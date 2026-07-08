ما نعرفه عن الضربات الأميركية على إيران: المواقع والأهداف

- شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية واسعة على إيران ردًا على استهداف طهران لسفن تجارية في مضيق هرمز، مستهدفة منشآت عسكرية إيرانية متعددة، مما أدى إلى دوي انفجارات في مناطق جنوبية مثل سيريك وبندر عباس. - ردت إيران بلهجة حادة، محملة واشنطن مسؤولية الإخلال بمذكرة تفاهم إسلام أباد، وهددت باتخاذ إجراءات لحماية مصالحها، معتبرة إلغاء تعليق العقوبات النفطية انتهاكًا صارخًا. - التصعيد أثر على أسواق الطاقة العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 6%، بينما تبقى السفن الحربية الأميركية في حالة تأهب قصوى تحسبًا لتطورات مستقبلية.

شنّت الولايات المتحدة، فجر الأربعاء بتوقيت طهران، سلسلة ضربات عسكرية واسعة على إيران، في تصعيد خطير جاء رداً على استهداف طهران لثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء العملية، مؤكدة أن الهدف منها فرض "ثمن باهظ" على ما وصفته بمهاجمة سفن تجارية تقل مدنيين في ممر مائي دولي، ووصفت السلوك الإيراني بأنه "غير مبرر وخطير" ويشكل خرقاً واضحاً لوقف إطلاق النار القائم.

وطاولت الضربات عدة مناطق جنوبي إيران، أبرزها مدينتا سيريك وبندر عباس، وجزيرة قشم، إذ سمع دوي عشرات الانفجارات المتتالية طوال ساعات الليل، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية ووكالات أنباء محلية من بينها "مهر" و"فارس" والتلفزيون الإيراني. وأفاد التلفزيون الإيراني بإصابة رصيف تجاري وآخر مخصص للصيد في ميناء سيريك بمقذوفات، فيما لم تتضح بعد حصيلة الأضرار أو الإصابات بشكل نهائي، إذ لم تصدر تفاصيل رسمية شاملة حتى الآن.

كما أفاد التلفزيون الإيراني بأن الهجمات الأميركية طاولت أيضاً منطقة تتمركز فيها أبراج اتصالات في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد، إضافة إلى تسجيل دوي 7 انفجارات في ميناء مدينة سيريك، وإصابة الرصيف البحري التجاري فيها إلى جانب رصيف الصيد في قرية زيارت المجاورة.

ووفق ما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، فقد استهدفت الضربات مجموعة متنوعة من المنشآت العسكرية الإيرانية، شملت أنظمة الدفاع الجوي ومحطات المراقبة الساحلية وصواريخ أرض-جو، إضافة إلى مواقع لصواريخ كروز المضادة للسفن ومنصات لإطلاق الطائرات المسيّرة، وكذلك بعض منشآت الموانئ. كما نقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤول أميركي وصفه للعملية بأنها "عقابية" و"لن تنتهي قريباً"، ما يشير إلى احتمال استمرار العمليات العسكرية لفترة أطول.

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في المقابل، ردت الخارجية الإيرانية بلهجة حادة، محملةً واشنطن مسؤولية الإخلال بمذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة قبل نحو 20 يوماً، ومتوعدة باتخاذ "كل إجراء تراه ضرورياً" لصون مصالحها وأمنها القومي. كما دانت طهران إلغاء واشنطن تعليقها المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لأحد بنود المذكرة، وقالت إن الحكومة الأميركية انتهكت بنود الاتفاق مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، إما بشكل مباشر أو عبر ما وصفتها بإجراءات إسرائيلية ضد لبنان. من جانبه، اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني أن الهجمات تشكل خرقاً للبندين الأول والثاني من المذكرة، متعهداً بردود "حاسمة".

اقتصادياً، انعكس التصعيد مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، إذ قفزت أسعار النفط بنسبة 6% لتصل إلى نحو 76.5 دولاراً للبرميل عقب إعلان بدء الضربات، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز". كما أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، إلى أن السفن الحربية الأميركية لا تزال في حالة تأهب قصوى تحسباً لاحتمال إعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، في حال اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً بهذا الاتجاه.