ما نعرفه عن بوارج ترامب لمواجهة الصين

- خطة الأسطول الذهبي وفئة ترامب: وضعت البحرية الأميركية خطة لبناء 15 بارجة نووية جديدة تُسمى "فئة ترامب" بحلول عام 2056، مع أول طلب ميزانية في 2028 وتسليم أول سفينة في 2036، تتميز بقدرتها على حمل رؤوس نووية وسرعة عالية. - التكنولوجيا والتحديات: تعتمد البوارج على تكنولوجيا من حاملة الطائرات فورد، وتواجه تحديات تتعلق بالتكلفة العالية، حيث يُتوقع إنفاق 46 مليار دولار على التصميم والتطوير، مما يثير تساؤلات حول القدرة الصناعية الأميركية. - الجدوى والانتقادات: تواجه الخطة انتقادات بسبب حجم السفن الكبير الذي يجعلها عرضة للاستهداف، وتفتقر للمرونة والتخفي، مما يثير شكوكًا حول فعاليتها في مواجهة الصين، رغم نفي ترامب أن تكون موجهة ضدها.

حددت البحرية الأميركية قبل أيام، خطة بناء السفن الاستراتيجية لـ30 عاماً المقبلة، بما في ذلك تصميم مفصل لما أطلق عليه البيت الأبيض اسم "الأسطول الذهبي". وتتضمن الخطة بناء فئة جديدة من البوارج، يمكن لها حمل رؤوس نووية، أطلق عليها اسم فئة ترامب، نسبة للرئيس دونالد ترامب

استراتيجية البحرية الأميركية

، في إطار البرنامج المسمى BBG(X)، حيث يشير BB إلى البارجة، وG إلى سفينة الصواريخ الموجهة، و(X) إلى السفن التي لم يتم تطويرها بعد. وأعلنت البحرية الأميركية أنها تخطط لاقتناء ما يصل إلى 15 سفينة حربية من فئة ترامب بحلول عام 2056، على أن يتم تقديم أول طلب ميزانية لشراء السفينة الحربية في عام 2028، وأن يتم تسليم أول سفينة بحلول عام 2036. كما كشفت لأول مرة أن السفن ستعمل بالطاقة النووية، قائلة إن هذا "مصمم لتزويد الأسطول بقدرة قتالية أعلى من خلال تحمّل أكبر وسرعة أعلى واستيعاب أنظمة الأسلحة المتقدمة المطلوبة للحرب الحديثة". وكان ترامب قد أعلن في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي تحديث الأسطول الحربي الأميركي.

وجاء في الخطة التي نُشرت في 11 مايو/أيار الحالي: "إنه بإضافة قدرات في أعلى مستويات مزيج القدرات العالية والمنخفضة، يتمثل الدور الأساسي للبارجة في توفير نيران هجومية كثيفة وبعيدة المدى، والعمل منصة قيادة وسيطرة أمامية قوية وقابلة للبقاء". كما تُقدّم الخطة الجديدة تفاصيل أكثر وضوحاً حول استراتيجية البحرية الأميركية لاقتناء السفن السطحية المتوسطة غير المأهولة.



لين تشين: البوارج الأميركية الحديثة ستكون صيداً ثميناً للدفاعات البحرية وستتكبّد خسائر كبيرة

في السياق، كشف رئيس العمليات البحرية الأدميرال داريل كودل، أمام لجنة الاعتمادات بمجلس النواب في 12 مايو الحالي أن البارجة ستشترك في العديد من ميزات التصميم مع حاملة الطائرات فورد - بما في ذلك المفاعل النووي A1B الموجود على حاملة الطائرات، ومولد البخار، ومكونات مضخة تبريد المفاعل. وقال "إن كل تلك التكنولوجيا التي تدخل في تصميم البارجة، هي تكنولوجيا مستوردة من فئة فورد، وكذلك معظم أنظمة القتال، ونظام الرادار، ونظام الصواريخ". وأضاف كودل أنه "متحمس" لأن السفينة ستعمل بالطاقة النووية، مشيراً إلى أن السفينة القتالية الكبيرة ضرورية للأسطول لتوفير "حجم حمولة كبير لجميع المعارك المستقبلية". وقال: "إن كونها نووية سيمنحها القدرة على الاستمرار، وعلى وجه الخصوص، في المحيط الهادئ، الذي تبلغ مساحته ثلاثة أضعاف مساحة المحيط الأطلسي... نحتاج إلى هذا النوع من القدرة على المناورة والتحمل، كي تعمل كسفينة حربية رئيسية مزودة بهذه القوة النارية اللازمة لإيصال حمولتها القتالية".

في تعليقها على ذلك، تساءلت وسائل إعلام صينية، أمس الاثنين، ما إذا كانت البارجة من فئة ترامب ستتمكن حقاً من ردع بكين. ونقلت عن محللين صينيين قولهم، إن السفن لن تكون عرضة للصواريخ المضادة للسفن فحسب، بل ستكون مكلفة أيضاً من جهة التشغيل والصيانة، وتساءل هؤلاء عما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك القدرة الصناعية اللازمة لبناء هذه السفن. ووفقاً لخطة بناء السفن الجديدة للبحرية الأميركية، فإن تكلفة بناء هذه السفينة باهظة جداً، إذ تُظهر وثائق الميزانية أن البحرية تتوقع إنفاق ما يقارب 46 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتصميمها وتطويرها. وفي السنة المالية 2027، تطلب البحرية نحو مليار دولار كتمويل مسبق للمشتريات، ونحو 837 مليون دولار لتمويل البحث والتطوير. وبالمثل، تخطط البحرية الأميركية لطلب نحو 17 مليار دولار لتمويل شراء السفينة الأولى في السنة المالية 2028، و13 مليار دولار في عام 2030 للسفينة الثانية، وفقاً لوثائق الميزانية التي صدرت في شهر إبريل/نيسان الماضي. وقد أثارت تكلفة السفينة تدقيقاً من بعض المشرعين الأميركيين في حينه.

في السياق، يرى أستاذ الدراسات السياسية في معهد قوانغ دونغ، لين تشين، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه لطالما كانت الصين حاضرة في جلسات إقرار موازنات مماثلة خاصة بتمويل صناعات عسكرية أميركية تهدف إلى احتواء بكين، فالحجة الأميركية جاهزة دائمة: الصين تبني السفن بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة، وقواتها البحرية أكبر عدداً، وبالتالي لردع بكين، تحتاج الولايات المتحدة إلى عدد أكبر من السفن القادرة على المواجهة والسفر الطويل في أعالي البحار، والبقاء هناك لمدة أطول من السفن الحربية التقليدية.



تتوقع البحرية الأميركية إنفاق نحو 46 مليار دولار لتصميم السفن من فئة ترامب

قابلية خطط ترامب للتطبيق

يشكّك لين بجدوى بناء السفن الحديثة في مقارعة الصين، وقابلية خطط ترامب للتطبيق، ويعتبر أن الحجم الكبير للسفينة، وفق الخطة المعلنة، يجعلها أكثر عرضة للاستهداف إن لم تكن هدفاً سهلاً، خصوصاً حين تكون محمّلة بذخائر كثيرة وكبيرة الحجم. ويلفت إلى أن التوجه العالمي الحديث في بناء السفن الحربية، يأخذ بعين الاعتبار مرونة الحركة والقدرة على التخفي عن الرادارات المعادية، ولكن أن تقوم البحرية الأميركية بإغفال هذا البعد، وتصنيع بوارج حديثة بحجم وتكوين السفن الحربية التقليدية، فهذا يجعلها صيداً ثميناً للدفاعات البحرية، وسيكبدها خسائر كبيرة حتى في عدد الأفراد المسؤولين عن عمليات التشغيل.

وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن نفى في وقت سابق، أن تكون هذه السفن مُخصصة لمواجهة الصين، قائلاً: "إنها رد على الجميع. إنها ليست الصين، علاقتنا مع الصين ممتازة". ومع ذلك جادل مراقبون بأن خطط ترامب لبناء سفن حربية حديثة تعزز حالة الدرع، قد تصطدم مباشرة باستراتيجية الصين وقدراتها البحرية العالية، إذ يستخدم جيش التحرير الشعبي الصيني صاروخ DF-26 الباليستي متوسط ​​المدى، الملقب بـ"قاتل حاملات الطائرات"، والمصمم لضرب السفن الحربية الأميركية الكبيرة على مسافات بعيدة.