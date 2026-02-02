ما نعرفه عن المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران في إسطنبول الجمعة

- اجتماع مرتقب في إسطنبول: يعتزم ستيف ويتكوف وعباس عراقجي الاجتماع لمناقشة اتفاق نووي محتمل، بمشاركة دول إقليمية مثل السعودية والإمارات وعُمان ومصر. - مفاوضات مباشرة محتملة: تجري مباحثات مكثفة لعقد مفاوضات مباشرة بين الطرفين، مع التركيز على الملف النووي فقط، وسط جهود لتحديد أطر المفاوضات. - تحديات الثقة والتوقيت: رغم تحديد موعد ومكان الاجتماع، تبقى الثقة بالطرف الأميركي محل شك، مع استمرار المفاوضات حول التفاصيل اللوجستية.

قال مسؤول أميركي، اليوم الاثنين، إن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعتزمان الاجتماع في إسطنبول يوم الجمعة لمناقشة اتفاق نووي محتمل وقضايا أخرى. وأضاف المسؤول: "يدعو الرئيس (ترامب) إلى إبرام اتفاق، والهدف من الاجتماع هو سماع ما الذي سيقولانه". ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي إقليمي كبير قوله إن من المتوقع مشاركة بعض دول المنطقة مثل السعودية والإمارات وعُمان ومصر في اجتماع إسطنبول.

في السياق، كشف مصدر إيراني مطلع لـ"العربي الجديد"، مساء اليوم الاثنين، عن وجود مقترحات لعقد جولة المفاوضات المحتملة يومي الخميس والجمعة القادمين في تركيا، في حين أكدت وسائل إعلام تركية أن عراقجي وويتكوف سيلتقيان في إسطنبول الجمعة المقبلة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن المباحثات جارية بشأن "أطر المفاوضات" التي تشمل صيغة التفاوض إن كانت مباشرة أو غير مباشرة، لافتاً إلى "جهود مكثفة لعقد مباحثات مباشرة هذه المرة" بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي سيتف ويتكوف، "لكن لم يحصل اتفاق نهائي على الصيغة رغم أن الاحتمالات بدأت تتزايد بشأن عقد اللقاء مباشرة".

وأضاف المصدر أنه في حال حسم استضافة تركيا الجولة المقبلة من المفاوضات، "فمن المرجح أن تحصل مباحثات في دولة أخرى أيضاً". وتابع حول أجندة المفاوضات أن "طهران رفضت تناول أي ملف سوى الملف النووي، وهو ما وافق عليه الجانب الأميركي، ما سهّل التوجه نحو مفاوضات جديدة"، مشيراً إلى أنه "إذا لم تطرح الإدارة الأميركية مطلباً جديداً بشأن أجندة التفاوض لتفشل الجهود، فإن أجندة التفاوض باتت محسومة حتى الآن".

وأضاف أن مكان المفاوضات وزمانها أيضاً يندرجان تحت عنوان "أطر المفاوضات"، لافتاً إلى أن "المفاوضات بشأنهما ما زالت جارية، لكن هذا الملف سهل". وشدد المصدر الإيراني على أنه "في ظل غياب الثقة الكافية بالطرف الأميركي، فحتى لو تم الاتفاق على موعد ومكان محددين، لا يمكن اعتبار ذلك نهائياً قبل أن تبدأ المفاوضات"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "كانت تتلاعب سابقاً بالمواعيد بعد الاتفاق عليها".

وشدد المصدر على أن ما يجري حالياً من مباحثات هو بشأن "هيكل أو إطار" المفاوضات المحتملة، موضحاً أن "المفاوضات لم تبدأ لتدخل في تفاصيل الملف النووي والخلافات الثنائية بشأنه، ولذلك ليس صحيحاً ما ورد في وسائل إعلام بشأن مواضيع مثل تخصيب اليورانيوم واحتياطيات اليورانيوم المخصب".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشأن مكان وزمان المفاوضات، "لا نزال في مرحلة اتخاذ القرار، وإنّ جميع التكهنات الإعلامية المتداولة في هذا الشأن غير قابلة للتأكيد"، موضحا أن "مسألة مكان انعقاد المحادثات، وآليتها، والأطراف التي قد تشارك فيها، لم تُحسم بعد، نظرا إلى أن عملية اتخاذ القرار لا تزال جارية في هذه المرحلة".