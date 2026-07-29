ما نعرفه عن الطيار الإيراني القتيل في هجوم على قطر وزملائه المفقودين

- أعلن الجيش الإيراني مقتل العميد الطيار الثاني مجيد كاظمي خلال هجوم على قاعدة العديد في قطر في مارس الماضي، وتم استعادة جثمانه بعد تأكيد هويته بفحوص الحمض النووي، ووصل إلى شيراز لدفنه. - لا يزال مصير ثلاثة طيارين آخرين مجهولاً بعد الهجوم، والجهود مستمرة لتحديد مصيرهم، حيث كانوا على متن المقاتلتين المشاركتين في العملية. - الهجوم الذي نفذته مقاتلتان من طراز "سوخوي-24" استهدف قاعدة العديد، وألحق خسائر فادحة قبل أن تسقط المقاتلتان بنيران الدفاعات الجوية أثناء العودة.

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، مقتل أحد طياريه خلال الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد في قطر في مارس/آذار الماضي، مؤكداً في بيان رسمي استعادة جثمانه وعودته إلى البلاد، فيما أشار إلى أن مصير ثلاثة طيارين آخرين لا يزال مجهولاً. وذكر التلفزيون الإيراني أن جثمان الطيار مجيد كاظمي وصل إلى مطار شيراز.

ماذا نعرف عن مجيد كاظمي؟

قال الجيش الإيراني إن الطيار الذي تأكد مقتله هو العميد الطيار الثاني مجيد كاظمي، قائد إحدى المقاتلتين الإيرانيتين من طراز "سوخوي-24" اللتين نفذتا هجوماً على قاعدة "العديد" في قطر في مارس/آذار من العام الماضي، مؤكداً تحديد هوية جثمانه بعد إجراء فحوص الحمض النووي (DNA).

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة "الاعتداءات" الأمريكية التي أشارت إليها إيران كسبب للهجوم؟ ما هي الجهات التي تقوم بعمليات البحث والتحري لتحديد مصير الطيارين المفقودين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وجاء في بيان الجيش الإيراني أن التحليلات التخصصية وفحوص الحمض النووي أكدت مقتل العميد الطيار الثاني مجيد كاظمي. ليعلن لاحقاً وصول جثمانه إلى مدينة شيراز، مسقط رأسه، حيث سيشيّع هناك غداً الخميس قبل أن يوارى في الثرى.

مصير مجهول لثلاثة طيارين آخرين

إلى ذلك، أعلن الجيش الإيراني في بيانه فقدان ثلاثة طيارين آخرين، مضيفاً أن الجهود مستمرة لتحديد مصير الطيارين الثلاثة الذين كانوا على متن المقاتلتين المشاركتين في الهجوم، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات فور توفرها.

وعن تفاصيل العملية، أوضح البيان أنه في الأول من مارس/آذار من العام الماضي، أقلعت مقاتلتان من طراز "سوخوي-24" تابعتان للقوات الجوية للجيش الإيراني من قاعدة "الشهيد دوران" الجوية في شيراز، في عملية وصفها بأنها "جريئة للرد على الاعتداءات" الأميركية.

وأضاف أن المقاتلتين "تمكنتا من اختراق منظومات الرادار والكشف المتقدمة للعدو، وقصفتا قاعدة العديد في قطر"، قائلاً إن الهجوم أسفر عن إلحاق "خسائر فادحة" بالقاعدة التي تضم قوات أميركية، قبل أن تتعرض المقاتلتان للاستهداف بنيران الدفاعات الجوية أثناء عودتهما فوق مياه الخليج، ما أدى إلى سقوطهما. ومنذ ذلك الحين، تواصل الجهات المختصة عمليات البحث والتحري لتحديد مصير الطيارين الإيرانيين.