية في سهل نينوى، وأطراف المدائن جنوبي بغداد، ومعسكر أشرف في ديالى، مؤكداً أن مقاتلات سعودية وأميركية اخترقت الأجواء العراقية ونفذت الهجمات بشكل متزامن على المواقع المستهدفة.

منطقة الدير الصويرة ناحية عون كركوك آمرلي الحمدانية المدائن معسكر أشرف مواقع استهدفتها الضربات السعودية في العراق

وتأتي هذه التطورات بعد تصاعد التوتر بين السعودية وفصائل عراقية مدعومة من إيران، عقب إعلان الرياض، خلال الأسبوع، إحباط هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت بترولية في المنطقة الشرقية، وقالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت المسيّرات، متهماً مليشيات تابعة لإيران بالوقوف وراء الهجمات، ومشدداً على حق المملكة في الدفاع عن نفسها والرد في الوقت والمكان المناسبين.

قال مسؤولون عراقيون إن المواقع المستهدفة تضم معسكرات إيواء ومستودعات أسلحة ومعدات، وتدار من قبل فصائل مختلفة ضمن هيئة الحشد الشعبي

وفي أعقاب الإعلان السعودي، فتحت الحكومة العراقية تحقيقاً مشتركاً عبر وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات، بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي، كما تواصلت مع الجانب السعودي لطلب معلومات إضافية بشأن الهجمات، مؤكدة التزامها بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي اعتداءات على دول الجوار.

وجاءت الضربات السعودية - الأميركية في وقت تشهد فيه المنطقة هدوءاً حذراً بعد توقف الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران منذ ليل الجمعة الماضي، بالتزامن مع منح واشنطن فرصة جديدة للمفاوضات مع طهران بوساطة إقليمية. وفي المقابل، رفضت إيران مقترحاً أميركياً يقضي بالإبقاء على المسار العماني في مضيق هرمز مفتوحاً مؤقتاً خلال المفاوضات، مؤكدة أن موقفها من المضيق لن يتغير مهما كانت نتائج المحادثات.