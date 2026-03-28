ما مدى دقة مزاعم ترامب حول عبور ناقلات نفط تحمل علم باكستان؟

- زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران سمحت بمرور 10 ناقلات نفط عبر مضيق هرمز تحت علم باكستان، لكن البيانات تشير إلى عبور سفينة واحدة فقط تحمل العلم الباكستاني قبل أسبوعين، بينما عبرت 13 سفينة أخرى، 10 منها تابعة لـ"أسطول الظل" الإيراني. - حركة عبور السفن في مضيق هرمز تقلصت بشكل كبير منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، مع عبور ثلاث سفن فقط غير تابعة لـ"أسطول الظل"، واثنتان منها حملت علم الهند. - تتبع مسارات السفن يظهر انحرافها عن المسار المعتاد ومرورها عبر المياه الإقليمية الإيرانية، ووزير الخارجية الإيراني صرح بأن بلاده سمحت بمرور سفن من عدة دول، بينما زعم ترامب أن إيران وعدت بعبور عشر ناقلات.

زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس الخميس، أن إيران سمحت بمرور 10 ناقلات نفط عبر مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي تحت علم باكستان، إلا أن بيانات الملاحة تشير إلى أنه لم يسجل سوى عبور سفينة واحدة تحمل العلم الباكستاني قبل نحو أسبوعين.

وفي هذا الصدد، أفادت مجلة لويدس ليست الإلكترونية، التي تتعقب حركة السفن والنقل البحري منذ العام 1734، وتوفر معلومات استخبارية وكذلك بيانات للشركات، بأن 13 سفينة على الأقل خرجت من مضيق هُرمز في الأسبوع الماضي، 10 منها سفن تابعة لـ"أسطول الظل" الإيراني (الذي ينقل بضائع إيرانية بهدف الالتفاف على العقوبات). وعلى الرغم من أن ترامب لمّح إلى أن السفن قد عبرت بين يومي الأربعاء وأمس الجمعة، أفادت المجلة بأنه خلال هذه الفترة الزمنية لم تعبر أية سفينة غير تابعة لأسطول الظل.

وتقلصت حركة عبور السفن في مضيق هُرمز إلى حد كبير منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران قبل شهر بالضبط. وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" اليوم السبت عن مراسل لويدس ليست تومر رعنان، فإنه من بين 13 ناقلة عبرت المضيق هذا الأسبوع، فقط ثلاثة كانت غير تابعة لـ"أسطول الظل". وبحسبه، فإن ناقلتين اثنتين من أصل ثلاث حملت علم الهند، والثالثة، وإن لم تكن تحمل علم الأخيرة، إلا أنها اتجهت إلى شواطئها.

وأكد رعنان أنه لم تبحر أيّ سفينة تحت علم باكستان، موضحاً أن بعض السفن تُطفئ أجهزة الإرسال الخاصة بها أثناء عبورها المضيق، وأن من المحتمل أن يتضح في الأيام القريبة أن سفناً أخرى عبرته هذا الأسبوع بمجرد أن تعيد تشغيل أجهزة الإرسال الخاصة بها. ومع ذلك، فإن معظم السفن التي عبرت المضيق منذ بداية الحرب قامت بذلك وأجهزة الإرسال لديها مُشغّلة، حسب رعنان.

ويُظهر تتبّع مسارات السفن التي تمر عبر مضيق هُرمز أن السفن التي عبرته في الأسابيع الأخيرة تنحرف عن المسار المعتاد، وتقوم بالالتفاف حول جزيرة لارك عند مدخل الخليج بالقرب من الميناء الإيراني الرئيسي بندر عباس، وتمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، وذلك استجابة لطلب إيران.

وفي وقتٍ سابق من يوم الأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده سمحت بمرور السفن الهندية والصينية والروسية والعراقية والباكستانية من المضيق. ومع ذلك، فإن سفناً صينية عادت أدراجها يوم الجمعة قبل دخولها مضيق هرمز أملاً بمغادرة الخليج، حسب لويدس ليست.

وفي اليوم التالي لكلام عراقجي، قال الرئيس ترامب فيحديث مع الصحافيين إن إيران سمحت لناقلات النفط بعبور مضيق هُرمز في بادرة حُسن نيّة تجاه المفاوضات. وزعم ترامب: "قالوا لنا (الإيرانيون) إنه من أجل أن نظهر لكم جديتنا، سنتيح لكم عبور ثماني سفن نفط كبيرة".

وأردف الرئيس الأميركي: "كان ذلك قبل يومين، وهذه السفن ستبحر منذ الغد.. كان ذلك قبل ثلاثة أيام، لم أفكر في الأمر كثيراً، لكن بعد ذلك شاهدتُ الأخبار.. وبالصدفة كان ذلك محض حظ، وقالوا هناك إن شيئاً غير معتاد يحدث.. هناك ثماني سفن تمرّ مباشرة في وسط مضيق هُرمز. ثماني ناقلات كبيرة مليئة بالنفط.. أعتقد أنها كانت ترفع علم باكستان". وأضاف ترامب أن الإيرانيين "اعتذروا عن شيء قالوه ووعدوا بإرسال سفينتين إضافيتين، بحيث أصبح العدد في النهاية عشر سفن".