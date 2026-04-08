ما نعرفه عن اتفاق وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران وبنوده

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف متبادل لإطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، مشروط بفتح مضيق هرمز بشكل كامل وآمن، بناءً على محادثات مع الجانب الباكستاني. - تضمن مقترح إيران المكون من 10 نقاط وقف العمليات العسكرية الإيرانية إذا توقفت الهجمات عليها، وتنظيم مرور آمن عبر مضيق هرمز، بينما يشمل المقترح الأميركي 15 نقطة تتضمن انسحاب القوات الأميركية ورفع العقوبات. - أكد الوسيط الباكستاني على وقف فوري لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، مع دعوة وفود الدولتين لجلسة تفاوض لمواصلة الحوار.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن وقف لإطلاق النار متبادل مع إيران لمدة أسبوعين، وذلك قبل أقل من ساعتين من الموعد النهائي الذي حدده لطهران لإبرام صفقة أو فتح مضيق هرمز لتجنب تدمير جسورها ومحطات الطاقة. وذكر أنه وافق على وقف الهجوم بناء على المحادثات التي أجراها مع الجانب الباكستاني، وبشرط موافقة إيران على فتح مضيق هرمز بشكل كلي وفوري وآمن.

فيما يلي أبرز ما نعرفه عن الاتفاق حتى هذه اللحظة

ما أعلنه ترامب

قال ترامب في بيانه إن الولايات المتحدة توصلت بمقترح إيران المكون من 10 نقاط، معرباً عن اعتقاده بأنه "أساس عملي يمكن التفاوض حوله". لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المقترح هو الرد الإيراني الذي تسلّمته باكستان، أول من أمس الاثنين، على مقترح أميركي لوقف الحرب. وذكر ترامب حينها أنه "غير كافٍ".

ما أعلنه وزير خارجية إيران

وردت بعض تفاصيل هذه الخطة في البيان الذي شاركه الرئيس الأميركي على صفحته على "تروت سوشال" لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث أعلن الأخير باسم مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التالي:

توقف القوات المسلحة الإيرانية العمليات إذا توقفت الهجمات على إيران. تنظيم مرور آمن لمدة أسبوعين عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.

ذكر بيان عراقجي أن المفاوضات تجري بناء على طلب الولايات المتحدة واقتراحها المكون من 15 نقطة، وأن الخطوات التي اتخذها المجلس تأتي بعد إعلان الرئيس الأميركي قبوله الإطار العام للمقترح الإيراني المكون من 10 نقاط أساساً للمفاوضات.

ما أعلنه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

أما البيان الصادر عن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فيتضمن نقاطاً لم تذكرها واشنطن حتى هذه اللحظة، وهي بجانب النقطتين السابقتين ما يلي:

عدم الاعتداء على لبنان. استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز. انسحاب القوات القتالية الأميركية من جميع القواعد ونقاط الانتشار في المنطقة. وضع بروتوكول آمن للملاحة في مضيق هرمز. الحصول على تعويضات كاملة لإيران وفقاً للتقديرات. رفع جميع العقوبات الأولية والثانوية والقرارات الصادرة عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الإفراج عن جميع الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وقف الحرب في الجبهات كافة بما في ذلك لبنان. إقرار جميع هذه البنود ضمن قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن.

ما أعلنه الوسيط الباكستاني

وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على ما يلي:

وقف فوري لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وحلفاء كل منهما في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى. قرار وقف إطلاق النار يسري بشكل فوري. دعوة وفود الدولتين إلى جلسة تفاوض يوم 10 إبريل/ نيسان (الجمعة) لمواصلة التفاوض من أجل التوصل لاتفاق شامل يشمل جميع النزاعات.

ما أعلنه نتنياهو

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان أن "وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لا يشمل لبنان". ويتناقض ذلك مع الإعلان السابق لرئيس الوزراء الباكستاني.